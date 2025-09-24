Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια από τη Γροιλανδία εμφύτευσαν σπιράλ από Δανούς γιατρούς χωρίς τη συγκατάθεσή τους 

Newsbomb

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη
Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen addresses a media conference during the Vilnius Summit at the Palace of the Grand Dukes of Lithuania in Vilnius, Lithuania, Monday, June 2, 2025. (AP Photo/Mindaugas Kulbis)
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Δανία ζήτησε επίσημα συγγνώμη από πολλές γυναίκες της Γροιλανδίας για την παράνομη τοποθέτηση ενδομήτριων συσκευών για αντισύλληψη.

Σε τελετή στο κέντρο της πρωτεύουσας της Γροιλανδίας, Νουούκ, η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν ζήτησε συγγνώμη εκ μέρους του κράτους της Δανίας. «Σήμερα είναι μια ξεχωριστή μέρα. Αναγνωρίζουμε μια αποτυχία που είχε σοβαρές συνέπειες για τα κορίτσια και τις γυναίκες της Γροιλανδίας», δήλωσε η Φρέντερικσεν.

Ενώ μια συγγνώμη δεν μπορεί να αλλάξει το παρελθόν ή να απαλύνει τον πόνο που βιώθηκε, αποτελεί αναγνώριση της αποτυχίας που έχει συμβεί. Για πολύ καιρό, οι άνθρωποι έκαναν τα στραβά μάτια σε αυτό, αλλά αυτό δεν θα συμβαίνει πλέον. «Εκ μέρους της Δανίας: Ζητώ συγγνώμη», είπε.

Χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια από τη Γροιλανδία εμφύτευσαν σπιράλ από Δανούς γιατρούς χωρίς τη συγκατάθεσή τους, ιδιαίτερα στις δεκαετίες του 1960 και του 1970.

Η εκστρατεία, που ενορχήστρωσε η Δανία στην αρκτική νήσο για περισσότερα από τριάντα χρόνια, προκάλεσε σοβαρές επιπλοκές, σωματικές και ψυχολογικές, σε χιλιάδες έφηβες και ενήλικες γυναίκες, καθιστώντας τις συχνά στείρες.

Σύμφωνα με έρευνα της κυβέρνησης της Δανίας, τουλάχιστον 4.070 κορίτσια και γυναίκες έλαβαν τέτοια σπιράλ μέχρι τα τέλη του 1970.

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Δανίας, μερικά από αυτά ήταν μόλις 12 ετών κατά τη στιγμή της διαδικασίας. Υ

Υπάρχουν εικασίες ότι οι αρχές της Δανίας προσπαθούσαν να περιορίσουν την αύξηση του πληθυσμού στη Γροιλανδία .

Πολλά από αυτά τα θύματα, ντυμένα στα μαύρα, ξέσπασαν σε κλάματα κατά τη διάρκεια της τελετής που οργανώθηκε σήμερα στο Κέντρο Πολιτισμού του Νούουκ, ενώ άκουγαν σιωπηλά την επικεφαλής της δανέζικης κυβέρνησης.

Ένα εκ των θυμάτων, η 66χρονη Κιρστίνε Μπέρτελσεν, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι αυτή η τελετή της επέτρεψε «να προχωρήσει στη ζωή της χωρίς το μίσος, η οργή και η αρνητικότητα να τη βασανίζουν».

Έχοντας έρθει από τη Δανία για την εκδήλωση αυτή, η 66χρονη είπε πως έδωσε το «παρών» για «εγωιστικούς λόγους: να δει και να ακούσει συγγνώμη για τις δύο εξωμήτριες εγκυμοσύνες που είχε, τις πολυήμερες νοσηλείες σε νοσοκομεία, τις χειρουργικές επεμβάσεις και την αφαίρεση μιας σάλπιγγας» εξήγησε η ίδια με ειλικρίνεια.

Η εκστρατεία αναγκαστικής αντισύλληψης ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και διήρκεσε ως το 1992 με στόχο να περιοριστεί το ποσοστό γεννητικότητας στη Γροιλανδία.

Στα τέλη του 1970 είχε τοποθετηθεί ενδομήτριο σπιράλ σε τουλάχιστον 4.070 γυναίκες, δηλαδή σε μία Γροιλανδή στις δύο που βρισκόταν σε αναπαραγωγική ηλικία, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας που παρουσιάστηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου. Αυτό στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων γινόταν χωρίς συγκατάθεση, ακόμη και στις περιπτώσεις που αφορούσε ανήλικες.

«Δεν αποδεχόμαστε»

Σε ομιλία του πριν από εκείνη της επικεφαλής της κυβέρνησης της Δανίας, ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας κράτησε αποστάσεις από τις δηλώσεις της Φρεντέρικσεν.

«Αυτές οι συγγνώμες δεν σημαίνουν πως εμείς αποδεχόμαστε ό,τι συνέβη. Είμαστε εδώ σήμερα, διότι δεν αποδεχόμαστε ό,τι συνέβη», δήλωσε ο Γενς Φρέντερικ Νίλσεν.

