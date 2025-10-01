ΗΠΑ: Τι είναι το λουκέτο της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και γιατί φέτος είναι πιο σοβαρό;

Μεγάλο μέρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ άρχισε επίσημα να κλείνει σήμερα (1/10), αφού το Κογκρέσο δεν κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία χρηματοδότησης πριν από την προθεσμία που εξέπνεε τα μεσάνυχτα. Το κλείσιμο θα έχει ένα ευρύ φάσμα επιπτώσεων στις κυβερνητικές υπηρεσίες και ενδεχομένως στην οικονομία των ΗΠΑ.

Οι Ρεπουμπλικανοί πρότειναν ένα προσωρινό μέτρο για να παραμείνουν ανοιχτές οι υπηρεσίες έως τις 21 Νοεμβρίου, αλλά οι Δημοκρατικοί δεν έχουν την υποστήριξή τους, απαιτώντας το νομοσχέδιο να αντιμετωπίσει τις πρόσφατες περικοπές του Medicaid και να επεκτείνει τις επιδοτήσεις ασφάλισης υγείας στο πλαίσιο του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας που έχει προγραμματιστεί να λήξει στο τέλος του έτους. Οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών απέρριψαν τα αιτήματά τους και ενώθηκαν για να μπλοκάρουν την πρόταση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης των Δημοκρατικών.

Με τους Δημοκρατικούς και τους Ρεπουμπλικάνους να συμμετέχουν ενεργά και τη Βουλή των Αντιπροσώπων να μην αναμένεται να ψηφίσει αυτή την εβδομάδα, το Κογκρέσο προετοιμάζεται για μια παρατεταμένη αντιπαράθεση, αφήνοντας τους ομοσπονδιακούς εργαζόμενους και τις υπηρεσίες σε αδιέξοδο, καθώς η κάθε πλευρά κατηγορεί οργισμένα την άλλη. Και, σε μια απότομη κλιμάκωση, ο Λευκός Οίκος απείλησε με μόνιμες μαζικές απολύσεις κυβερνητικών υπαλλήλων, προσθέτοντας στους περίπου 300.000 που ανάγκασε σε αποχώρηση νωρίτερα φέτος.

Τι είναι το κλείσιμο της κυβέρνησης;

Όταν το Κογκρέσο δεν καταφέρει να ψηφίσει νομοθεσία για τη χρηματοδότηση, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες υποχρεούνται από το νόμο να σταματήσουν τις δραστηριότητές τους, προκαλώντας κλείσιμο. Οι εργαζόμενοι που χαρακτηρίζονται ως «μη εξαιρούμενοι» τίθενται σε άδεια άνευ αποδοχών, ενώ το εξαιρούμενο προσωπικό - εκείνοι των οποίων οι εργασίες περιλαμβάνουν την προστασία της ζωής και της περιουσίας - πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται αμισθί μέχρι να τελειώσει το shutdown.

Μέχρι να ενεργήσει το Κογκρέσο, πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες θα σταματήσουν προσωρινά ή θα διαταραχθούν, καθώς θα παύουν όλες τις μη απαραίτητες λειτουργίες. Σε μια πολωμένη Ουάσινγκτον, με τα Σώματα να είναι στενά διαιρεμένα, οι απειλές για λουκέτο είναι συχνές. Αλλά τις περισσότερες φορές, οι ηγέτες των κομμάτων είναι σε θέση να καταλήξουν σε συμβιβασμό της τελευταίας στιγμής για να αποτρέψουν μια απώλεια χρηματοδότησης. Όχι αυτή τη φορά.

Πόσο θα διαρκέσει παραμένει ασαφές. Μια αντιπαράθεση το 2018, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, είχε ως αποτέλεσμα ένα κλείσιμο 34 ημερών, το μεγαλύτερο στη σύγχρονη ιστορία. Εκείνη την εποχή, περίπου 800.000 από τα 2,1 εκατομμύρια υπαλλήλους της ομοσπονδιακής κυβέρνησης τέθηκαν στο περιθώριο άνευ αποδοχών.

