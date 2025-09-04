Ζαγόρι: Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό Ολλανδής τουρίστριας που αγνοείται

Η γυναίκα εξαφανίστηκε ενώ περπατούσε στο Ζαγόρι

Ζαγόρι: Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό Ολλανδής τουρίστριας που αγνοείται
Αρχείου - Eurokinissi
Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές για την εξαφάνιση μίας Ολλανδής τουρίστριας που χάθηκε κατά τη διάρκεια περιπάτου στο Ζαγόρι.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό της γυναίκας, στην τοποθεσία «Μπελόη», στην τοπική κοινότητα Βραδέτου του Δήμου Ζαγορίου.

