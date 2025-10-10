Περού: Το Κογκρέσο καθαίρεσε την πρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε

Η πρώην πρόεδρος του Περού, Ντίνα Μπολουάρτε, απευθύνεται στην 80ή σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025, στην έδρα του ΟΗΕ.

Η περουβιανή πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε απομακρύνθηκε από το αξίωμα τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή με ψηφοφορία του Κογκρέσου, έπειτα από την υποβολή τεσσάρων προτάσεων για αυτό που κατατέθηκαν από τις κυριότερες πολιτικές παρατάξεις του κοινοβουλίου.

«Η καθαίρεση της προέδρου εγκρίνεται», ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Κογκρέσου, Χοσέ Χερί, μετά το πέρας της σύντομης διαδικασίας στο κοινοβούλιο, στην οποία δεν παρουσιάστηκε η παυθείσα αρχηγός του κράτους, 63 ετών, παρότι είχε κλητευθεί.

Η σοκαριστική αυτή πολιτική εξέλιξη συνέβη λίγες ώρες μετά από μια ένοπλη επίθεση σε συναυλία στην πρωτεύουσα, η οποία πυροδότησε την οργή των πολιτών για την εγκληματικότητα που μαστίζει τη χώρα.

Έχουν γίνει ακόμη οκτώ απόπειρες απομάκρυνσης της Μπολουάρτε από την εξουσία από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά της τον Δεκέμβριο του 2022, αφού το Κοινοβούλιο χρησιμοποίησε τον ίδιο μηχανισμό για να καθαιρέσει τον προκάτοχό της.