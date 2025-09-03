Φρενίτιδα με το «σπρέι Στρουμφ»: Αυτοάμυνα ή επικίνδυνο όπλο

Μέχρι σήμερα οι περισσότεροι γνωρίζαμε το σπρέι πιπεριού, το οποίο αρκετές γυναίκες χρησιμοποιούν για αυτοάμυνα.

Εσχάτως ωστόσο στο προσκήνιο ήρθε το λεγόμενο «σπρέι Στρουμφ», έπειτα από τη δολοφονία μιας μαθήτριας στην Ολλανδία.

Από την θανατηφόρα επίθεση σε μια 17χρονη μαθήτρια στα μέσα Αυγούστου, ένα νέο κύμα αβεβαιότητας έχει σαρώσει την Ολλανδία. Το έγκλημα, κατά το οποίο η έφηβη κυνηγήθηκε και μαχαιρώθηκε από έναν 22χρονο στο δρόμο για το σπίτι της, προκάλεσε διαμαρτυρίες, θλίψη και επέφερε μια εκπληκτική όσο και απρόσμενη τάση: Μέσα σε λίγες μέρες, ένα ασυνήθιστο προϊόν αυτοάμυνας - το λεγόμενο «σπρέι Στρουμφ» - εξαντλήθηκε πλήρως σε πολλά καταστήματα.

Το σπρέι δεν έχει σχεδιαστεί για να ακινητοποιεί τους επιτιθέμενους, αλλά μάλλον για να τους καθιστά ορατούς, αν και οι ίδιοι χάνουν το φως τους. Βάφει τους δράστες με ένα εντυπωσιακό μπλε χρώμα, που παραμένει στο δέρμα και τα ρούχα τους για αρκετές ημέρες, διευκολύνοντας την αναγνώρισή τους. Αντί για ερεθιστικές ουσίες όπως πιπέρι ή αέριο CS, το σπρέι χρησιμοποιεί ακίνδυνες χρωστικές τροφίμων, που προκαλούν αφρό όταν ψεκάζονται, μειώνοντας την όραση του επιτιθέμενου. Αυτό έχει ως στόχο να δώσει στο θύμα την ευκαιρία να δραπετεύσει.

Οι λιανοπωλητές σε ολλανδικά ηλεκτρονικά καταστήματα ανέφεραν ρεκόρ πωλήσεων μέσα σε λίγες ημέρες. Σε πολλές πόλεις, το προϊόν ήταν προσωρινά εξαντλημένο - τόσο online όσο και στα καταστήματα. Αυτό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, από τον φλαμανδικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα VRT. Πολλά βίντεο γυναικών που προτείνουν το σπρέι ως αυτοπροστασία κυκλοφορούν επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το γεγονός ότι η ζήτηση αυξάνεται προφανώς τόσο ραγδαία θα μπορούσε επίσης να σχετίζεται με τη νομική κατάσταση: το σπρέι πιπεριού απαγορεύεται στην Ολλανδία - οι νόμιμες εναλλακτικές λύσεις όπως το «σπρέι Στρουμφ» καλύπτουν πλέον αυτό το κενό, ειδικά μετά την πρόσφατη πράξη βίας.

Ποια είναι η νομική κατάσταση;

Ενώ το «σπρέι Στρουμφ» θεωρείται νόμιμη εναλλακτική λύση στο απαγορευμένο σπρέι πιπεριού στην Ολλανδία , σε άλλες χώρες τίθεται το ερώτημα αν μπορεί να βρει εφαρμογή.

«Πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ δύο επιπέδων», εξηγεί ο καθηγητής Δρ. Matthias Jahn, ειδικός σε θέματα ποινικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης. «Από τη μία πλευρά, πρόκειται για το ποια μέσα άμυνας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια γυναίκα σε μια συγκεκριμένη περίπτωση επίθεσης. Αυτό είναι θέμα ποινικού δικαίου. Από την άλλη πλευρά, πρόκειται για το ζήτημα του ποια μέσα μπορεί να κατέχει. Αυτό ρυθμίζεται από το διοικητικό δίκαιο».

Το «σπρέι Στρουμφ» έχει δύο επιδράσεις

Το «σπρέι Στρουμφ» έχει δύο επιδράσεις: Πρώτον, ο αφρός επηρεάζει προσωρινά την όραση του επιτιθέμενου. Αυτό επιτρέπεται όπως ακριβώς στην περίπτωση της χρήσης σπρέι άμυνας εάν υπάρχει συγκεκριμένη απειλή για τη ζωή, τη σωματική ακεραιότητα ή την ελευθερία.

Το δεύτερο αποτέλεσμα, ωστόσο, είναι προβληματικό: το μπλε χρώμα παραμένει στο δέρμα και τα ρούχα για αρκετές ημέρες. «Στη συνέχεια, η επίθεση δεν υπάρχει πλέον επειδή έχει ήδη τελειώσει», εξηγεί ο καθηγητής. Από νομικής άποψης, μόνο οι αναπόφευκτες παρενέργειες ή οι επακόλουθες συνέπειες μπορούν να γίνουν αποδεκτές μετά από μια επίθεση. Ο στόχος της μόνιμης ορατότητας του επιτιθέμενου, με σκοπό τη διευκόλυνση της δίωξης ή τον δημόσιο στιγματισμό του, θα ήταν παράνομος σε Ποινικούς Κώδικες πολλών χωρών βάσει του δικαιώματος αυτοάμυνας. Επειδή η ποινική δίωξη είναι «ευθύνη του κράτους, όχι των θυμάτων», τονίζει ο Δρ. Matthias Jahn στο γερμανικό ZDF.

Ο κίνδυνος κακοποίησης είναι επίσης υψηλός: άτομα μπορούν να σημαδευτούν χωρίς λόγο, ακόμη και αν δεν έχουν κάνει τίποτα κακό. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να στοχοποιηθούν ή να γίνουν στόχος επιθέσεων εκδίκησης και αθώοι άνθρωποι.

«Κίνδυνος αντιστροφής της σχέσης δράστη-θύματος»

Σύμφωνα με την εκτίμησή του, η χρήση του σπρέι θα ήταν παράνομη στη Γερμανία. Όποιος σημαδεύει μόνιμα ένα άτομο θα μπορούσε να διωχθεί για παράδειγμα, για σωματική βλάβη ή προσβολή. «Ο κίνδυνος ανατροπής της σχέσης δράστη-θύματος είναι υψηλός», προειδοποιεί ο Jahn. Οι γυναίκες που εισάγουν «σπρέι Στρουμφ» από την Ολλανδία και το χρησιμοποιούν εδώ θα μπορούσαν τελικά να αντιμετωπίσουν οι ίδιες ποινική δίωξη.

