Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

Εικόνες που δεν προβλήθηκαν στην τηλεόραση

Μάνος Χατζηγιάννης

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική βία δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο στην επικαιρότητα, τόσο με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, όσο και με όσα διαδραματίστηκαν στο Νεπάλ, αποτροπιασμό προκαλεί η «επαναστατική εκπαίδευση» μικρών παιδιών.

Σκανδαλώδεις είναι οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες και δείχνουν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων και των σοβαρών επεισοδίων στη Γαλλία, παιδιά κάτω των 10 ετών να πετάνε ψεύτικα τούβλα, σαν σφουγγάρια, στην πρόσοψη μιας τράπεζας.

Ζημιές στο χώρο δεν προκλήθηκαν, αλλά πιθανόν η ζημιά στην ψυχοσύνθεση αυτών των παιδιών να είναι ανεπανόρθωτη.

Υπεύθυνοι για την «εκπαίδευση» αυτών των άγουρων «επαναστατών» είναι αυτοαποκαλούμενοι «ακτιβιστές» στη γαλλική πόλη Ωριγιάκ.

Τι συνέβη στο Ωριγιάκ

Την περασμένη εβδομάδα ολόκληρη η χώρα δονήθηκε από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, οι οποίες εν πολλοίς οδήγησαν σε σοβαρά επεισόδια σε διάφορες πόλεις.

Αιτία των κινητοποιήσεων ενάντια στη λιτότητα, την «ανισότητα» και τη δημοκρατική «άρνηση» ήταν η πολιτική κρίση στη χώρα. Χάος επικράτησε στους δρόμους πολλών γαλλικών πόλεων λόγω των επεισοδίων στις πανεθνικές διαμαρτυρίες του κινήματος «Block Everything».

Ωστόσο, στο Ωριγιάκ, το οποίο βρίσκεται στον νομό Καντάλ, στην περιοχή Ωβέρνη-Ρον-Αλπ, στο αποκορύφωμα της κινητοποίησης, συγκεντρώθηκαν 250 πολίτες, σύμφωνα με την εφημερίδα La Montagne. Η εφημερίδα αποκάλυψε, στον λογαριασμό της στο Instagram, εικόνες που δεν προβλήθηκαν στην τηλεόραση.

Δείχνει παιδιά κάτω των 10 ετών να πετάνε τούβλα από σφουγγάρι στην πρόσοψη μιας τράπεζας. Υπό τους ήχους μιας μπάντας με τύμπανα και πνευστά, ενθαρρύνονται από τους ενήλικες. Τα παιδιά το βλέπουν σαν παιχνίδι αγνοώντας τι κάνουν στην πραγματικότητα. «Τα παιδιά είναι όσο πιο χαρούμενα γίνεται και βάζουν όλη τους την δύναμη και την καρδιά σε αυτό το παιχνίδι. Μία τράπεζα, μετά δύο... και τέλος, όλα τα ΑΤΜ στο Ωριγιάκ υφίστανται αυτές τις επιθέσεις από αφρώδη τούβλα», αναφέρει το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας.

Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε ο νομάρχης του Καντάλ δήλωσε: «Δύο αδήλωτες συγκεντρώσεις και πορείες, στις οποίες συμμετείχαν 250 άτομα το πρωί και 185 άτομα το απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης Ωριγιάκ. Κατά τη διάρκεια της απογευματινής , παιδιά ήταν παρόντα, εκθέτοντάς τα έτσι στους κινδύνους μιας αδήλωτης διαδήλωσης σε δημόσιο δρόμο συνεχούς κυκλοφορίας. Αυτά τα παιδιά, μερικές φορές πολύ μικρά, συμμετείχαν με παρότρυνση από ενήλικες σε δράσεις διαμαρτυρίας»

https://www.instagram.com/reel/DObWODkCVgs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:04LIFESTYLE

Ανδρομάχη για τα πρώτα γενέθλια του γιου της: «Σε ευχαριστώ που είμαι η μανούλα σου»

13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

12:53ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Δείπνησε με τον πρωθυπουργό του Κατάρ μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

12:52ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ αφίξεων: 213 μετανάστες σε Γαύδο και Σάμο σε 24 ώρες

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Ατίθασες καλόγριες στα 80: Το έσκασαν από το γηροκομείο για να επιστρέψουν στο μοναστήρι στις Άλπεις

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

12:37ΕΛΛΑΔΑ

Eurobasket 2025: Ελληνοτουρκικό ζευγάρι παρακολουθεί τον ημιτελικό και το καταγράφει στο TikTok - Βίντεο

