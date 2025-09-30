ΗΠΑ: Έρχεται «λουκέτο» στην κυβέρνηση - «Δεν βάζεις όπλο στον κρόταφο του αμερικανικού λαού»

Μια έσχατη συνάντηση μεταξύ του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και των Δημοκρατικών ηγετών του Κογκρέσου σημείωσε μικρή πρόοδο. Αν μη τι άλλο, και οι δύο πλευρές έχουν εμβαθύνει στις θέσεις τους. «Νομίζω ότι οδεύουμε προς κλείσιμο επειδή οι Δημοκρατικοί δεν πρόκειται να κάνουν το σωστό», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς στους δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο. «Δεν βάζεις όπλο στον κρόταφο του αμερικανικού λαού και λες: "Αν δεν κάνεις ακριβώς αυτό που θέλουν οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας και της Βουλής, θα κλείσουμε την κυβέρνησή σου".»

Ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, δήλωσε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν «πολύ μεγάλες διαφορές» μεταξύ του κόμματός του και του Λευκού Οίκου. Κανείς δεν ακούγεται αισιόδοξος αυτές τις ώρες. Οι Ρεπουμπλικανοί θέλουν μια βραχυπρόθεσμη παράταση στα τρέχοντα επίπεδα δαπανών - ουσιαστικά παρατείνοντας λίγο το αδιέξοδο. Είναι ευχαριστημένοι με τον τρόπο που πάνε τα πράγματα, ειδικά επειδή η κυβέρνηση Τραμπ εφαρμόζει μόνη της περικοπές δαπανών, χωρίς τη βοήθεια των αρμοδίων που καθορίζουν τον προϋπολογισμό του Κογκρέσου.

Οι Δημοκρατικοί θέλουν να τερματιστεί αυτή η πρακτική. Ποιο είναι το νόημα, αναρωτιούνται, να διαπραγματεύονται συμφωνίες για το επίπεδο των δαπανών, αν ο Τραμπ απλώς τις αγνοεί; Θέλουν επίσης μια σταθερή συμφωνία για την ανανέωση των κρατικών επιδοτήσεων ασφάλισης υγείας για άτομα με χαμηλό εισόδημα που λήγουν στο τέλος του έτους - κάτι που οι Ρεπουμπλικάνοι διστάζουν να κάνουν μέχρι στιγμής.

Το λουκέτο-ρεκόρ διήρκεσε 35 ημέρες

Το πιο πρόσφατο κλείσιμο της κυβέρνησης, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, διήρκεσε 35 ημέρες, σημειώνοντας ρεκόρ ως το μεγαλύτερο διάστημα στην αμερικανική ιστορία. Αυτές είναι οι διαπραγματευτικές θέσεις και των δύο πλευρών, αλλά οι διαμάχες για το κλείσιμο της κυβέρνησης αφορούν την πολιτική.

Οι Ρεπουμπλικάνοι πιστεύουν ότι έχουν το πολιτικό πλεονέκτημα. Το κόμμα που υποβάλλει αιτήματα σε αντάλλαγμα να διατηρηθεί η κυβέρνηση ανοιχτή - στην προκειμένη περίπτωση οι Δημοκρατικοί - συνήθως φέρει το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης όταν συμβαίνει ένα «shutdown»

Ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικάνοι ηγέτες του Κογκρέσου ισχυρίζονται ήδη ότι είναι οι λογικοί. Αυτοί είναι, λένε, που απλώς θέλουν να αγοράσουν περισσότερο χρόνο για να διαπραγματευτούν χωρίς τις αρνητικές συνέπειες ενός shutdown. Φυσικά, οι Δημοκρατικοί δεν το βλέπουν έτσι. Πιστεύουν ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι κομβικό ζήτημα για αυτούς, επομένως θέλουν η συζήτηση να αφορά το αν εκατομμύρια Αμερικανοί θα χάσουν την δυνατότητα ιατρικής ασφάλισης.

