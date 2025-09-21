Έκρηξη βίας στο Περού - Διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία - Βίντεο 

Μετά από όσα συνέβησαν στο Νεπάλ πρόσφατα με τις άνευ προηγουμένου διαδηλώσεις και τα ακραία σκηνικά βίας, η λεγόμενη «Generation Z» επανήλθε, αυτήν την φορά στο Περού, δείχνοντας ότι η τάση εξαπλώνεται.

Εκατοντάδες αντι-κυβερνητικοί διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στην πρωτεύουσα του Περού, Λίμα, το Σάββατο, πετώντας πέτρες και ξύλα, ενώ οι αστυνομικοί έριχναν δακρυγόνα στους διαδηλωτές, σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Η διαμαρτυρία, που οργανώθηκε από μια ομάδα νέων με την ονομασία «Generation Z», εντάσσεται στο πλαίσιο των αυξανόμενων κοινωνικών αναταραχών στο Περού κατά του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς στα δημόσια αξιώματα και της πρόσφατης μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Αντικυβερνητικές διαδηλώσεις στο Περού ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Σήμερα, υπάρχει λιγότερη δημοκρατία από ό,τι στο παρελθόν. Η κατάσταση επιδεινώνεται... λόγω του φόβου, λόγω της εκβίασης», δήλωσε η 54χρονη διαδηλώτρια Gladys, η οποία αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό της.

Περίπου 500 άτομα συγκεντρώθηκαν στο κέντρο της πόλης, υπό την έντονη παρουσία της αστυνομίας. «Το Κογκρέσο δεν έχει καμία αξιοπιστία, δεν έχει καν την έγκριση του λαού... Προκαλεί χάος σε αυτή τη χώρα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η διαδηλώτρια Celene Amasifuen.

Οι συγκρούσεις ξέσπασαν όταν οι διαδηλωτές προσπάθησαν να πλησιάσουν τα κτίρια της εκτελεστικής εξουσίας και του Κογκρέσου στη Λίμα. Ο ραδιοφωνικός σταθμός Exitosa ανέφερε ότι ο ρεπόρτερ και ο κάμεραμαν του χτυπήθηκαν από σφαιρίδια, τα οποία χρησιμοποιούνται συνήθως από τις δυνάμεις της τάξης.

Η αστυνομία ανέφερε ότι τουλάχιστον τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν. Τα ποσοστά αποδοχής της προέδρου Ντίνα Μπολουάρτε, της οποίας η θητεία λήγει το επόμενο έτος, έχουν πέσει κατακόρυφα εν μέσω αυξανόμενων περιπτώσεων εκβιασμού και οργανωμένου εγκλήματος.

Αρκετές δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η κυβέρνηση και το Κογκρέσο, με συντηρητική πλειοψηφία, θεωρούνται από πολλούς ως διεφθαρμένα ως θεσμοί. Αυτή την εβδομάδα, το νομοθετικό σώμα ψήφισε νόμο που υποχρεώνει τους νέους ενήλικες να ενταχθούν σε ιδιωτικό συνταξιοδοτικό ταμείο, παρά το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν επισφαλείς συνθήκες

Officials are heading toward several fire hotspots that are blocking Abancay Avenue in Lima (Peru), amid protests led by young people and a rise in tension with the police, as shown in videos from local media.#Peru #Lima #Protest #Government #DinaBoluarte #tension #blocked pic.twitter.com/772AvUVGYx — mishikasingh (@mishika_singh) September 21, 2025