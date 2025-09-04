Τραμπ: Δείπνο για τους «εγκεφάλους» της Big Tech στον ανακαινισμένο Κήπο των Ρόδων

Ο Ντόναλντ Τραμπ παραθέτει σήμερα (4/9) δείπνο για τους πανίσχυρους CEO της τεχνολογίας στον ανακαινισμένο Κήπο των Ρόδων. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, στους προσκεκλημένους της δεξίωσης περιλαμβάνονται ο ιδρυτής της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, ο διευθύνων σύμβουλος της Apple, Τιμ Κουκ, ο ιδρυτής της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, και ο ιδρυτής της OpenAI, Σαμ Άλτμαν.

Το δείπνο αναμένεται να ακολουθήσει μια ξεχωριστή εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για την τεχνητή νοημοσύνη, την οποία θα φιλοξενήσει η πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ.

Η συνάντηση υπογραμμίζει τη στενή αλλά περίπλοκη σχέση μεταξύ του Τραμπ και της λεγόμενης Big Tech κατά τη δεύτερη θητεία του.

H Πρισίλα Τσαν κσι ο Μαρκ Ζάκερμπεγκ ΑΡ

Πολλά από τα παραπάνω στελέχη έχουν επιδιώξει πιο φιλικούς δεσμούς με τον Τραμπ και εμφανίζονται συχνά σε εκδηλώσεις δίπλα στον Αμερικανό πρόεδρο για να ανακοινώσουν κινήσεις που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της κυβέρνησης για τις αναδυόμενες τεχνολογίες.

Μεταξύ των προσκεκλημένων στην εκδήλωση περιλαμβάνονται επίσης άλλοι ηγέτες της τεχνολογίας, όπως ο πρόεδρος της OpenAI, Γκρεγκ Μπρόκμαν, ο συνιδρυτής της Google, Σεργκέι Μπριν, ο επικεφαλής τεχνολογίας της Palantir, Σιάμ Σανκάρ, και ο συνιδρυτής της Scale AI και επικεφαλής μιας ομάδας υπερ-νοημοσύνης στη Meta, Αλεξάντερ Γουάνγκ.

O Σαμ Άλτμαν

Διευθύνοντες σύμβουλοι όπως ο Σιντάρ Πιντσάι της Google, ο Σάτια Ναντέλα της Microsoft, ο Σάφρα Κατζ της Oracle και ο Ντέιβιντ Λιμπ της Micron Technology ήταν επίσης προσκεκλημένοι.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Ντέιβιντ Σακς ένας venture capitalist που υπηρετεί ως «τσάρος» των κρυπτονομισμάτων και της τεχνητής νοημοσύνης στον Λευκό Οίκο, αναμένεται να παραστεί στην εκδήλωση. Ο Τζάρεντ Άιζακμαν, ιδρυτής της Shift4, αναμένεται επίσης να παραστεί, παρά το γεγονός ότι ο Tραμπ απέσυρε την υποψηφιότητά του για τη διοίκηση της NASA τον Ιούνιο.

Ο διευθύνων σύμβουλος και ιδρυτής των Tesla και SpaceX, Έλον Μασκ, ο οποίος είχε επιτελικό ρόλο στην κυβέρνηση Τραμπ κατά τους πρώτους μήνες της θητείας του και αργότερα είχε μια δημόσια διαμάχη με τον πρόεδρο, δεν ήταν στη λίστα των προσκεκλημένων.

