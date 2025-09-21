Ολλανδία: Βίαια επεισόδια σε αντιμεταναστευτική διαδήλωση στη Χάγη
Σκληρές συγκλρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας σήμερα κατά την διάρκεια συγκέντρωσης κατά της μετανάστευσης στη Χάγη.
Πάνω από 1.500 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε έναν αυτοκινητόδρομο που διασχίζει την πόλη, όπου συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις επιβολής του νόμου που βρίσκονταν στο σημείο.
Οι διαδηλωτές έριξαν μπουκάλια και πέτρες σε αστυνομικούς, και ένα περιπολικό πυρπολήθηκε. Επιτέθηκαν επίσης στο τοπικό γραφείο ενός πολιτικού κόμματος, του (σοσιαλδημοκρατικού) D66, του οποίου τα παράθυρα έσπασαν.
Αρκετές συλλήψεις έγιναν, ο αριθμός των οποίων δεν διευκρινίστηκε, σύμφωνα με το ANP.
