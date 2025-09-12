Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

Τραγική ήταν η ιστορία ενός από τους πρώτους ανθρώπους που περπάτησαν στη Γη, καθώς φαίνεται πως είχε ένα φρικτό τέλος, καταλήγοντας κατασπαραγμένος από ένα τεράστιο θηρίο, το οποίο έχει εξαφανιστεί.

Ο άνθρωπος αυτός, γνωστός στους επιστήμονες ως OH7, ανήκε στο είδος Homo habilis, ένα από τα αρχαιότερα είδη του ανθρώπινου γένους που έζησαν στη νότια και ανατολική Αφρική πριν από περίπου 1,8 εκατ. χρόνια.

Το «θηρίο» από τη λίμνη Turkana

Σύμφωνα με νέα στοιχεία, ο OH7 σκοτώθηκε από επίθεση ενός τεράστιου προϊστορικού κροκόδειλου, του Crocodylus thorbjarnarsoni, που έζησε στη λεκάνη της λίμνης Turkana, στην Κένυα. Αυτός ο κροκόδειλος, που θεωρείται ο μεγαλύτερος στην ιστορία, έφτανε σε μήκος τα 25 μέτρα και ζύγιζε πάνω από 25 τόνους.

Οι Homo habilis ήταν μικροκαμωμένοι, με ύψος περίπου 1,20 μέτρα. Αυτό τους καθιστούσε ιδανικούς στόχους για τεράστια σαρκοβόρα, όπως ο Crocodylus thorbjarnarsoni.

Ο θάνατος του OH7 φαίνεται πως ήταν ακόμη πιο τραγικός απ’ ό,τι φανταζόμασταν, σύμφωνα με ομάδα επιστημόνων. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι το πρώτο χτύπημα ήρθε από τον κροκόδειλο, ο οποίος του έκοψε το πόδι, πιθανότατα ενώ βρισκόταν κοντά σε υγρότοπο. Το τραύμα θα τον βύθισε αμέσως σε λάσπη, χωρίς δυνατότητα διαφυγής.

Ωστόσο, δεν ήταν μόνος· ενώ προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το ερπετό, ένα μεγάλο αιλουροειδές –πιθανώς μία λεοπάρδαλη– του επιτέθηκε από πίσω και του συνέθλιψε το κρανίο, αφήνοντας βαθιές πληγές στα οστά του. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μπορεί να πρόκειται για περίπτωση διπλής επίθεσης, καθώς κροκόδειλοι και μεγάλα αιλουροειδή συχνά ανταγωνίζονται για το ίδιο θήραμα ακόμη και σήμερα.

Η παλαιότερη δολοφονία στην ιστορία

Η βία στην προϊστορία, όμως, δεν περιοριζόταν ανάμεσα στα ζώα. Σε ένα άλλο σοκαριστικό περιστατικό, ένας Homo heidelbergensis –πρόγονος του σύγχρονου ανθρώπου– βρέθηκε σε μία σπηλιά στην Ισπανία με δύο πανομοιότυπες τρύπες στο κρανίο του.

Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι τρύπες προκλήθηκαν από αιχμηρά βράχια, αλλά η συμμετρία τους δεν ταίριαζε με καμία φυσική εξήγηση. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι το θύμα είχε χτυπηθεί σκόπιμα με πέτρινα εργαλεία, πιθανότατα τσεκούρια, κάτι που υποδεικνύει πρόθεση. Το συμβάν αυτό εκτιμάται ότι συνέβη πριν από 430.000 χρόνια και θεωρείται η αρχαιότερη καταγεγραμμένη δολοφονία στην ιστορία της ανθρωπότητας.

Τέτοιες περιπτώσεις δείχνουν ότι η βία –είτε από ζώα, είτε μεταξύ ανθρώπων– ήταν μέρος της καθημερινότητας, όπως σχολιάζει η ερευνητική ομάδα του Extinct Zoo. Χιλιάδες οστά που έχουν βρεθεί σε προϊστορικές τοποθεσίες, υποδηλώνουν ότι οι πρώτοι άνθρωποι δεν είχαν μόνο να φοβούνται τα στοιχεία της φύσης, αλλά και ο ένας τον άλλον.

Μέσα από αυτές τις ανακαλύψεις, φωτίζεται μία πλευρά της ανθρώπινης ιστορίας που είναι συχνά παραγνωρισμένη: Η επιβίωση στον αρχέγονο κόσμο δεν ήταν απλώς δύσκολη, αλλά εξαιρετικά επικίνδυνη, έως φονική.