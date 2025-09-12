Κρεμασμένοι από καλώδιο ελικοπτέρου: Σοκάρει το βίντεο εκκένωσης με αξιωματούχους του Νεπάλ

Ένα βίντεο με αξιωματούχους της κυβέρνησης του Νεπάλ που εκκενώνονται κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, εμφανίστηκε στο διαδίκτυο.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε από αυτόπτες μάρτυρες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο βίντεο, κυβερνητικοί αξιωματούχοι φαίνονται να κρατιούνται από τα σχοινιά ενός στρατιωτικού ελικοπτέρου καθώς εκκενώνονται από ένα εξαγριωμένο πλήθος.

?? Another video of Nepal's politicians, airlifted by helicopter in Kathmandu, escaping the wrath of the people. pic.twitter.com/gp39LNQfT3 — Visegrád 24 (@visegrad24) September 10, 2025

