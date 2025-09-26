Microsoft: «Μπλόκο» σε υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός στρατός

Η εταιρεία αποφάσισε να απενεργοποιήσει ορισμένες υπηρεσίες μετά τα ρεπορτάζ που υποστήριζαν ότι λογισμικό της χρησιμοποιείται από τους IDF για τη μαζική παρακολούθηση τηλεφωνικών επικοινωνιών Παλαιστινίων

Microsoft: «Μπλόκο» σε υπηρεσίες που χρησιμοποιεί ο ισραηλινός στρατός
AP
Η Microsoft ανακοίνωσε την Πέμπτη (25/09) ότι απενεργοποίησε κάποιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούσε ο στρατός του Ισραήλ, αφού προκαταρκτικά στοιχεία συνάδουν με ρεπορτάζ μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία υπήρξε μαζική παρακολούθηση τηλεφωνικών επικοινωνιών Παλαιστινίων.

Κοινή έρευνα που δημοσιεύθηκε τον Αύγουστο από τη βρετανική εφημερίδα Guardian και άλλα μέσα ενημέρωσης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ισραηλινή στρατιωτική υπηρεσία χρησιμοποιούσε το λογισμικό Azure της Microsoft για να αποθηκεύει αμέτρητες ηχογραφήσεις τηλεφωνημάτων μεταξύ Παλαιστινίων που ζούσαν στην κατεχόμενη από το Ισραήλ Δυτική Όχθη και στη Γάζα.

Το ρεπορτάζ αυτό ώθησε τη Microsoft να προχωρήσει σε εσωτερική έρευνα για το θέμα.

«Δεν παρέχουμε τεχνολογία για τη διευκόλυνση της μαζικής παρακολούθησης πολιτών», ανέφερε ο πρόεδρος της Microsoft Μπραντ Σμιθ στο ιστολόγιο της εταιρείας.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, η έρευνα συνεχίζεται, αλλά τα στοιχεία σχετικά με τη χρήση από το υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ των ικανοτήτων αποθήκευσης του Azure στην Ολλανδία και η χρήση υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζουν το ρεπορτάζ του Guardian.

Η απόφαση για «διακοπή και απενεργοποίηση» συγκεκριμένων συνδρομών του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ, περιλαμβανομένης της χρήσης συγκεκριμένου χώρου αποθήκευσης cloud και υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης, δεν θα επηρεάσει τις υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας που παρέχει η Microsoft στο Ισραήλ και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, διευκρίνισε ο Σμιθ.

Την εποχή που δημοσιεύτηκε η έρευνα των μέσων ενημέρωσης, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε στον Guardian ότι η συνεργασία του με εταιρείες, όπως η Microsoft, βασίζεται σε «νομικά εποπτευόμενες συμφωνίες». Ο στρατός πρόσθεσε αργότερα ότι η Microsoft «δεν συνεργάζεται και δεν συνεργαζόταν με τον (ισραηλινό στρατό) για την αποθήκευση ή την επεξεργασία δεδομένων».

Φιλοπαλαιστινιακές οργανώσεις, όπως το Συμβούλιο Αμερικανοϊσλαμικών Σχέσεων (CAIR) και μια ομάδα εκστρατείας με επικεφαλής εργαζόμενους στον τεχνολογικό κλάδο με την ονομασία «No Azure for Apartheid», χαιρέτισαν την απόφαση.

«Είναι ένα ευπρόσδεκτο βήμα και μια δικαίωση για τους γενναίους εργαζόμενους στον τομέα της τεχνολογίας που ύψωσαν το ανάστημά τους και διαμαρτυρήθηκαν», δήλωσε ο Ιμράν Σιντίκι, εκτελεστικός διευθυντής του παραρτήματος της CAIR στην πολιτεία της Ουάσινγκτον. Οι ομάδες αυτές ζητούν από τη Microsoft να διακόψει όλους τους δεσμούς της με την ισραηλινή κυβέρνηση.

Η Microsoft είναι μεταξύ των μεγαλύτερων εταιρειών που έχουν αντιμετωπίσει επικρίσεις για τους δεσμούς τους με το Ισραήλ.

Εργαζόμενοι της Microsoft απολύθηκαν αφού πήραν μέρος σε φιλοπαλαιστινιακές κινητοποιήσεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ωστόσο από την πλευρά της η Microsoft απάντησε ότι προχώρησε στις απολύσεις αυτές διότι οι εργαζόμενοι παραβίασαν πολιτικές της εταιρείας και πρόσθεσε ότι οι κινητοποιήσεις στους χώρους της προκάλεσαν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Η έρευνα του Guardian πραγματοποιήθηκε από κοινού με το ισραηλινοπαλαιστινιακό περιοδικό +972 Magazine και το μέσο Local Call που εκδίδεται στην εβραϊκή γλώσσα.

