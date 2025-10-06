Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Βίντεο

Ο δικαστής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Αλβανία: Δολοφονία δικαστή μέσα σε αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα - Βίντεο
Σοκ έχει προκαλέσει στην Αλβανία η δολοφονία ενός δικαστή μέσα στην αίθουσα του Εφετείου στα Τίρανα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:40, όταν ο δικαστής Άστριτ Καλάτζα εκφωνούσε την ποινή σε κατηγορούμενο, ο οποίος άνοιξε ξαφνικά πυρ μέσα στην αίθουσα, σύμφωνα με πηγές του Oranews, τον πυροβόλησε τρεις φορές.

Ο δικαστής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά τελικά υπέκυψε στα τραύματά του, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν επίσης δύο ακόμη άτομα, ένας πατέρας με τον γιο του. Ο ένας υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ η ζωή του δεν διατρέχει πλέον κίνδυνο, και ο δεύτερος νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση, λαμβάνοντας ιατρική φροντίδα.

