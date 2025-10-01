Συναγερμός στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια: Εκτός δικτύου για μία συνεχόμενη εβδομάδα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες ότι το πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, είναι εκτός δικτύου για επτά συνεχόμενες ημέρες, προειδοποιώντας για την πιθανή απειλή μιας «κρίσιμης» κατάστασης. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας σημείωσε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί εμποδίζουν τις εργασίες αποκατάστασης των συνδέσεων με το δίκτυο και ότι μία από τις γεννήτριες ντίζελ του εργοστασίου έχει χαλάσει.

Είναι η μεγαλύτερη διακοπή ρεύματος στη Ζαπορίζια από τότε που η Ρωσία εισέβαλε και κατέλαβε το μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί εμποδίζουν την αποκατάσταση μιας γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την ψύξη των αντιδραστήρων και την αποτροπή μιας τήξης.

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), του πυρηνικού εποπτικού φορέα του ΟΗΕ, δήλωσε ότι συνεργάζεται και με τις δύο πλευρές για την αποκατάσταση της εξωτερικής γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο Ραφαέλ Γκρόσι δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος όσο οι γεννήτριες ντίζελ παραμένουν σε λειτουργία, παρέχοντας ενέργεια έκτακτης ανάγκης για την εγκατάσταση.

Μιλώντας στην νυχτερινή βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μία από τις γεννήτριες ντίζελ που παρείχαν έκτακτη ενέργεια δεν λειτουργούσε πλέον, επτά ημέρες μετά την διακοπή των εξωτερικών γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας. «Αυτή είναι η έβδομη ημέρα. Δεν έχει υπάρξει ποτέ πριν τέτοια κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο εργοστάσιο της Ζαπορίζια. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ο ρωσικός βομβαρδισμός έχει αποκόψει το εργοστάσιο από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας», δήλωσε.

Το εργοστάσιο της Ζαπορίζια, το μεγαλύτερο στην Ευρώπη με έξι αντιδραστήρες, καταλήφθηκε από ρωσικά στρατεύματα τις πρώτες εβδομάδες της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022 και κάθε πλευρά κατηγορεί τακτικά την άλλη για επιθέσεις που θέτουν σε κίνδυνο την πυρηνική ασφάλεια. Βρίσκεται κοντά στην πόλη Ενερχοντάρ κατά μήκος του ποταμού Ντνίπρο και ο σταθμός παραγωγής ενέργειας βρίσκεται κοντά στην πρώτη γραμμή.

Δεν παράγει ηλεκτρική ενέργεια αυτή τη στιγμή, αλλά χρειάζεται ενέργεια για να διασφαλίσει ότι τα καύσιμα στους αντιδραστήρες παραμένουν δροσερά και δεν θα συμβεί τήξη. Ήταν η 10η φορά από την έναρξη της σύγκρουσης που ο σταθμός αποσυνδέθηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

«Αυτή είναι μια απειλή για όλους. Κανένας τρομοκράτης στον κόσμο δεν έχει ποτέ τολμήσει να κάνει με έναν πυρηνικό σταθμό αυτό που κάνει τώρα η Ρωσία. Και ο κόσμος δεν πρέπει να μένει σιωπηλός» πρόσθεσε.

Ο Γκρόσι, σε δήλωση που εκδόθηκε αργά την Τρίτη, δήλωσε ότι «βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τις δύο πλευρές με στόχο να καταστεί δυνατή η ταχεία επανασύνδεση του σταθμού στο δίκτυο ηλεκτροδότησης».

«Ενώ ο σταθμός αντιμετωπίζει αυτήν τη στιγμή χάρη στις γεννήτριες ντίζελ έκτακτης ανάγκης - την τελευταία γραμμή άμυνας - και δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος εφόσον συνεχίζουν να λειτουργούν, σαφώς δεν είναι μια βιώσιμη κατάσταση από άποψη πυρηνικής ασφάλειας», είπε. «Καμία πλευρά δεν θα ωφελούνταν από ένα πυρηνικό ατύχημα».

Ο Γκρόσι είπε ότι και οι δύο πλευρές σημείωσαν ότι η στρατιωτική δραστηριότητα τους εμπόδισε να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες επισκευές. Είπε ότι ο σταθμός λειτουργούσε οκτώ γεννήτριες ντίζελ, με εννέα μονάδες σε κατάσταση αναμονής και τρεις σε συντήρηση. «Ενθαρρύνω ένθερμα και τις δύο πλευρές να συνεργαστούν μαζί μας και να επιτρέψουν την πραγματοποίηση αυτών των απαραίτητων επισκευών», είπε.

Ο Γκρόσι έχει επανειλημμένα καλέσει και τις δύο πλευρές να τηρήσουν την πυρηνική ασφάλεια. Οι παρατηρητές της IAEA βρίσκονται μόνιμα στη Ζαπορίζια και στους τρεις άλλους πυρηνικούς σταθμούς της Ουκρανίας.