Η προσωρινή χρηματοδότηση της κυβέρνησης για επτά εβδομάδες, κατά την άποψή τους, απλώς μεταφέρει την προθεσμία χωρίς καμία αξιόλογη πρόοδο. Αυτό που περιπλέκει την κατάσταση για τους Δημοκρατικούς είναι το γεγονός ότι πολλοί Ρεπουμπλικάνοι φαίνονται να είναι ήσυχοι με ένα παρατεταμένο κλείσιμο της κυβέρνησης.

Ο επικεφαλής προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου, Ρας Βόουτ, κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα υπόμνημα που εξηγεί πώς η κυβέρνηση Τραμπ θα χρησιμοποιήσει ένα shutdown για να κάνει νέες, μακροπρόθεσμες μειώσεις στις ομοσπονδιακές δαπάνες και τους καταλόγους με τους υπαλλήλους.

Οι θέσεις και τα κυβερνητικά προγράμματα που θεωρούνται "μη απαραίτητα" κατά τη διάρκεια του κλεισίματος θα κλείσουν οριστικά - μια επέκταση των περικοπών του Υπουργείου Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (Doge) από τις αρχές του έτους.

Αλλά οι Δημοκρατικοί ηγέτες φαίνεται να πιστεύουν ότι οι απειλές είναι μια μπλόφα ή μια διαπραγματευτική τακτική. Ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας, Τσακ Σούμερ, το χαρακτήρισε «προσπάθεια εκφοβισμού». «Ο Ντόναλντ Τραμπ απολύει ομοσπονδιακούς υπαλλήλους από την πρώτη μέρα - όχι για να κυβερνήσει, αλλά για να τρομάξει», είπε ο Σούμερ. «Αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο και δεν έχει καμία σχέση με τη χρηματοδότηση της κυβέρνησης».

Εσωκομματικές πιέσεις

Ο Σούμερ και οι συνάδελφοί του Δημοκρατικοί ηγέτες του Κογκρέσου δέχονται επίσης έντονη πίεση από την πολιτική τους βάση να αντισταθούν στις επιθέσεις των Ρεπουμπλικανών. Τον Μάρτιο, οι Δημοκρατικοί της Γερουσίας αντιμετώπισαν σφοδρή κριτική από το εσωτερικό του κόμματός τους επειδή κατέληξαν σε μια συμφωνία εξάμηνης δαπάνης με τους Ρεπουμπλικάνους, ακόμη και όταν ο Τραμπ βρισκόταν στη μέση της εκστρατείας του για περικοπές στον προϋπολογισμό.

Αυτή τη φορά, οι Δημοκρατικοί μπορεί να αισθάνονται υποχρεωμένοι να προκαλέσουν ένα shutdown για να δείξουν την αποφασιστικότητά τους. Στο τέλος, ωστόσο, μια μάχη για το shutdown είναι μια δοκιμασία. Είναι μια δοκιμασία για το ποια πλευρά είναι σε καλύτερη θέση να ανεχθεί τον πολιτικό πόνο.

Οι Δημοκρατικοί μπορεί να βλέπουν ένα όφελος από την αντιπαράθεση με τους Ρεπουμπλικάνους, αλλά θα είναι πρόθυμοι να μείνουν στην άκρη καθώς τα αγαπημένα ομοσπονδιακά προγράμματα και οι κυβερνητικές υπηρεσίες -συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τους Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα- κλείνουν; Οι Ρεπουμπλικάνοι μπορεί να μιλούν σκληρά για περικοπές στην κυβέρνηση, αλλά ως το κυρίαρχο κόμμα θα μπορούσαν να έχουν τα περισσότερα να χάσουν εάν η δημόσια διάθεση επιδεινωθεί δραματικά.

Αν και η διαμάχη αφορούσε τις δαπάνες για το προτεινόμενο τείχος στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού του προέδρου, έληξε επειδή οι ομοσπονδιακοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας -οι οποίοι εργάζονταν χωρίς αμοιβή- άρχισαν να μένουν σπίτι, απειλώντας με μαζική διαταραχή των αεροπορικών ταξιδιών στις ΗΠΑ.Τα lockdowns μπορεί να είναι απρόβλεπτα. Και ενώ και οι δύο πλευρές φαίνεται να λαχταρούν μια μάχη, δεν υπάρχει καμία πληροφορία πότε ή πώς θα τελειώσει αυτή η μάχη.

