Κρεμασμένοι από καλώδιο ελικοπτέρου: Σοκάρει το βίντεο εκκένωσης με αξιωματούχους του Νεπάλ
Δραματική η κατάσταση στο Νεπάλ
Ένα βίντεο με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Νεπάλ που εκκενώνονται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.
Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε από αυτόπτες μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο βίντεο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι φαίνονται να κρατιούνται από τα σχοινιά ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου καθώς εκκενώνονται από ένα εξαγριωμένο πλήθος.
