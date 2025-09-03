Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

Μέσα σε λίγες μέρες, ένα ασυνήθιστο προϊόν αυτοάμυνας - το λεγόμενο «σπρέι Στρουμφ» - εξαντλήθηκε πλήρως σε πολλά καταστήματα

Μάνος Χατζηγιάννης

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

Το σπρέι Στρούμφ έγινε viral στην Ολλανδία 

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι γνωρίζαμε το σπρέι πιπεριού, το οποίο αρκετές γυναίκες χρησιμοποιούν για αυτοάμυνα.

Εσχάτως ωστόσο στο προσκήνιο ήρθε το λεγόμενο «σπρέι Στρουμφ», έπειτα από τη δολοφονία μιας μαθήτριας στην Ολλανδία.

Από την θανατηφόρα επίθεση σε μια 17χρονη μαθήτρια στα μέσα Αυγούστου, ένα νέο κύμα αβεβαιότητας έχει σαρώσει την Ολλανδία. Το έγκλημα, κατά το οποίο η έφηβη κυνηγήθηκε και μαχαιρώθηκε από έναν 22χρονο στο δρόμο για το σπίτι της, προκάλεσε διαμαρτυρίες, θλίψη και επέφερε μια εκπληκτική όσο και απρόσμενη τάση: Μέσα σε λίγες μέρες, ένα ασυνήθιστο προϊόν αυτοάμυνας - το λεγόμενο «σπρέι Στρουμφ» - εξαντλήθηκε πλήρως σε πολλά καταστήματα.

Το σπρέι δεν έχει σχεδιαστεί για να ακινητοποιεί τους επιτιθέμενους, αλλά μάλλον για να τους καθιστά ορατούς, αν και οι ίδιοι χάνουν το φως τους. Βάφει τους δράστες με ένα εντυπωσιακό μπλε χρώμα, που παραμένει στο δέρμα και τα ρούχα τους για αρκετές ημέρες, διευκολύνοντας την αναγνώρισή τους. Αντί για ερεθιστικές ουσίες όπως πιπέρι ή αέριο CS, το σπρέι χρησιμοποιεί ακίνδυνες χρωστικές τροφίμων, που προκαλούν αφρό όταν ψεκάζονται, μειώνοντας την όραση του επιτιθέμενου. Αυτό έχει ως στόχο να δώσει στο θύμα την ευκαιρία να δραπετεύσει.

Η Ολλανδία κατέγραψε ρεκόρ πωλήσεων

Οι λιανοπωλητές σε ολλανδικά ηλεκτρονικά καταστήματα ανέφεραν ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε λίγες ημέρες. Σε πολλές πόλεις, το προϊόν ήταν προσωρινά εξαντλημένο - τόσο online όσο και στα καταστήματα. Αυτό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, από τον φλαμανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT. Πολλά βίντεο γυναικών που προτείνουν το σπρέι ως αυτοπροστασία κυκλοφορούν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το γεγονός ότι η ζήτηση αυξάνεται προφανώς τόσο ραγδαία θα μπορούσε επίσης να σχετίζεται με τη νομική κατάσταση: το σπρέι πιπεριού απαγορεύεται στην Ολλανδία - οι νόμιμες εναλλακτικές λύσεις όπως το «σπρέι Στρουμφ» καλύπτουν πλέον αυτό το κενό, ειδικά μετά την πρόσφατη πράξη βίας.

Ποια είναι η νομική κατάσταση;

Ενώ το «σπρέι Στρουμφ» θεωρείται νόμιμη εναλλακτική λύση στο απαγορευμένο σπρέι πιπεριού στην Ολλανδία , σε άλλες χώρες τίθεται το ερώτημα αν μπορεί να βρει εφαρμογή.

«Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ δύο επιπέδων», εξηγεί ο καθηγητής Δρ. Matthias Jahn, ειδικός σε θέματα ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης. «Από τη μία πλευρά, πρόκειται για το ποια μέσα άμυνας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση επίθεσης. Αυτό είναι θέμα ποινικού δικαίου. Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για το ζήτημα του ποια μέσα μπορεί να κατέχει. Αυτό ρυθμίζεται από το διοικητικό δίκαιο».

Το «σπρέι Στρουμφ» έχει δύο επιδράσεις

Το «σπρέι Στρουμφ» έχει δύο επιδράσεις: Πρώτον, ο αφρός επηρεάζει προσωρινά την όραση του επιτιθέμενου. Αυτό επιτρέπεται όπως ακριβώς στην περίπτωση της χρήσης σπρέι άμυνας εάν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την ελευθερία.

Το δεύτερο αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι προβληματικό: το μπλε χρώμα παραμένει στο δέρμα και τα ρούχα για αρκετές ημέρες. «Στη συνέχεια, η επίθεση δεν υπάρχει πλέον επειδή έχει ήδη τελειώσει», εξηγεί ο καθηγητής. Από νομικής άποψης, μόνο οι αναπόφευκτες παρενέργειες ή οι επακόλουθες συνέπειες μπορούν να γίνουν αποδεκτές μετά από μια επίθεση. Ο στόχος της μόνιμης ορατότητας του επιτιθέμενου, με σκοπό τη διευκόλυνση της δίωξης ή τον δημόσιο στιγματισμό του, θα ήταν παράνομος σε Ποινικούς Κώδικες πολλών χωρών βάσει του δικαιώματος αυτοάμυνας. Επειδή η ποινική δίωξη είναι «ευθύνη του κράτους, όχι των θυμάτων», τονίζει ο Δρ. Matthias Jahn στο γερμανικό ZDF.

