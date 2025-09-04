Ζαγόρι: Μεγάλη κινητοποίηση για τον εντοπισμό Ολλανδής τουρίστριας που αγνοείται

Σε συναγερμό τέθηκαν οι αρχές για την εξαφάνιση μίας Ολλανδής τουρίστριας που χάθηκε κατά τη διάρκεια περιπάτου στο Ζαγόρι.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης (4/9) βρίσκεται σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον εντοπισμό της γυναίκας, στην τοποθεσία «Μπελόη», στην τοπική κοινότητα Βραδέτου του Δήμου Ζαγορίου.