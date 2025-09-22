Πρωτοποριακό πρόγραμμα στις φυλακές της Σκωτίας για κρατούμενους πατέρες

Ένα καινοτόμο πρόγραμμα βοηθά τους φυλακισμένους πατέρες και τα παιδιά τους να δημιουργήσουν δεσμούς μέσω του παιχνιδιού, της γυμναστικής και των κοινών γευμάτων, μεταμορφώνοντας τον οικογενειακό χρόνο πέρα από τα όρια των επισκέψεων στη φυλακή.

Τα παιδιά πατέρων που βρίσκονται υπό κράτηση στο HMP Barlinnie στη Σκωτία έχουν συμμετάσχει σε ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να τους φέρει πιο κοντά.

Είναι η πρώτη φορά που το πρωτοποριακό πρόγραμμα Healthy Dads, Healthy Kids (HDHK), το οποίο αναπτύχθηκε στην Αυστραλία, εφαρμόζεται σε περιβάλλον φυλακής.

Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που μέχρι τώρα έβλεπαν τους πατέρες τους μόνο μέσα στα όρια της αίθουσας επισκεπτηρίου, τώρα μπορούν να παίζουν μαζί σε πιο φυσικό περιβάλλον και ακόμη και να κάθονται για δείπνο ως οικογένεια.

Οι συνεδρίες έχουν αναπτυχθεί από μια ερευνητική ομάδα των Πανεπιστημίων της Γλασκόβης και του Στίρλινγκ και του Πανεπιστημίου του Νιούκαστλ στη Νέα Νότια Ουαλία. Μελέτες έχουν δείξει ότι οι φυλακισμένοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο κακής υγείας και, ομοίως, ότι τα παιδιά φυλακισμένων γονέων έχουν χειρότερη υγεία, εκπαίδευση και αποτελέσματα παραβατικότητας σε σύγκριση με άλλα παιδιά.