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιμάμης κακοποίησε σεξουαλικά κορίτσια στο τζαμί - Τα φιλιά ήταν «ένδειξη σεβασμού»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην διοικητής των IDF: Πάνω από 200.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στη Γάζα - «Προαιρετικές» οι συμβουλές των στρατιωτικών δικηγόρων

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

12:20ΕΛΛΑΔΑ

Νέα τεχνολογία για την ασφάλεια των αστικών συγκοινωνιών στην Αττική - «Βαθμολογώντας» οδηγούς ΜΜΜ

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Μελισσοκόμοι στο στόχαστρο: Το ΕΚΠΑ ζητά την απομάκρυνση του πειραματικού μελισσοκομείου - Τι συνέβη

12:02TRAVEL

Καρπενήσι: Τα παραμυθένια χωριά της Ευρυτανίας - Από την Σαρκίνη έως και το Μικρό Χωριό

12:00ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Tα διηγήματα του Newsbomb.gr: «Με θέα στην Κέα» - Διαβάστε το 2o μέρος «Δεν είδες τίποτα»

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

11:53ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Προφυλακίστηκε δήμαρχος του CHP στην Κωνσταντινούπολη - Κατηγορείται για διαφθορά

11:46LIFESTYLE

Κάρολος και Νταϊάνα: Η καλύτερη περίοδος του δεκαπενταετούς γάμου τους

11:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Οκτωβρίου 2025: Οι οριστικές ημερομηνίες που θα δουν λεφτά οι δικαιούχοι

11:25ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα για χαρτί υγείας… βλέπεις πρώτα διαφήμιση! Το νέο viral trend που προκαλεί αντιδράσεις

11:17ΠΑΙΔΕΙΑ

Ένας στους τέσσερις νεοδιορισμένους ζητά άδεια - Κενά στα νησιά - Έρχεται νέος γύρος προσλήψεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στα ανοιχτά της Γαύδου

11:09ΚΟΣΜΟΣ

Τσάρλι Κερκ: Η στιγμή που η σύζυγός του καταρρέει πάνω στο φέρετρο - Βίντεο

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

10:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Οι προσβλητικές αναρτήσεις Σενγκούν για την Ελλάδα με Κεμάλ και «θαλασσινό αέρα»

12:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο παπάς που… έκλεψε την παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα στη Στυλίδα

09:51WHAT THE FACT

Ζούσε για 18 χρόνια στο αεροδρόμιο των Παρισίων - Η απίστευτη ζωή του Μεχράν Καρίμι που έγινε ταινία

11:53WHAT THE FACT

Ερευνητής ισχυρίζεται ότι βρήκε την Χαμένη Ατλαντίδα - «Εκεί βρίσκεται!»

06:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος ΚΟΚ: Τι πρόστιμα θα πληρώνουν από σήμερα οι παραβάτες οδηγοί - «Χρυσάφι» αλκοτέστ και κινητό

22:51ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 28 ετών η κόρη του εφοπλιστή Διαμαντή Λαιμού

09:41ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Ποιος είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ - Ήσυχος μαθητής, φωτογραφίες με όπλα και βιντεοπαιχνίδια

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τον σπαρακτικό λόγο για τον οποίο χιλιάδες θύματα της 11ης Σεπτεμβρίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί

16:05LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Η ανατροπή με την πρεμιέρα

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

18:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανατροπή από το ECMWF - Διαδοχικές κακοκαιρίες «βλέπει» το ευρωπαϊκό μοντέλο

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

09:02ΕΘΝΙΚΑ

Γιατί η Τουρκία «ανοίγει» θέμα «ομογενών» της στα Δωδεκάνησα;

06:16ΚΟΣΜΟΣ

Έσπασαν καρδιές στις ΗΠΑ: Η συγκλονιστική ομιλία της συζύγου του Τσάρλι Κέρκ, Έρικα: «Η φωνή του δεν θα σταματήσει να ακούγεται»

08:00ΚΟΣΜΟΣ

Τον κατασπάραξε τέρας 25 μέτρων – «Ο χειρότερος θάνατος στην ανθρώπινη ιστορία»

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Τάιλερ Ρόμπινσον: Το παρελθόν του εκτελεστή του Τσάρλι Κερκ - Πώς από αριστούχους έγινε φονιάς

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Θάψαμε τους Έλληνες στο παρκέ» γράφει ο τουρκικός Τύπος - Το μήνυμα Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