Αυτό είναι ο νέος «θησαυρός» για τον οποίο μιλάει όλη η Ευρώπη - Εντοπίστηκε κοίτασμα... μαμούθ!

Σε μια περίοδο όπου το λίθιο αναδεικνύεται σε κρίσιμο πόρο για την ηλεκτροκίνηση, η ανακάλυψη ενός μεγάλου κοιτάσματος στην Πορτογαλία μπορεί να ανατρέψει τα δεδομένα στην ευρωπαϊκή αγορά μπαταριών και να ενισχύσει σημαντικά την αυτονομία της Ευρώπης στον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων.

Η στροφή προς τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αποτελεί προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους κατασκευαστές, οι οποίοι επιδιώκουν να στηρίξουν τη μετάβαση σε βιώσιμα μέσα μεταφοράς. Κεντρικό ζήτημα παραμένει η διασφάλιση της εφοδιαστικής αλυσίδας, ειδικά όσον αφορά τις πρώτες ύλες όπως το λίθιο, το οποίο είναι απαραίτητο για την κατασκευή μπαταριών υψηλής απόδοσης.

Μέχρι σήμερα, η Ευρώπη βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό στις εισαγωγές από την Ασία, κυρίως από την Κίνα, γεγονός που δημιουργούσε ανησυχίες για την ασφάλεια και το κόστος της προμήθειας. Η πρόσφατη ανακάλυψη στην πόλη Μποτίκας, στον βόρειο νομό Βιάνα ντο Καστέλο της Πορτογαλίας, όμως, φέρνει νέα δεδομένα.

Το «Barroso Lithium Project» και τα αποθέματα που αλλάζουν τα δεδομένα

Η εταιρεία Savannah Resources, υπεύθυνη για το έργο «Barroso Lithium Project», ανακοίνωσε αύξηση 40% στα επιβεβαιωμένα αποθέματα, φτάνοντας τους39 εκατομμύρια τόνους λίθιου. Επιπλέον, οι δυνητικοί πόροι εκτιμώνται ότι μπορεί να ξεπεράσουν τους100 εκατομμύρια τόνους. Αυτή η ποσότητα μπορεί να παράγει περίπου47 εκατομμύρια μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, γεγονός που υπογραμμίζει τη στρατηγική σημασία του κοιτάσματος για την Ευρώπη.

Η εκμετάλλευση αναμένεται να ξεκινήσει το2028, με αρχικό χρόνο λειτουργίας τουλάχιστον14 ετών, ενώ οι εργασίες υποδομής θα αρχίσουν πριν το τέλος του2026. Η Γερμανία προβλέπεται να είναι ο βασικός αποδέκτης του λιθίου, τροφοδοτώντας τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες που επιταχύνουν την ηλεκτροκίνηση.

Παρά τη σημαντική προοπτική που ανοίγει η εκμετάλλευση του κοιτάσματος, οι τοπικές κοινότητες στην Μποτίκας έχουν εκφράσει ανησυχίες για τις επιπτώσεις στην ποιότητα του νερού και την τοπική βιοποικιλότητα. Η εταιρεία έχει λάβει πέντε θετικές δικαστικές αποφάσεις και έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης με στόχο τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων.

Το λίθιο, σε συνδυασμό με το νικέλιο και το κοβάλτιο, αποτελεί τη βάση των μπαταριών που κινούν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η ανακάλυψη στην Μποτίκας, μια πόλη περίπου 5.000 κατοίκων, αναμένεται να καταστήσει την περιοχή έναν από τους σημαντικότερους κόμβους λιθίου στην Ευρώπη. Αυτό το γεγονός προσφέρει στην Ευρώπη στρατηγικό πλεονέκτημα, σε μια περίοδο που η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα και τις μπαταρίες τους αυξάνεται εκθετικά, ενισχύοντας την ενεργειακή αυτονομία και την πράσινη μετάβαση.