Οργή για τον Ζάκερμπεργκ: «Έχει καταλάβει τη γειτονιά μας» - Το συγκρότημα των 11 ακινήτων

Για χρόνια, το Crescent Park του Πάλο Άλτο ήταν μια καρτ ποστάλ της ευδαιμονίας των προαστίων της Καλιφόρνια - καταπράσινοι δρόμοι, πάρτι σε γειτονικά τετράγωνα και παιδιά που κάνουν ανέμελα ποδήλατο. Τώρα, οι κάτοικοι λένε ότι η κάποτε ειδυλλιακή γειτονιά τους έχει μετατραπεί σε μία πραγματική... Monopoly, με τον ισχυρό άνδρα της Meta, Μαρκ Ζάκερμπεργκ, να αγοράζει τα πάντα στο πέρασμά του.

Από την άφιξή του το 2011, ο δισεκατομμυριούχος και η σύζυγός του, Πρισίλα Τσαν, έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 11 ακίνητα κατά μήκος της οδού Edgewood και της λεωφόρου Hamilton, δαπανώντας περισσότερα από 110 εκατομμύρια δολάρια.

Πέντε σπίτια ενσωματώθηκαν σε ένα εκτεταμένο ιδιωτικό συγκρότημα για το ζευγάρι και τις τρεις κόρες τους, εξοπλισμένο με ξενώνες, καταπράσινους κήπους, γήπεδο pickleball και πισίνα με κάλυμμα, σύμφωνα με τους New York Times. Η 14χρονη επέκταση του Μαρκ Ζάκερμπεργκ στο Crescent Park του Πάλο Άλτο έχει μετατρέψει μια κάποτε ήσυχη, δεμένη γειτονιά σε έναν περιφραγμένο θύλακα δισεκατομμυριούχων, σύμφωνα με τους γείτονες και τα δημόσια αρχεία.

O Ζάκερμπεργκ επεκτείνει διαρκώς το συγκρότημα κατοικιών του

Οι κοντινές κατασκευές χρησιμεύουν ως κόμβος ψυχαγωγίας, χώρος για υπαίθριες εκδηλώσεις και -αμφιλεγόμενα- ως ιδιωτικό σχολείο χωρίς άδεια για 14 παιδιά, μια μη επιτρεπόμενη χρήση σύμφωνα με τον κώδικα της πόλης. Στη μέση του συγκροτήματος βρίσκεται ένα ασημένιο άγαλμα της Τσαν ύψους 2 μέτρων, που ανατέθηκε από τον Ζάκερμπεργκ, ενώ από κάτω βρίσκεται πολλά στρέμματα υπόγειου χώρου που οι γείτονες αποκαλούν καταφύγια ή «σπηλιά νυχτερίδων δισεκατομμυριούχων».

Τα οκτώ χρόνια συνεχιζόμενων κατασκευαστικών έργων έχουν γεμίσει τους δρόμους με βαρύ εξοπλισμό, έχουν μπλοκάρει δρόμους και, όπως λένε οι κάτοικοι, έχουν σπάσει καθρέφτες από σταθμευμένα αυτοκίνητα, σύμφωνα με τους Times. Η διαρκής παρακολούθηση είναι ένα άλλο ευαίσθητο σημείο. Οι γείτονες αναφέρουν κάμερες στραμμένες προς τις αυλές τους και φύλακες ασφαλείας που βρίσκονται σε οχήματα, βιντεοσκοπώντας επισκέπτες και ρωτώντας πεζούς σε δημόσια πεζοδρόμια.

«Καμία γειτονιά δεν θέλει να καταληφθεί», δήλωσε στους Times ο Michael Kieschnick, του οποίου το σπίτι στη Λεωφόρο Hamilton συνορεύει από τρεις πλευρές με τα ακίνητα του Zάκερμπεργκ. «Αλλά αυτό ακριβώς έχουν κάνει. Έχουν καταλάβει τη γειτονιά μας».

Η 14ετής επέκταση της «συνοικίας Ζάκερμπεργκ»

Τα αρχεία της πόλης δείχνουν 56 άδειες που έχουν εγκριθεί για ακίνητα που ανήκουν στον «Mr Facebook» από τότε που μετακόμισε. Οι επικριτές κατηγορούν τους τοπικούς αξιωματούχους ότι υποκύπτουν στον τεχνολογικό γίγαντα. Σε μια περίπτωση, η αστυνομία δημιούργησε μια ζώνη ασφαλείας για αρκετές ώρες, ώστε η οικογένεια να μπορεί να διοργανώσει ένα μπάρμπεκιου την Τετάρτη το βράδυ.

Η οργή άρχισε να φουντώνει από το 2016, όταν ο Ζάκερμπεργκ προσπάθησε να κατεδαφίσει τέσσερα γειτονικά σπίτια και να τα αντικαταστήσει με μικρότερα σπίτια και μεγάλα υπόγεια. Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Αναθεώρησης απέρριψε την πρόταση, αλλά η κατασκευή προχώρησε αποσπασματικά, αποφεύγοντας μια άλλη δημόσια ακρόαση.

Ο Γκριρ Στόουν, μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου του Πάλο Άλτο, δήλωσε ότι ο δισεκατομμυριούχος «βρίσκει κενά στους τοπικούς νόμους και τις διατάξεις περί χωροταξίας», προσθέτοντας: «Δεν πρέπει ποτέ να γίνουμε μια περιφραγμένη, επιχρυσωμένη πόλη σε έναν λόφο όπου οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν τους γείτονές τους».

Ο εκπρόσωπος των Ζάκερμπεργκ, Άαρον ΜακΛιρ, δήλωσε στη New York Post ότι το ζευγάρι «έχει κάνει μια σειρά από βήματα πέρα από οποιεσδήποτε τοπικές απαιτήσεις για να αποφύγει την αναστάτωση στη γειτονιά». Ανέφερε αξιόπιστες απειλές για την ασφάλεια ως λόγο για τα προστατευτικά μέτρα και αρνήθηκε ότι οι κάμερες στοχεύουν τους γείτονες. «Ο Μαρκ, η Πρισίλα και τα παιδιά τους έχουν κάνει το Πάλο Άλτο σπίτι τους για περισσότερο από μια δεκαετία», είπε. «Εκτιμούν το να είναι μέλη της κοινότητας».