Στα τέλη Αυγούστου, η πρωθυπουργός της Δανίας είχε ζητήσει με ανακοίνωσή της συγγνώμη από τα θύματα, ικανοποιώντας το αίτημα που είχαν διατυπώσει εδώ και χρόνια οι γυναίκες αυτές.

Τη Δευτέρα, η Φρέντερικσεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός «ταμείου συμφιλίωσης» για την αποζημίωση των γυναικών αυτών, όπως και άλλων Γροιλανδών που έπεσαν θύματα διακρίσεων εξαιτίας της καταγωγής τους.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:58ΚΟΣΜΟΣ

Ρούμπιο σε Λαβρόφ: «Σταματήστε το μακελειό στην Ουκρανία»

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Μαθητής μαχαίρωσε δασκάλα σε γυμνάσιο στο Στρασβούργο

21:50LIFESTYLE

Άγιος έρωτας: Χαμός στο X με την επιστροφή της σειράς – Καραμίχος και Γκοτσόπουλος αποθεώνονται

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: Έχασε τα… άχαστα και ξεκίνησε με «στραβοπάτημα»

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Η Αίγυπτος ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στο Σινά, ανησυχεί το Ισραήλ

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: «Κόλλησε» πάλι στο… μηδέν ο «Δικέφαλος του Βορρά»

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντάλας: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην υπηρεσία μετανάστευσης – Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ρωσικό μαχητικό πέταξε πάνω από γερμανική φρεγάτα - Καταγγελία υπουργού Άμυνας

21:16ΕΛΛΑΔΑ

«Χειροπέδες» σε τέσσερα άτομα για απάτες - Παρίσταναν εκπροσώπους δημοσίων οργανισμών

21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

21:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεραπετρίτης: «Δεν υπάρχει ζήτημα να σταματήσει ο διάλογος με την Τουρκία»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με παρεμβολές στο GPS αεροπλάνου Ισπανού υπουργού

20:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Άνετα κι ωραία έκανε το «2 στα 2» | Πρώτο γκολ με την «Ένωση» ο Καλοσκάμης

20:56ΕΛΛΑΔΑ

Lidl Ελλάς: Τι απαντά για το πρόστιμο των 805.000 ευρώ – «Άδικο και αυθαίρετο»

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος - Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

20:47LIFESTYLE

Έμμα Γουότσον: Πώς το διαζύγιο των γονιών της συνδέθηκε με τη συμμετοχή της στο «Χάρι Πότερ»

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Blue Star Chios: «Αντέχω, μπορώ» - Η τελευταία επικοινωνία του 20χρονου με φίλο του - Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα

18:14ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στην Καβάλα: Πέθανε πολύτεκνη μητέρα που εργαζόταν στην Καθαριότητα - Είχε γίνει viral στο TikTok

21:41ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θύμα διαδικτυακής απάτης Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης - Έκαναν ψεύτικο προφίλ του στο Facebook

20:43ΚΑΙΡΟΣ

Χάρτες για την επιδείνωση του καιρού: Πού και πότε αναμένονται μεγάλες ποσότητες βροχής

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Δανία ζητά συγγνώμη από τις γυναίκες της Γροιλανδίας για την αναγκαστική αντισύλληψη

21:33ΕΛΛΑΔΑ

Μαθητής κάνει 4 ώρες για να πάει από και προς το σχολείο του - «Δεν έχω δύναμη να συγκεντρωθώ»

19:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός τώρα στην Αττική

18:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βοιωτία: «Οικειοποιήθηκε ένα σπίτι 300.000 ευρώ στην Αλεξανδρούπολη» - Τι καταγγέλλει ο πρώην σύζυγος της 62χρονης

20:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρός 50χρονος - Έπεσε πάνω στο αλυσοπρίονο που κρατούσε

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» την επικίνδυνη κακοκαιρία το GEM - Ποιες περιοχές μένουν εκτός

20:30LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Παραίτηση-βόμβα από την εκπομπή της

13:03LIFESTYLE

Ξέσπασε η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη: «Είχα ποτέ κόρη; Δεν δέχομαι να την λέτε Φεβρωνία»

21:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE ΠΑΟΚ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-0: «Κόλλησε» πάλι στο… μηδέν ο «Δικέφαλος του Βορρά»

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντάλας: Αυτός είναι ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στην υπηρεσία μετανάστευσης – Δύο νεκροί και ένας σοβαρά τραυματίας

19:14LIFESTYLE

Όλγα Κεφαλογιάννη για τον χωρισμό της από τον Μίνω Μάτσα: «Ένιωσα προδοσία»

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Αυτός είναι ο 36χρονος που έτρεχε με 205 χιλιόμετρα - Το βίντεο που τον «έκαψε»

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Ούτε για... δείγμα ραντεβού για νέες ταυτότητες σε αυτές τις τέσσερις περιοχές

18:53ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Ρώσων πιλότων σε Ουκρανούς στο φτερό drone: «Όποιος καταρρίπτει...»

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί εγκλωβίστηκε ο 20χρονος Τάσος στο Blue Star Chios - Είχε γενέθλια δύο μέρες πριν

14:33LIFESTYLE

«Μια βιομηχανία που πουλάει ματαιοδοξία»: Ακραία επίθεση της Νεφέλης Μεγκ στη Σίσσυ Χρηστίδου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