ΗΠΑ σε κρίση: Μαζικές παραιτήσεις και οικονομικό κόστος από το κυβερνητικό λουκέτο

Σε δημοσιονομική παράλυση βρίσκεται πλέον η κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικανοί δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την έγκριση του προσωρινού προϋπολογισμού με αποτέλεσμα η χρηματοδότηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να διακοπεί και να μπει «λουκέτο» σε όλες τις δημόσιες ομοσπονδιακές υπηρεσίες.

Οι πληρωμές για τις προσωρινές άδειες άνευ αποδοχών (furlough) θα μπορούσαν να κοστίσουν 400 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις. Μια επιστολή που εκδόθηκε από τον διευθυντή του γραφείου προϋπολογισμού του Κογκρέσου πριν από το shutdown έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πιθανές οικονομικές επιπτώσεις. Στην επιστολή του Phillip Swagel, το γραφείο εκτιμά ότι 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα μπορούσαν να τίθενται σε άδεια άνευ αποδοχών κάθε μέρα, με συνολικό ημερήσιο κόστος περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια.

Προσθέτει ότι αυτός ο προβλεπόμενος αριθμός υπαλλήλων σε άδεια άνευ αποδοχών θα μπορούσε να ποικίλλει καθημερινά, καθώς ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να βγάλουν σε άδεια περισσότερους υπαλλήλους όσο περισσότερο διαρκεί το κλείσιμο, ενώ άλλες μπορεί να θυμούνται ορισμένους υπαλλήλους που είχαν αρχικά τεθεί σε άνευ αποδοχών.

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ AP

Τα μέλη του Κογκρέσου θα εξακολουθούν να πληρώνονται, καθώς η αμοιβή τους απαιτείται από το αμερικανικό σύνταγμα, προσθέτει η επιστολή. Όσο για τον στρατό, υποχρεούνται να εργάζονται κατά τη διάρκεια ενός λουκέτου, αλλά δεν θα πληρωθούν παρά μόνο αφού λήξει. «Οι επιπτώσεις ενός κυβερνητικού shutdown στην επιχειρηματική δραστηριότητα είναι αβέβαιες και το μέγεθός τους θα εξαρτηθεί από τη διάρκειά του και από τις αποφάσεις που λαμβάνει η Διοίκηση», προσθέτει η επιστολή.

Η Υπηρεσία Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών θα θέσει σε προσωρινή άδεια περίπου το 41% ​​του προσωπικού της από τους σχεδόν 80.000 υπαλλήλους της, σύμφωνα με σχέδιο έκτακτης ανάγκης που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της. Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων με έδρα την Ατλάντα θα συνεχίσουν να παρακολουθούν τις επιδημίες ασθενειών, ενώ οι δραστηριότητες που θα σταματήσουν περιλαμβάνουν έρευνα για τους κινδύνους για την υγεία και τρόπους πρόληψης ασθενειών. Η έρευνα και η φροντίδα των ασθενών στα Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας θα ανασταλούν.

Καθώς πλησίαζε το κλείσιμο, η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων δεν είχε ακόμη δηλώσει εάν θα κλείσει τις περισσότερες από 400 τοποθεσίες της στις ΗΠΑ για τους επισκέπτες. Οι αξιωματούχοι του πάρκου δήλωσαν την Τρίτη το απόγευμα ότι τα σχέδια έκτακτης ανάγκης εξακολουθούν να ενημερώνονται και θα αναρτηθούν στον ιστότοπο της υπηρεσίας.

Πολλά εθνικά πάρκα, συμπεριλαμβανομένων των Γέλοουστοουν και Γιοσέμιτι, παρέμειναν ανοιχτά κατά τη διάρκεια ενός 35ήμερου lockdown κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. Η περιορισμένη στελέχωση οδήγησε σε βανδαλισμούς, διάρρηξη πυλών και άλλα προβλήματα.

Στον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA), η «ικανότητά του να προστατεύει και να προωθεί τη δημόσια υγεία και ασφάλεια θα επηρεαζόταν σημαντικά, με πολλές δραστηριότητες να καθυστερούν ή να διακόπτονται». Για παράδειγμα, ο οργανισμός δεν θα δεχθεί νέες αιτήσεις για φάρμακα ή υποβολές ιατρικών συσκευών που απαιτούν την καταβολή τέλους χρήσης.