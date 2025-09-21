Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στη Χάγη σε διαμαρτυρία κατά της μεταναστευτικής πολιτικής - Βίντεο
Μια μαζική διαμαρτυρία κατά της μεταναστευτικής πολιτικής πραγματοποιήθηκε στη Χάγη, η οποία κορυφώθηκε σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.
Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, οργανωμένοι από ακτιβιστές που απαιτούσαν αυστηρότερους περιορισμούς για τους αιτούντες άσυλο.
Αυτό αναφέρθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.
Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον των αστυνομικών, έβαλαν φωτιά σε ένα περιπολικό και απέκλεισαν για λίγο έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο σημείο της διαδήλωσης.
Η αστυνομία, από την πλευρά της, έκανε χρήση κανονιών νερού και δακρυγόνων.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, έσπασαν παράθυρα στα κεντρικά γραφεία του κεντροαριστερού κόμματος D66, το οποίο οι διαμαρτυρόμενοι θεωρούν μέρος της «προοδευτικής ελίτ».