Τι προκαλεί τη διαμάχη αυτή τη φορά;

Το νέο οικονομικό έτος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης ξεκίνησε την Τετάρτη, χωρίς συμφωνία για ένα νομοσχέδιο βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης. Οι Δημοκρατικοί, αποκλεισμένοι από την εξουσία στην Ουάσινγκτον, έχουν μικρή επιρροή, αλλά οι ψήφοι τους είναι απαραίτητες για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στη Γερουσία.

Απαίτησαν παράταση των επιδοτήσεων που περιορίζουν το κόστος ασφάλισης υγείας βάσει του Νόμου για την Προσιτή Φροντίδα Υγείας και πρόκειται να λήξουν, κατάργηση των περικοπών του Medicaid που έγιναν με το «Μεγάλο Όμορφο Νομοσχέδιο» του Τραμπ και αποκατάσταση της χρηματοδότησης των δημόσιων μέσων ενημέρωσης που περικόπηκε στο πακέτο ανακλήσεων.

Οι Δημοκρατικοί του Κογκρέσου δέχθηκαν πιέσεις να χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους για να αντισταθούν στον Τραμπ και την κυβέρνησή του. Τον Μάρτιο, ο Σούμερ έδωσε τις απαραίτητες Δημοκρατικές ψήφους για να εγκρίνει ένα βραχυπρόθεσμο μέτρο χρηματοδότησης που συνέταξαν οι Ρεπουμπλικάνοι χωρίς να εξασφαλίσει καμία παραχώρηση - μια κίνηση που εξόργισε τη βάση του κόμματος.

Οι Ρεπουμπλικανοί, οι οποίοι ελέγχουν και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, αρνήθηκαν να διαπραγματευτούν με τους Δημοκρατικούς για την υγειονομική περίθαλψη. Αντ' αυτού, οι ηγέτες των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία ορκίστηκαν να συνεχίσουν να αναγκάζουν τους Δημοκρατικούς να ψηφίσουν ένα προσωρινό μέτρο που θα επέκτεινε τα επίπεδα χρηματοδότησης, κυρίως στα τρέχοντα επίπεδα, έως τις 21 Νοεμβρίου. Το νομοσχέδιο αυτό πέρασε οριακά από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αλλά δεν κατάφερε να ξεπεράσει το όριο των 60 ψήφων στη Γερουσία χθες Τρίτη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξένησε ηγέτες του Κογκρέσου στον Λευκό Οίκο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά η συνάντηση δεν επέφερε κάποια σημαντική πρόοδο.

Γιατί η φετινή απειλή είναι πιο σοβαρή;

Αυτή τη φορά, ο αντίκτυπος στους ομοσπονδιακούς εργαζόμενους θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο σοβαρός. Σε υπόμνημα που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα, το γραφείο διαχείρισης και προϋπολογισμού (OMB) του Λευκού Οίκου κάλεσε τις υπηρεσίες όχι μόνο να προετοιμαστούν για προσωρινές άδειες άνευ αποδοχών αλλά και για μόνιμες απολύσεις σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας.

Το υπόμνημα έδινε εντολή στις υπηρεσίες να είναι έτοιμες οι ειδοποιήσεις μείωσης της ισχύος για ομοσπονδιακά προγράμματα των οποίων οι πηγές χρηματοδότησης θα έπαυαν να ισχύουν σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας και «δεν συνάδουν με τις προτεραιότητες του προέδρου».

O Ntóναλντ Τραμπ με τον πρώην συνεργάτη του Έλον Μασκ AP

Το OMB ηγήθηκε των προηγούμενων προσπαθειών της κυβέρνησης να συρρικνώσει το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας κυβερνητικής αποτελεσματικότητας υπό το «τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας» του Έλον Μασκ. Ο Τραμπ δήλωσε χθες ότι «πολλά καλά μπορούν να προκύψουν από τις διακοπές λειτουργίας» και πρότεινε ότι θα χρησιμοποιούσε την παύση για να «ξεφορτωθεί πολλά πράγματα που δεν θέλαμε και ήταν πράγματα των Δημοκρατικών».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλής των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί «δεν θα εκφοβιστούν» από τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ να απολύσει περισσότερους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους εάν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κλείσει. Έχει δηλώσει ότι το μήνυμά του προς τον Ράσελ Βόουτ, τον επικεφαλής του OMB, ήταν απλό: «Χαθείτε».

