Ολλανδία: Σοβαρά επεισόδια στη Χάγη σε διαμαρτυρία κατά της μεταναστευτικής πολιτικής - Βίντεο

Μια μαζική διαμαρτυρία κατά της μεταναστευτικής πολιτικής πραγματοποιήθηκε στη Χάγη, η οποία κορυφώθηκε σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία.

Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους, οργανωμένοι από ακτιβιστές που απαιτούσαν αυστηρότερους περιορισμούς για τους αιτούντες άσυλο.

Αυτό αναφέρθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και μπουκάλια εναντίον των αστυνομικών, έβαλαν φωτιά σε ένα περιπολικό και απέκλεισαν για λίγο έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στο σημείο της διαδήλωσης.

Η αστυνομία, από την πλευρά της, έκανε χρήση κανονιών νερού και δακρυγόνων.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας, έσπασαν παράθυρα στα κεντρικά γραφεία του κεντροαριστερού κόμματος D66, το οποίο οι διαμαρτυρόμενοι θεωρούν μέρος της «προοδευτικής ελίτ».

Anti-immigration demonstration in The Hague. Even Dutch have had enough. pic.twitter.com/8ESGXkrXez — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 20, 2025

Dutch police used tear gas and a water cannon to disperse violent anti-migration protesters in The Hague https://t.co/cw4bZQPYzP pic.twitter.com/3WE8heUNFf — Reuters (@Reuters) September 20, 2025

Fiery but mostly peaceful anti-invasion protest at Hague today, bolshevik police casually spraying tear gas on sitting law-abiding citizens. pic.twitter.com/hFCeH1vfEd — geoluminal (@geoluminarion) September 20, 2025

The people of the #Netherlands have had enough of the government-sanctioned immigration invasion. Civil unrest in The Hague. pic.twitter.com/n9eI8C8KCn — Fitzpatrick Informer ???? (@FitzInfo) September 20, 2025