Περού: Ανέλαβε τα καθήκοντα του προέδρου ο Χοσέ Χέρι

Ο νέος πρόεδρος του Περού, Χοσέ Χέρι, χαιρετά την ημέρα της ορκωμοσίας του, μετά την ψήφιση του Κογκρέσου για την απομάκρυνση της πρώην προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε, στη Λίμα, στις 10 Οκτωβρίου 2025.

Ορκίστηκε ως νέος πρόεδρος του Περού, ο πρόεδρος του Κογκρέσου Χοσέ Χέρι, λιγότερο από μία ώρα μετά την ομόφωνη ψήφιση της απομάκρυνσης της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε.

Η ψηφοφορία και η τελετή ορκωμοσίας πραγματοποιήθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, λίγες μόνο ώρες αφότου πολιτικά μπλοκ από όλο το πολιτικό φάσμα του Περού υπέβαλαν για πρώτη φορά προτάσεις για την απομάκρυνση της Μπολουάρτε με την αιτιολογία της ηθικής ανικανότητας.

Ο Χέρι, ο οποίος γίνεται ο έβδομος πρόεδρος του Περού από το 2016, τόνισε ότι θα υιοθετήσει μια σκληρή στάση απέναντι στην αυξανόμενη ανασφάλεια των πολιτών, μία από τις κύριες κριτικές που διατυπώθηκαν εναντίον της Μπολουάρτε.

«Ο κύριος εχθρός βρίσκεται εκεί έξω στους δρόμους: οι εγκληματικές συμμορίες», είπε. «Πρέπει να κηρύξουμε πόλεμο κατά του εγκλήματος».

Ο 38χρονος, μέλος του συντηρητικού κόμματος Somos Peru, ο οποίος έγινε πρόεδρος του Κογκρέσου τον Ιούλιο, εντάσσεται στις τάξεις των νεότερων αρχηγών κρατών στον κόσμο.