Δύο μεγάλα ομοσπονδιακά συνδικάτα εργαζομένων μήνυσαν την κυβέρνηση Τραμπ την Τρίτη, κατηγορώντας την ότι απειλεί παράνομα με μαζικές απολύσεις κατά τη διάρκεια του shutdown.

Τι συμβαίνει όταν κλείνει η κυβέρνηση;

Σε περίπτωση πλήρους ή μερικής διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι ενδέχεται να τεθούν σε προσωρινή άδεια ή να υποχρεωθούν να εργαστούν άμισθοι. Περίπου 750.000 ομοσπονδιακοί υπάλληλοι θα τίθενται σε προσωρινή άδεια κάθε μέρα διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης, σύμφωνα με εκτίμηση του γραφείου προϋπολογισμού του Κογκρέσου που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Οι λειτουργίες που θεωρούνται απαραίτητες - όπως η κοινωνική ασφάλιση, το Medicare, οι στρατιωτικές υποχρεώσεις, η επιβολή της μετανάστευσης και ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας - θα συνεχιστούν, αλλά άλλες υπηρεσίες ενδέχεται να διαταραχθούν ή να καθυστερήσουν. Η διανομή αλληλογραφίας και οι λειτουργίες των ταχυδρομείων θα συνεχιστούν χωρίς διακοπή.

Οι υπηρεσίες έχουν δημοσιεύσει ενημερωμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας. Το Υπουργείο Παιδείας δήλωσε ότι σχεδόν όλοι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοί του θα τεθούν σε προσωρινή άδεια, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας θα παραμείνει στις επάλξεις.

Σύμφωνα με σχέδιο έκτακτης ανάγκης του υπουργείου Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε αργά το βράδυ της Τρίτης, τα εθνικά πάρκα θα παραμείνουν μερικώς ανοιχτά. «Οι δρόμοι των πάρκων, τα παρατηρητήρια, τα μονοπάτια και τα υπαίθρια μνημεία θα παραμείνουν γενικά προσβάσιμα στους επισκέπτες», ανέφερε. Κατά τη διάρκεια του lockdown της κυβέρνησης το 2019, τα εθνικά πάρκα ανέφεραν σκουπίδια, ελλείψεις προσωπικού, ακόμη και τρεις θανάτους ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης.

Ο αντίκτυπος ενός lockdown μπορεί να είναι εκτεταμένος και ενδεχομένως μακροχρόνιος. Προηγούμενα lockdown έχουν διαταράξει τον τουρισμό στα εθνικά πάρκα και τα μουσεία Smithsonian στην Ουάσινγκτον, έχουν επιβραδύνει τα αεροπορικά ταξίδια, έχουν καθυστερήσει τους ελέγχους ασφάλειας τροφίμων και έχουν αναβάλει τις ακροάσεις για τη μετανάστευση. Ενώ η ευρύτερη οικονομία μπορεί να μην αισθανθεί τις επιπτώσεις αμέσως, οι αναλυτές προειδοποιούν ότι ένα παρατεταμένο lockdown θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη, να διαταράξει τις αγορές και να διαβρώσει την εμπιστοσύνη του κοινού.

Υπήρξαν τρία «shutdown» κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ανάμεσά του το λουκέτο-ρεκόρ στην αμερικανική ιστορία που προκλήθηκε από διαφωνίες για τη χρηματοδότηση τείχους στα σύνορα με το Μεξικό, διήρκεσε 36 ημέρες και έληξε τον Ιανουάριο του 2019. Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κογκρέσου (CBO) εκτίμησε ότι μείωσε την οικονομική παραγωγή κατά περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που δεν ανέκτησε ποτέ.

