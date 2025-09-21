Ολλανδία: Βίαια επεισόδια σε αντιμεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία στην Ολλανδία

Σκληρές συγκλρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σήμερα κατά την διάρκεια συγκέντρωσης κατά της μετανάστευσης στη Χάγη.

Πάνω από 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.

The people of the #Netherlands have had enough of the government-sanctioned immigration invasion. Civil unrest in The Hague. pic.twitter.com/n9eI8C8KCn — Fitzpatrick Informer ???? (@FitzInfo) September 20, 2025

Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς, και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.

Αρκετές συλλήψεις έγιναν, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με το ANP.

