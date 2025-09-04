Θρίλερ στη ζούγκλα του Βόρνεου: Συνετρίβη ελικόπτερο με 8 επιβάτες - Ένας νεκρός και... άφαντοι επτά!

Μετά από τρεις ημέρες ασταμάτητης έρευνας, οι διασώστες εντόπισαν το σημείο συντριβής του ελικοπτέρου στο νησί Βόρνεο της Ινδονησίας, ανασύροντας τη σορό ενός επιβάτη, ενώ επτά άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η σορός βρέθηκε περίπου 100 μέτρα από τα κατεστραμμένα συντρίμμια, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερα θύματα που ενδέχεται να παραμένουν παγιδευμένα μέσα στο ελικόπτερο. Ωστόσο, όπως δήλωσε ο επιχειρησιακός διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Έρευνας και Διάσωσης, Γιούντι Μπραμάντιο, η κακοκαιρία και το σκοτάδι δεν επέτρεψαν τον ακριβή υπολογισμό.

«Η κατάσταση του ελικοπτέρου δείχνει ότι έχει καεί ολοσχερώς, οπότε θα χρειαστεί να αποσυναρμολογηθεί για να διαπιστωθεί ο αριθμός των θυμάτων στο εσωτερικό», τόνισε χαρακτηριστικά.

Το δυστύχημα και οι επιβάτες

Το Airbus BK117 D-3, που ανήκε στην εταιρεία Eastindo Air, χάθηκε από τα ραντάρ μόλις οκτώ λεπτά μετά την απογείωση από το αεροδρόμιο της περιοχής Κοταμπάρου, στη Νότια Καλιμαντάν, το απόγευμα της Δευτέρας. Στον προορισμό του, την πόλη Παλαγκαράγια στην Κεντρική Καλιμαντάν, δεν έφτασε ποτέ.

Στο ελικόπτερο επέβαιναν οκτώ άτομα, ανάμεσά τους τρεις αλλοδαποί – ένας Αμερικανός, ένας Βραζιλιάνος και ένας Ινδός.

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι –μέλη των σωμάτων ασφαλείας, εθελοντές και κάτοικοι– συμμετέχουν στις έρευνες σε μια πυκνή δασική περιοχή 27 τετραγωνικών χιλιομέτρων στην επαρχία Ταναμπουμπού. Στην επιχείρηση συνδράμουν και πέντε ελικόπτερα που εναλλάσσονται στις πτήσεις, ωστόσο οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχεραίνουν συνεχώς τις προσπάθειες.

Μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών το απόγευμα της Τετάρτης, οι χερσαίες ομάδες μετακινήθηκαν άμεσα στο σημείο για να συνδράμουν στην ανάσυρση.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η κακοκαιρία ενδέχεται να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη, καθυστερώντας την επιχείρηση διάσωσης και πιθανόν να την παρατείνει μέχρι και το Σαββατοκύριακο.