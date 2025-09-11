Νησί κρυμμένο για αιώνες κάτω από τον πάγο της Αλάσκας ανακάλυψε η NASA

Μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων και την υποχώρηση του πάγου αποκαλύφθηκε το νησί, που αλλάζει τη γεωγραφία της περιοχής

Newsbomb

Νησί κρυμμένο για αιώνες κάτω από τον πάγο της Αλάσκας ανακάλυψε η NASA
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στη νότια Αλάσκα, ένας βραχώδης σχηματισμός που ήταν κρυμμένος για αιώνες κάτω από τον πάγο εμφανίστηκε ως ένα νέο νησί στη λίμνη Alsek, τη σκηνή όπου ρέει ο ομώνυμος παγετώνας .

Η NASA επιβεβαίωσε το φαινόμενο μετά από ανάλυση δορυφορικών εικόνων, οι οποίες δείχνουν την υποχώρηση του πάγου και την εμφάνιση του Prow Knob, μιας ηπειρωτικής μάζας περίπου πέντε τετραγωνικών χιλιομέτρων που τώρα περιβάλλεται πλήρως από νερό.

Το National Geographic και το Europa Press ανέφεραν αυτό το γεγονός, το οποίο απεικονίζει τον επιταχυνόμενο ρυθμό τήξης των πάγων στην περιοχή.

Η ανακάλυψη του Prow Knob είναι το αποτέλεσμα δεκαετιών επιστημονικής παρακολούθησης, κατά τη διάρκεια των οποίων, ο πάγος υποχώρησε και σταδιακά περικύκλωσε το Prow Knob, μέχρι που απομονώθηκε εντελώς. Η απώλεια επαφής πάγου με το βουνό, η οποία σε προηγούμενες εκτιμήσεις πιστευόταν ότι συνέβη το 2020, επιβεβαιώθηκε τελικά το 2025.

Η λίμνη Alsek γνώρισε σημαντική ανάπτυξη, πηγαίνοντας από 45 σε περισσότερα από 75 τετραγωνικά χιλιόμετρα από το 1984. Αυτή η διαρκής αύξηση, σύμφωνα με στοιχεία του National Geographic, ανταποκρίνεται στο προοδευτικό λιώσιμο που όχι μόνο απομόνωσε το Prow Knob, αλλά και τροποποίησε το περιβάλλον μετατρέποντας τεράστιες εκτάσεις πάγου σε μάζες υγρού νερού. Επιπλέον, η λίμνη επεκτάθηκε επίσης προς τα νότια, καταλαμβάνοντας γη που προηγουμένως καλυπτόταν από τον παγετώνα Grand Plateau.

Η σημασία ενός νησιού αποκαλύφθηκε για την Αλάσκα

Η ιστορία του Prow Knob παραπέμπει σε επιστημονικές παρατηρήσεις προηγούμενων δεκαετιών. Το 1960, ο παγετωνολόγος Austin Post πέταξε πάνω από την περιοχή και την παρομοίασε με την πλώρη ενός πλοίου. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, το βουνό ήταν μόλις ορατό κάτω από τον πάγο. Ήδη το 1984 μέρος της περιμέτρου του μετατράπηκε σε ακτή, αν και εξακολουθούσε να περιβάλλεται από τον παγετώνα. Στη συνέχεια, η υποχώρηση του πάγου αυξήθηκε και, το 1999, ο παγετώνας διαχωρίστηκε επίσης από ένα γειτονικό νησί, προκαλώντας νέα ρήγματα στο τοπίο.

Η ορατή μεταμόρφωση του Prow Knob έχει έναν ισχυρό συμβολισμό: η εμφάνισή του αντιπροσωπεύει τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής. Η ανακάλυψη ενός νησιού, πάντα παρόν αλλά κρυμμένο μέχρι τώρα, είναι μια αναπόφευκτη υπενθύμιση των φυσικών διεργασιών που επιταχύνονται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, που σήμερα παρατηρείται χάρη στη δορυφορική τεχνολογία. Η ανθρωπότητα γίνεται έτσι μάρτυρας της εμφάνισης μιας νέας γεωγραφίας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:40ΚΟΣΜΟΣ

Γεωργία: Δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν για παράνομη μεταφορά εκρηκτικών

