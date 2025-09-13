Ιδού ο… πολιτισμός: «Ακτιβιστές» έβαλαν παιδιά να πετάξουν ψεύτικα τούβλα σε τράπεζα – Βίντεο

Σε μια περίοδο κατά την οποία η πολιτική βία δείχνει να έχει τον πρώτο λόγο στην επικαιρότητα, τόσο με την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, όσο και με όσα διαδραματίστηκαν στο Νεπάλ, αποτροπιασμό προκαλεί η «επαναστατική εκπαίδευση» μικρών παιδιών.

Σκανδαλώδεις είναι οι εικόνες που έκαναν το γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες και δείχνουν στο περιθώριο των κινητοποιήσεων και των σοβαρών επεισοδίων στη Γαλλία, παιδιά κάτω των 10 ετών να πετάνε ψεύτικα τούβλα, σαν σφουγγάρια, στην πρόσοψη μιας τράπεζας.

Ζημιές στο χώρο δεν προκλήθηκαν, αλλά πιθανόν η ζημιά στην ψυχοσύνθεση αυτών των παιδιών να είναι ανεπανόρθωτη.

Υπεύθυνοι για την «εκπαίδευση» αυτών των άγουρων «επαναστατών» είναι αυτοαποκαλούμενοι «ακτιβιστές» στη γαλλική πόλη Ωριγιάκ.

Τι συνέβη στο Ωριγιάκ

Την περασμένη εβδομάδα ολόκληρη η χώρα δονήθηκε από τις μεγάλες κινητοποιήσεις, οι οποίες εν πολλοίς οδήγησαν σε σοβαρά επεισόδια σε διάφορες πόλεις.

Αιτία των κινητοποιήσεων ενάντια στη λιτότητα, την «ανισότητα» και τη δημοκρατική «άρνηση» ήταν η πολιτική κρίση στη χώρα. Χάος επικράτησε στους δρόμους πολλών γαλλικών πόλεων λόγω των επεισοδίων στις πανεθνικές διαμαρτυρίες του κινήματος «Block Everything».

Ωστόσο, στο Ωριγιάκ, το οποίο βρίσκεται στον νομό Καντάλ, στην περιοχή Ωβέρνη-Ρον-Αλπ, στο αποκορύφωμα της κινητοποίησης, συγκεντρώθηκαν 250 πολίτες, σύμφωνα με την εφημερίδα La Montagne. Η εφημερίδα αποκάλυψε, στον λογαριασμό της στο Instagram, εικόνες που δεν προβλήθηκαν στην τηλεόραση.

Δείχνει παιδιά κάτω των 10 ετών να πετάνε τούβλα από σφουγγάρι στην πρόσοψη μιας τράπεζας. Υπό τους ήχους μιας μπάντας με τύμπανα και πνευστά, ενθαρρύνονται από τους ενήλικες. Τα παιδιά το βλέπουν σαν παιχνίδι αγνοώντας τι κάνουν στην πραγματικότητα. «Τα παιδιά είναι όσο πιο χαρούμενα γίνεται και βάζουν όλη τους την δύναμη και την καρδιά σε αυτό το παιχνίδι. Μία τράπεζα, μετά δύο... και τέλος, όλα τα ΑΤΜ στο Ωριγιάκ υφίστανται αυτές τις επιθέσεις από αφρώδη τούβλα», αναφέρει το ρεπορτάζ της γαλλικής εφημερίδας.

Σε δελτίο τύπου που δημοσιεύθηκε ο νομάρχης του Καντάλ δήλωσε: «Δύο αδήλωτες συγκεντρώσεις και πορείες, στις οποίες συμμετείχαν 250 άτομα το πρωί και 185 άτομα το απόγευμα, πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο της πόλης Ωριγιάκ. Κατά τη διάρκεια της απογευματινής , παιδιά ήταν παρόντα, εκθέτοντάς τα έτσι στους κινδύνους μιας αδήλωτης διαδήλωσης σε δημόσιο δρόμο συνεχούς κυκλοφορίας. Αυτά τα παιδιά, μερικές φορές πολύ μικρά, συμμετείχαν με παρότρυνση από ενήλικες σε δράσεις διαμαρτυρίας»

