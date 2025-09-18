Στην Ελλάδα οι Iron Maiden: Πότε ξεκινάει η προπώληση των εισιτηρίων για τη μεγάλη συναυλία

Επιστρέφουν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ οι θρυλικοί Iron Maiden, με την Αθήνα να αποτελεί την πρώτη στάση της 50ης επετειακής παγκόσμιας περιοδείας τους «Run For Your Lives».

Οι Μπρους Ντίκινσον, Ντέιβ Μάρεϊ, Στiβ Χάρις και η υπόλοιπη παρέα θα επιστρέψει στο ΟΑΚΑ για ένα μεγάλο live στις 23 Μαΐου του 2026.