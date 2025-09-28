Δεινόσαυρος που έζησε πριν από 125 εκατ. χρόνια ανακαλύφθηκε στην Πορτογαλία

Παλαιοντολόγοι ανακοίνωσαν την ανακάλυψη ενός νέου είδους δεινοσαύρου που έζησε πριν από 125 εκατομμύρια χρόνια, κατά την Κρητιδική περίοδο.

Ο δεινόσαυρος, που πήρε το όνομα Cariocecus bocagei, ανήκει στην ομάδα των ιγκουανοδοντίων, φυτοφάγων που περιλαμβάνουν και γνωστά είδη όπως οι τρικεράτωπες και οι στεγόσαυροι. Τα απολιθώματα εντοπίστηκαν το 2016 στον σχηματισμό Πάπο Σέκο, νότια της Λισαβόνας, και η μελέτη δημοσιεύτηκε στο Journal of Systematic Paleontology.

Ο επικεφαλής ερευνητής, Φίλιππο Μπέρτοτσο, εξήγησε ότι το δείγμα παρουσίαζε μοναδικά χαρακτηριστικά: το ζυγωματικό οστό (το «κόκαλο του μάγουλου») ήταν συγχωνευμένο με το άνω γναθικό οστό, ένα φαινόμενο που συναντάται σε σύγχρονα πτηνά. Η ιδιαιτερότητα αυτή ενδέχεται να σχετίζεται με την ανάγκη για ισχυρότερο δάγκωμα, πιθανόν για κατανάλωση σκληρών καρπών.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το ζώο που βρέθηκε δεν είχε φτάσει σε πλήρη ανάπτυξη. Η περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα απολιθώματα ήταν, σύμφωνα με τους ερευνητές, ένας παράκτιος υγρότοπος πλούσιος σε βλάστηση, γεγονός που την καθιστά σημαντικό πεδίο για μελλοντικές ανακαλύψεις.

Η διεθνής ομάδα που συμμετείχε στην έρευνα περιλάμβανε επιστήμονες από το Βέλγιο, τις ΗΠΑ, την Πορτογαλία και την Ιταλία. Όπως σημείωσε ο Μπέρτοτσο, οι παλαιοντολόγοι σχεδιάζουν νέες ανασκαφές με την ελπίδα να εντοπίσουν περισσότερα δείγματα του είδους.