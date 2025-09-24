Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

Η Δανία ζήτησε επίσημα συγγνώμη από πολλές γυναίκες της Γροιλανδίας για την παράνομη τοποθέτηση ενδομήτριων συσκευών για αντισύλληψη.

Σε τελετή στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νουούκ, η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του κράτους της Δανίας. «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Αναγνωρίζουμε μια αποτυχία που είχε σοβαρές συνέπειες για τα κορίτσια και τις γυναίκες της Γροιλανδίας», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

Ενώ μια συγγνώμη δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν ή να απαλύνει τον πόνο που βιώθηκε, αποτελεί αναγνώριση της αποτυχίας που έχει συμβεί. Για πολύ καιρό, οι άνθρωποι έκαναν τα στραβά μάτια σε αυτό, αλλά αυτό δεν θα συμβαίνει πλέον. «Εκ μέρους της Δανίας: Ζητώ συγγνώμη», είπε.

Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια από τη Γροιλανδία εμφύτευσαν σπιράλ από Δανούς γιατρούς χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Η εκστρατεία, που ενορχήστρωσε η Δανία στην αρκτική νήσο για περισσότερα από τριάντα χρόνια, προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές, σωματικές και ψυχολογικές, σε χιλιάδες έφηβες και ενήλικες γυναίκες, καθιστώντας τις συχνά στείρες.

Σύμφωνα με έρευνα της κυβέρνησης της Δανίας, τουλάχιστον 4.070 κορίτσια και γυναίκες έλαβαν τέτοια σπιράλ μέχρι τα τέλη του 1970.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δανίας, μερικά από αυτά ήταν μόλις 12 ετών κατά τη στιγμή της διαδικασίας. Υ

Υπάρχουν εικασίες ότι οι αρχές της Δανίας προσπαθούσαν να περιορίσουν την αύξηση του πληθυσμού στη Γροιλανδία .

Πολλά από αυτά τα θύματα, ντυμένα στα μαύρα, ξέσπασαν σε κλάματα κατά τη διάρκεια της τελετής που οργανώθηκε σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού του Νούουκ, ενώ άκουγαν σιωπηλά την επικεφαλής της δανέζικης κυβέρνησης.

Ένα εκ των θυμάτων, η 66χρονη Κιρστίνε Μπέρτελσεν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αυτή η τελετή της επέτρεψε «να προχωρήσει στη ζωή της χωρίς το μίσος, η οργή και η αρνητικότητα να τη βασανίζουν».

Έχοντας έρθει από τη Δανία για την εκδήλωση αυτή, η 66χρονη είπε πως έδωσε το «παρών» για «εγωιστικούς λόγους: να δει και να ακούσει συγγνώμη για τις δύο εξωμήτριες εγκυμοσύνες που είχε, τις πολυήμερες νοσηλείες σε νοσοκομεία, τις χειρουργικές επεμβάσεις και την αφαίρεση μιας σάλπιγγας» εξήγησε η ίδια με ειλικρίνεια.

Η εκστρατεία αναγκαστικής αντισύλληψης ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και διήρκεσε ως το 1992 με στόχο να περιοριστεί το ποσοστό γεννητικότητας στη Γροιλανδία.

Στα τέλη του 1970 είχε τοποθετηθεί ενδομήτριο σπιράλ σε τουλάχιστον 4.070 γυναίκες, δηλαδή σε μία Γροιλανδή στις δύο που βρισκόταν σε αναπαραγωγική ηλικία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας που παρουσιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων γινόταν χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και στις περιπτώσεις που αφορούσε ανήλικες.

«Δεν αποδεχόμαστε»

Σε ομιλία του πριν από εκείνη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας κράτησε αποστάσεις από τις δηλώσεις της Φρεντέρικσεν.

«Αυτές οι συγγνώμες δεν σημαίνουν πως εμείς αποδεχόμαστε ό,τι συνέβη. Είμαστε εδώ σήμερα, διότι δεν αποδεχόμαστε ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

Στα τέλη Αυγούστου, η πρωθυπουργός της Δανίας είχε ζητήσει με ανακοίνωσή της συγγνώμη από τα θύματα, ικανοποιώντας το αίτημα που είχαν διατυπώσει εδώ και χρόνια οι γυναίκες αυτές.

Τη Δευτέρα, η Φρέντερικσεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «ταμείου συμφιλίωσης» για την αποζημίωση των γυναικών αυτών, όπως και άλλων Γροιλανδών που έπεσαν θύματα διακρίσεων εξαιτίας της καταγωγής τους.