Ο κίνδυνος κακοποίησης είναι επίσης υψηλός: άτομα μπορούν να σημαδευτούν χωρίς λόγο, ακόμη και αν δεν έχουν κάνει τίποτα κακό. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να στοχοποιηθούν ή να γίνουν στόχος επιθέσεων εκδίκησης και αθώοι άνθρωποι.

«Κίνδυνος αντιστροφής της σχέσης δράστη-θύματος»

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η χρήση του σπρέι θα ήταν παράνομη στη Γερμανία. Όποιος σημαδεύει μόνιμα ένα άτομο θα μπορούσε να διωχθεί για παράδειγμα, για σωματική βλάβη ή προσβολή. «Ο κίνδυνος ανατροπής της σχέσης δράστη-θύματος είναι υψηλός», προειδοποιεί ο Jahn. Οι γυναίκες που εισάγουν «σπρέι Στρουμφ» από την Ολλανδία και το χρησιμοποιούν εδώ θα μπορούσαν τελικά να αντιμετωπίσουν οι ίδιες ποινική δίωξη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:32ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

07:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής για όλα τα Ταμεία

07:11ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Γιονγκ Ουν: Αυτή είναι η άγνωστη 13χρονη κόρη του - Το ντεμπούτο της στη διεθνή σκηνή και οι φήμες περί διαδοχής

07:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών στο Παγκράτι

06:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε τελειώνει η προθεσμία - Πόσο κοστίζουν

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

06:44ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν με φόντο πυρηνικά όπλα

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:28LIFESTYLE

Αντώνης Βαρδής: Το συγκινητικό μήνυμα της Χριστίνας Μαραγκόζη 11 χρόνια μετά τον θάνατό του

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

06:20ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΝΗ: Ιστορικό ρεκόρ στην απασχόληση – Πάνω από 319.000 νέες θέσεις εργασίας το πρώτο επτάμηνο του 2025

06:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ γίνεται 51 και το γιορτάζει με... δημογραφικό και Μακεδόνα

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

06:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανατολή Vs Δύσης και επίσημα: Όσα έγιναν στην παρέλαση του Πεκίνου - Μαζί Πούτιν, Σι, Ουν με φόντο πυρηνικά όπλα

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:54ΚΟΣΜΟΣ

Οι εποχές της Γης αλλάζουν – Και το διάστημα μόλις έδωσε την απόδειξη

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι αθώος - Δεν είμαι δολοφόνος – Είμαι ένας άμυαλος 18χρονος»

06:32LIFESTYLE

Πότε επιστρέφουν οι αγαπημένες σειρές με νέα επεισόδια

06:12ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Από την 73χρονη που θησαύρισε χωρίς να έχει στρέμμα γης… μέχρι τις επιδοτήσεις σε νεκρούς!

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Η «σκιά» της κρητικής μαφίας στις εκκλησιαστικές εκλογές – Στο προσκήνιο και το όνομα του Πάνου Καμμένου

06:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Έκτακτη προειδοποίηση της Google σε 2.500.000.000 χρήστες - Αλλάξτε άμεσα κωδικούς

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Λήξη συναγερμού για τα αυγά στην Ελλάδα - Τι ισχύει για τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές ουσίες

07:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ανατροπή με την εισφορά αλληλεγγύης - Ποιοι θα απαλλαγούν και ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα

21:03ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν τοιχογραφία του Χριστού να θεραπεύει άρρωστους σε οικισμό όασης της Αιγύπτου

06:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κύκλωμα Χανιά: Τα «προσκλητήρια» και τα «κουφέτα» της μαφίας των όπλων – Αποκαλυπτικά ντοκουμέντα

11:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ: Θλίψη - Πέθανε ο Γιάννης Ζαρλακούτης, πρώην διεθνής σε ηλικία 47 ετών

23:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μεταβολή του σκηνικού την Τετάρτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Πότε πέφτει η θερμοκρασία

07:32ΚΟΣΜΟΣ

Η δεύτερη «ζωή» των ανεμογεννητριών: Γίνονται... σπίτια!

06:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Τελικός» με Ισπανία για την Ελλάδα - Τα 4 σενάρια που καθορίζουν τη θέση της Εθνικής

06:08Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

ΔΕΘ: Η λογική των μέτρων που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός - «Στοίχημα» οι μόνιμες παρεμβάσεις για τα εισοδήματα

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφουν οι βροχές – Σε ποιες περιοχές θα είναι έντονα τα φαινόμενα – Μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία

23:20LIFESTYLE

Exathlon: Άγριο επεισόδιο μεταξύ Σοϊλέδη και Φάνη – «Α βλάκα, είσαι και χοντρός ακόμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