22:39ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Παραμένει στη Μονακό ο Μάικ Τζέιμς

22:39ΚΟΣΜΟΣ

Ποιοι δολοφόνησαν τον Τσάρλι Κερκ - Το κίνημα Trantifa και ο φόβος για νέο εξτρεμισμό

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μπολσονάρου ένοχος για κατηγορίες πραξικοπήματος κατά πλειοψηφία στην ιστορική δίκη

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Η γερμανική Rheimetal ανοίγει μονάδα παραγωγής βλημάτων

22:31ΚΟΣΜΟΣ

Aρχιεπίσκοπος Αμερικής: Η δολοφονία του Τσάρλι Κερκ πληγώνει την ίδια την ψυχή της Αμερικής

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ιστορική στιγμή στο ελληνικό σκάκι - Ο Νικόλας Θεοδώρου κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Οριστική συμφωνία για δανεισμό του Ζοάο Μάριο!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

21:56ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Απειλή βόμβας στα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Νησί κρυμμένο για αιώνες κάτω από τον πάγο της Αλάσκας ανακάλυψε η NASA

21:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πύργος: Εξιχνιάσθηκε ανθρωποκτονία αλλοδαπού στον Δήμο Ανδραβίδας

21:39ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν στέλνει τρία Rafale στην Πολωνία - Η σύνδεση με την εισβολή ρωσικών drones

21:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Χαλαρώνουν τις κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας, του στενότερου συμμάχου της Ρωσίας

21:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφροδίτη Λατινοπούλου: Οι απειλές κατά της ζωής της μετά την δολοφονία Κερκ - «Θα είσαι η επόμενη»

21:25ΚΟΣΜΟΣ

Χριστοδουλίδης: Σημαντικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για τους 5 Ελληνοκύπριους στα κατεχόμενα

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία καλεί την Ένωση Τζαμιών να διακόψει τις σχέσεις της με τον Ερντογάν λόγω «αντισημιτισμού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

13:48ΥΓΕΙΑ

«Έβαλε στο mute τη λαχτάρα μου για ζαμπονοτυρόπιτα»: Μια γυναίκα κι ένας άντρας που κάνουν ενέσεις αδυνατίσματος εξομολογούνται στο Newsbomb

21:58ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Γιατρός παράτησε ασθενή στη μέση του χειρουργείου - Τον έκαναν τσακωτό με τη νοσοκόμα

20:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

08:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η απόλυτη ανατροπή - Τι λέει το παλιό ημερολόγιο για τον φετινό χειμώνα

21:21ΚΟΣΜΟΣ

Με φωτογραφίες και επικήρυξη 100.000 δολαρίων κυνηγάει το FBI τον δολοφόνο του Τσάρλι Κερκ

21:18ΚΟΣΜΟΣ

11η Σεπτεμβρίου: Αναγνωρίστηκε 24 χρόνια μετά ένα από τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων στους Δίδυμους Πύργους

19:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion: Σταθερά πρώτη η ΝΔ - Στο 30,5% στην εκτίμηση ψήφου - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ

08:28WHAT THE FACT

Θρίλερ στο Καζακστάν – Περιπατητές βρήκαν γιγάντια πόρτα στα βουνά και κανείς δεν ξέρει τι είναι!

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

19:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Η «μάχη» της εξέδρας, πόσοι Έλληνες και Τούρκοι αναμένονται στο γήπεδο

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ξεκίνησαν οι πρόβες για τις μεγαλειώδεις συναυλίες στο Καλλιμάρμαρο - Βίντεο

15:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ετοιμαστείτε για μια γεύση φθινοπώρου» - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

17:45ΚΟΣΜΟΣ

«Θα έρθουμε μια νύχτα ξαφνικά» απαντά ο Τσελίκ σε ερώτημα για πιθανή επίθεση Ισραήλ στην Τουρκία

18:45ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 42χρονος που βίαζε γυναίκες - «Με απειλούσε, με χτύπαγε, με εξευτέλιζε», λέει θύμα

22:22ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ιστορική στιγμή στο ελληνικό σκάκι - Ο Νικόλας Θεοδώρου κέρδισε παγκόσμιο πρωταθλητή

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 11/9/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

20:52ΕΛΛΑΔΑ

Γκύζη: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο 59χρονος πυροβολεί τον εργαζόμενο καθαριότητας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