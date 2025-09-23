Γάζα: Η Χαμάς εκτέλεσε μπροστά στο πλήθος τρεις Παλαιστίνιους ως «συνεργάτες του Ισραήλ»

Τρεις Παλαιστίνιοι που κατηγορήθηκαν για «συνεργασία» με το Ισραήλ εκτελέστηκαν την Κυριακή στη Γάζα από ένοπλους της Χαμάς οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους, μπροστά σε ένα πλήθος που ζητωκραύγαζε.

Τα σκληρά πλάνα, τα οποία αναρτήθηκαν αρχικά σε λογαριασμό της Χαμάς στο Telegram, δείχνουν τους τρεις άνδρες με δεμένα μάτια να γονατίζουν στο έδαφος, μπροστά από τρεις ενόπλους με αυτόματα όπλα, ενώ ένας τέταρτος διαβάζει μεγαλόφωνα ένα κείμενο στα αραβικά.

«Βάσει του παλαιστινιακού επαναστατικού νόμου και της απόφασης του παλαιστινιακού επαναστατικού δικαστηρίου, εκδόθηκε θανατική καταδίκη για όσους πρόδωσαν την πατρίδα, τον λαό και τον αγώνα τους, και συνεργάστηκαν με την κατοχή», ανέφερε ο ένοπλος, σύμφωνα με δημοσίευμα της Telegraph.

Το πλήθος ακούγεται να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ» («Ο Θεός είναι μεγάλος»), ενθαρρύνοντας τις ωμές εκτελέσεις.

Οι τρεις άνδρες εκτελέστηκαν με πυροβολισμούς στο κεφάλι και το σώμα, ενώ σημειώματα που τοποθετήθηκαν στα πτώματά τους έγραφαν: «Η προδοσία σας δεν θα μείνει ατιμώρητη. Σας περιμένει σκληρή τιμωρία».

Hamas publicly executed three Palestinians yesterday.



Mehdi Hasan? Not a word.



Ana Kasparian? Not a word.



Cenk Uygur? Not a word.https://t.co/J2Pesl9tPF

— Eyal Yakoby (@EYakoby) September 23, 2025



Το υπουργείο Εσωτερικών της Χαμάς χαρακτήρισε τους εκτελεσθέντες «ομάδα παράνομων στοιχείων» που συνεργάστηκαν με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Israel Hayom, στην εκτέλεση συμμετείχαν και μέλη της Ισλαμικής Τζιχάντ μαζί με μέλη από τις Ταξιαρχίες Μουτζαχεντίν, δύο οργανώσεις που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές από τις ΗΠΑ.

Τα πλάνα δημοσιοποιήθηκαν λίγες ώρες αφότου ο Καναδάς, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία αναγνώρισαν επίσημα την Παλαιστίνη ως κράτος-μέλος του ΟΗΕ, κίνηση που προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις σε ΗΠΑ και Ισραήλ.