Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

Συνεργάστηκε με μερικούς από τους μεγαλύτερους, όπως ο Λουτσίνο Βισκόντι, ο Φεντερίκο Φελίνι, ο Ρίτσαρντ Μπρουκς, ο Ανρί Βερνέιγ και ο Σέρτζιο Λεόνε.

Newsbomb

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»
FILE - In this Nov. 3, 1960 file photo, French actor Jean-Paul Belmondo and Italian actress Claudia Cardinale attend a cocktail party in the Foreign Press Association in Rome. French New Wave actor Jean-Paul Belmondo has died, according to his lawyerβ€™s office on Monday Sept. 6, 2021. (AP Photo/Mario Torrisi, File)
AP
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το κινηματογραφικό είδωλο της δεκαετίας του 1960, η Κλαούντια Καρντινάλε, πέθανε την Τρίτη, σε ηλικία 87 ετών, στην περιοχή του Παρισιού.

Γεννημένη κοντά στην Τύνιδα στις 15 Απριλίου 1938 από γονείς από τη Σικελία, η Καρντινάλε συνεργάστηκε με κορυφαίους σκηνοθέτες όπως ο Λουτσίνο Βισκόντι, ο Φεντερίκο Φελίνι και ο Ρίτσαρντ Μπρουκς.

"Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας, τόσο ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνης", δήλωσε ο ατζέντης της Laurent Savry σε μήνυμα που έστειλε στο AFP.

Με την άγρια ομορφιά της και τη βραχνή φωνή της, η Cardinale όχι μόνο γοήτευσε τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες της Ιταλίας, αλλά έπαιξε απέναντι στους περισσότερους πρωταγωνιστές της εποχής, από τον Burt Lancaster μέχρι τον Alain Delon και τον Henry Fonda.

"Μας αφήνει την κληρονομιά μιας ελεύθερης και εμπνευσμένης γυναίκας τόσο ως γυναίκα όσο και ως καλλιτέχνιδα", ανέφερε ο Laurent Savry σε μήνυμά του.

Αυτό που θα εξελισσόταν σε μια παραμυθένια καριέρα ξεκίνησε ως εφιάλτης

Βιάστηκε στην εφηβεία της από έναν παραγωγό ταινιών και έμεινε έγκυος. Με λίγες επιλογές εκείνη την εποχή, πήρε τη δύσκολη απόφαση να μεγαλώσει τον γιο της Πάτρικ και να προσπαθήσει "να κερδίσει τα προς το ζην και την ανεξαρτησία της" από τον κινηματογράφο, παρόλο που δεν ήθελε ποτέ να παίξει σε ταινίες.

"Το έκανα γι' αυτόν, για τον Πατρίκ, το παιδί που ήθελα να κρατήσω παρά τις συνθήκες και το τεράστιο σκάνδαλο", δήλωσε στη γαλλική εφημερίδα Le Monde το 2017.

"Ήμουν πολύ νέα, ντροπαλή, σεμνότυφη, σχεδόν άγρια. Και χωρίς την παραμικρή επιθυμία να εκτεθώ στα κινηματογραφικά πλατό".

Γεννημένη στο La Goulette, κοντά στην Τύνιδα, στις 15 Απριλίου 1938, από γονείς από τη Σικελία, η ζωή της Cardinale είχε ήδη ανατραπεί σε ηλικία 16 ετών, όταν την επέλεξαν από το πλήθος για να κερδίσει έναν διαγωνισμό ομορφιάς.

Ανακηρύχθηκε "Η πιο όμορφη Ιταλίδα στην Τύνιδα" και το βραβείο ήταν ένα ταξίδι στο φεστιβάλ κινηματογράφου της Βενετίας, όπου αμέσως τράβηξε τα βλέμματα και απρόθυμα, γύρισε την πλάτη στα σχέδιά της να γίνει δασκάλα.

"Όλοι οι σκηνοθέτες και οι παραγωγοί ήθελαν να κάνω ταινίες, κι εγώ τους είπα: "Όχι, δεν θέλω!"" είπε.

Ο πατέρας της ήταν εκείνος που τελικά την έπεισε να "δοκιμάσει το σινεμά".

Καθώς άρχισε να παίρνει μικρούς κινηματογραφικούς ρόλους, έπεσε θύμα βιασμού. Ένας μέντορας την έπεισε να γεννήσει κρυφά στο Λονδίνο και να εμπιστευτεί το παιδί στην οικογένειά της.

Ο Πάτρικ θα ήταν επίσημα ο μικρότερος αδελφός της μέχρι να αποκαλύψει την αλήθεια επτά χρόνια αργότερα.

"Αναγκάστηκα να δεχτώ αυτό το ψέμα για να αποφύγω ένα σκάνδαλο και να προστατεύσω την καριέρα μου", είπε.

Η ηρωίδα ενός παραμυθιού

Από τότε δεν υπήρχε επιστροφή, καθώς παρασύρθηκε από τη χρυσή εποχή του ιταλικού κινηματογράφου, παρόλο που δεν ήξερε "ούτε λέξη" από τη γλώσσα, καθώς μιλούσε μόνο γαλλικά, αραβικά και τη σικελική διάλεκτο των γονιών της.

Στα 20 της "έγινα η ηρωίδα ενός παραμυθιού, το σύμβολο μιας χώρας της οποίας τη γλώσσα μόλις και μετά βίας μιλούσα", έγραψε το 2005 στην αυτοβιογραφία της "Τα αστέρια μου".

Η φωνή της έπρεπε να μεταγλωττιστεί στα ιταλικά μέχρι που πρωταγωνίστησε στο βραβευμένο με Όσκαρ "8 1/2" του Φελίνι το 1963, όταν ο σταρ σκηνοθέτης επέμεινε να χρησιμοποιήσει τη δική της φωνή.

Εκείνη τη χρονιά, σε ηλικία 25 ετών, η Καρντινάλε γύρισε ταυτόχρονα το επικό δράμα εποχής "Η λεοπάρδαλη" του Βισκόντι και την σουρεαλιστική επιτυχία "8 1/2" του Φελίνι.

"Ο Βισκόντι με ήθελε μελαχρινή με μακριά μαλλιά. Ο Φελίνι με ήθελε ξανθιά", είπε.

Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας

Οι κριτικοί την αποκάλεσαν "ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας", και ως τέτοια παρουσιάστηκε, τόσο στην οθόνη όσο και εκτός αυτής.

"Είναι σχεδόν σαν να της έχει επιβληθεί η σεξουαλικότητα", έγραψε η βρετανική εφημερίδα The Guardian το 2013.

Αγκαλιασμένη από το Χόλιγουντ, όπου αρνήθηκε να συμβιβαστεί, η Καρντινάλε σημείωσε τεράστια επιτυχία με τον "Ροζ Πάνθηρα" του Μπλέικ Έντουαρντς με τον Πίτερ Σέλερς και στη συνέχεια με τον "Κόσμο του τσίρκου" του Χένρι Χάθαγουεϊ με τη Ρίτα Χέιγουορθ και τον Τζον Γουέιν.

"Το καλύτερο κομπλιμέντο που δέχτηκα ποτέ ήταν από τον ηθοποιό Ντέιβιντ Νίβεν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του "Ροζ Πάνθηρα"", θυμάται η Καρντινάλε.

Είπε: "Κλαούντια, μαζί με τα μακαρόνια, είσαι η μεγαλύτερη εφεύρεση της Ιταλίας".

Αρνούμενη να κάνει αισθητική χειρουργική επέμβαση, συνέχισε να παίζει μέχρι τα 80 της χρόνια, μεταξύ άλλων στο "La Strana Coppia", μια γυναικεία εκδοχή του "The Odd Couple" του Neil Simon στο Teatro Augusteo της Νάπολης.

Αν και επιθυμητή από πολλούς, δήλωσε ότι η "μοναδική της αγάπη" ήταν ο γαλανομάτης ναπολιτάνος σκηνοθέτης Pasquale Squitieri, πατέρας της κόρης της Claudia, με τον οποίο συνεργάστηκε σε μια σειρά ταινιών επί τέσσερις δεκαετίες μέχρι τον θάνατό του το 2017.

Στη δεκαετή καριέρα της πρωταγωνίστησε σε 175 ταινίες και τόσο τα φεστιβάλ Βενετίας όσο και Βερολίνου της απένειμαν τιμητικά βραβεία.

Το 2017 εμφανίστηκε στην επίσημη αφίσα του κινηματογραφικού φεστιβάλ των Καννών εν μέσω κατακραυγής ότι οι μηροί της είχαν υποστεί αερογράφο για να φαίνονται λεπτότεροι.

Σθεναρή υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών, ονομάστηκε πρέσβειρα καλής θέλησης της UNESCO το 2000 σε αναγνώριση της προσήλωσής της στην υπόθεση των γυναικών και των κοριτσιών.

"Είχα μεγάλη τύχη. Αυτή η δουλειά μου έχει δώσει ένα πλήθος ζωών και τη δυνατότητα να θέσω τη φήμη μου στην υπηρεσία πολλών σκοπών", δήλωσε.

(FRANCE 24 με AFP)

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΕΛΛΑΔΑ

Πατησίων: Γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά από παράσυρση μοτοσυκλέτας – Συνελήφθη ο αναβάτης

00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Το Ρέθυμνο πριν από 5 χρόνια: Ένα βίντεο ξυπνά μνήμες από την καραντίνα του 2020

23:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Δεν ανακοίνωσε αποστολή για Ελβετία ο Κόντης – Εκτός ο Πελίστρι με Γιουνγκ Μπόις

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Παταγονία: Ανακαλύφθηκε νέο είδος δεινοσαύρου με ένα οστό κροκόδειλου στο στόμα

23:40ΚΟΣΜΟΣ

Αστροναύτες γύρω από τη Σελήνη θα στείλει τον Φεβρουάριο η NASA, ελπίζει σε προσεδάφιση το 2027

23:31WHAT THE FACT

Για γρήγορο στέγνωμα ρούχων -  Έτσι λειτουργεί το ιαπωνικό κόλπο 

23:22WHAT THE FACT

Νύφη σχεδίασε και έραψε τα φορέματα των 11 παράνυμφών της σε ένα μήνα και έγινε viral

23:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης για Παλαιστινιακό: Η λύση των δύο κρατών παραμένει ο μόνος βιώσιμος δρόμος

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:14ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο της Επιχείρησης Midnight Hammer: Αμερικανικά Β-2 βομβαρδίζουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

23:13ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Το ανεκπλήρωτο κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο πλευρό του Κέβιν Κόστνερ

23:04LIFESTYLE

Σεισμός στη Eurovision: «Πόλεμος» χωρών για τη συμμετοχή του Ισραήλ - Στον αέρα η χρηματοδότηση του διαγωνισμού

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη χειροβομβίδας στο Όσλο - Συνελήφθη 13χρονος

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Coldplay: Μία παράξενη ανατροπή - Το φιλί του παράνομου ζευγαριού ήταν «φιλικό»

22:48ΚΟΣΜΟΣ

«Εκστρατεία μαζικών δολοφονιών» στο Ιράν - Τουλάχιστον 1.000 εκτελέσεις μέχρι στιγμής, σε μία εβδομάδα 9 κάθε μέρα

22:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και… ροτέισον ο Άρης έκανε το «2 στα 2» - Η βαθμολογία της League Phase

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ένοχος ο άνδρας που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

22:30ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει η κλήρωση της Πέμπτης (25/9)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:00ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 87 η Κλαούντια Καρντινάλε - «Ενσάρκωση της μεταπολεμικής ευρωπαϊκής γοητείας»

11:15ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζουν από 1η Οκτωβρίου οι ώρες κοινής ησυχίας – Τι ισχύει για τη χειμερινή περίοδο

21:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ραγδαία αλλαγή τις επόμενες ώρες - Τι δείχνει το GFS για την κακοκαιρία

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Έκρηξη χειροβομβίδας στο Όσλο - Συνελήφθη 13χρονος

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό φέρνει καταρρακτώδεις βροχές και στην Ελλάδα - Το φθινόπωρο «δείχνει τα δόντια του»

22:03ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Η Ουκρανία, με υποστήριξη της ΕΕ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της

21:46LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Έβγαλε τα τακούνια και εμφανίστηκε με… παντοφλάκια

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

10:33LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: Τι τηλεθέαση έκανε στην πρεμιέρα

21:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Προσοχή στις μεταφορές χρημάτων – Πότε θεωρούνται εισόδημα και πώς να αποφύγετε τις παγίδες

17:07ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον ΟΗΕ: Τι είπε για μετανάστευση που «καταστρέφει την Ευρώπη» και τις φυλακές στην Ελλάδα

17:49ΚΟΣΜΟΣ

Κόλλησε η κυλιόμενη σκάλα στον ΟΗΕ όταν πήγαν να ανέβουν Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ - Βίντεο

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study: Όλη η αλήθεια για τους Σατανιστές της Παλλήνης - Οι δολοφονίες, η σύλληψη, η δίκη

23:19ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 24 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ιορδανία: «Εάν το Ισραήλ επιτεθεί στο τζαμί Αλ-Άκσα, θα διευρύνει τον πόλεμο»

15:50ΠΑΙΔΕΙΑ

Μη κρατικά ΑΕΙ – Το New York College απαντά στο «όχι» της ΕΘΑΑΕ: «Δεν μένουμε σε κριτική ή εικασίες»

21:38ΕΛΛΑΔΑ

Σωστά τα στοιχεία του Ντόναλντ Τραμπ: Το 55% των κρατουμένων στις ελληνικές φυλακές είναι αλλοδαποί

11:02LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Δύσκολα τα πράγματα στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

10:28ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά ή τσιγγάνοι ή μποέμ ή κατσίβελοι: Από την Ινδία… στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη

23:31WHAT THE FACT

Για γρήγορο στέγνωμα ρούχων -  Έτσι λειτουργεί το ιαπωνικό κόλπο 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