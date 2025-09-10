Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους

Ο δήμαρχος του Κατμαντού Balendra Shah στήριξε τους διαδηλωτές και πλέον είναι ο αγαπημένος των νέων του Νεπάλ. Ποιος είναι ο 35χρονος ινφλουένσερ που τα έβαλε με τη διαφθορα και... σπάει ταμεία με το τραγούδι του «Θυσία»

Newsbomb

Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους

O δημοφιλής δήμαρχος του Νεπάλ

ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο δήμαρχος του Κατμαντού, Balendra Shah, ένας νεαρός αξιωματούχος στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ, στην οποία επικρατούν συνήθως βετεράνοι νομοθέτες, είναι φαβορί ανάμεσα στους νέους για να αναλάβει τα ηνία σε μια νέα κυβέρνηση, μετά το χάος των τελευταίων ημερών.

Ο 35χρονος δήμαρχος της πρωτεύουσας, πρώην ράπερ που εμφανίζεται συχνά στο Instagram και δημόσια φορώντας ένα σκούρο σακάκι και γυαλιά ηλίου, βρίσκεται στο προσκήνιο μετά τις φονικές διαμαρτυρίες που οδήγησαν στην παραίτηση του 73χρονου πρωθυπουργού Khadga Prasad Sharma Oli.

«Θα έπρεπε να είσαι ο νέος πρωθυπουργός μας», δήλωσε ο νεαρός Rewant Adhikari στο X, ένας από τους πολλούς που έχουν προτρέψει τον Shah να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και τελικά να αντικαταστήσει τον Oli. «Ζήτω το Νεπάλ!»

Οι διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς αυτής της εβδομάδας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 19 ανθρώπων διοργανώθηκαν από την ομάδα «Gen Z Nepal», η οποία υποστηρίζεται από περισσότερους από τους μισούς από τα 30 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας που είναι κάτω των 30 ετών, αλλά συχνά κυβερνούνται από πρωθυπουργούς με τη διπλάσια ηλικία.

https://www.instagram.com/p/DOBeuvoDQ9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Shah θα πρέπει να είναι μεταξύ των εκπροσώπων της Γενιάς Ζ που θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ραμ Τσάντρα Πουντέλ για να χαράξουν τα επόμενα βήματα για το έθνος των Ιμαλαΐων, δήλωσε ο Balaram K.C, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και συνταγματολόγος.

Γνωστός ως «Balen», ο πολιτικός μηχανικός κέρδισε τις δημοτικές εκλογές του 2022 ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αψηφώντας το παραδοσιακό κομματικό σύστημα του Νεπάλ και έγινε σύμβολο πολιτικής αναταραχής.

Ανάμεσα στα ραπ κομμάτια του, το "Balidan" ή "Θυσία", που κυκλοφόρησε το 2020, ξεχωρίζει, με περισσότερες από 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube για την κριτική του στη διαφθορά, την κοινωνική αδικία και τις αποτυχίες διακυβέρνησης. Στον λογαριασμό του στο Instagram, τον οποίο ακολουθούν περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι, ο δήμαρχος με την πυκνή γενειάδα έχει εκφράσει σταθερά την υποστήριξή του στους διαδηλωτές, αποκαλώντας τον Οli "τρομοκράτη" που δεν κατανοεί τον "πόνο της απώλειας ενός γιου ή μιας κόρης".

https://www.instagram.com/p/DMJzX4xTWMM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ένα προσχέδιο πολιτικής που εκπονήθηκε από την ομάδα Gen Z Nepal ορίζει τον Shah ως πιθανό εκπρόσωπο των νέων και των κινημάτων διαμαρτυρίας σε ένα Συμβούλιο Ουδέτερης Προσωρινής Εξουσίας που προτείνεται για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης και την καθοδήγηση του Νεπάλ προς εκλογές σε περίπου 18 μήνες. Θα συμμετέχει στο σώμα μαζί με τεχνοκράτες και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με το έγγραφο που είδε το Reuters.

Ο Shah δήλωσε ότι δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες επειδή αφορούσαν κυρίως άτομα κάτω των 26 ετών, τα οποία τον έβλεπαν συγκριτικά ως ηλικιωμένο άνδρα, αλλά πρόσθεσε ότι προτίθεται να τους ακούσει. Χθες (9/9), προειδοποίησε τους διαδηλωτές για τις προκλήσεις που τους περιμένουν. «Τώρα η γενιά σας θα πρέπει να ηγηθεί της χώρας!», είπε. «Να είστε προετοιμασμένοι!»

Γεννημένος το 1990 στο Κατμαντού, ο Shah σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Νεπάλ και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη δομική μηχανική στην Ινδία. Το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στους 100 κορυφαίους αναδυόμενους ηγέτες του 2023.

https://www.instagram.com/p/DNqSHXwtwAj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι αναλυτές λένε ότι επι των ημερών του ο Shah έκανε προσπάθειες κατά της διαφθοράς, αστικές μεταρρυθμίσεις και είχε ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει βελτιώσει τις υποδομές για τους πεζούς, έχει καταστείλει τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή από ιδιωτικά σχολεία και έχει πιέσει για καλύτερη εποπτεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Οι νέοι θέλουν να αναδειχθείτε ως προσωρινός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης», δήλωσε ο νεαρός επαγγελματίας πληροφορικής Pramod Kandel στον Shah στο X. «Μακροπρόθεσμα, σε χρειαζόμαστε... να συνεργαστείς με, ακόμη και υπό, άλλους μη διεφθαρμένους ηγέτες που έχουν επιδείξει ικανότητα, ακεραιότητα και αγάπη για τη χώρα».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Πιστέψαμε, διεκδικήσαμε και πετύχαμε τη διοργάνωση του Final 4 της Euroleague στο ΟΑΚΑ»

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Βρούτσης: Ο άνθρωπος που έφερε το Final 4 στην Ελλάδα

14:22ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Tether συνεχίζει τις επενδύσεις σε Bitcoin, χρυσό και γη - Τι σημαίνει αυτό;

14:21LIFESTYLE

Η επίσημη ανακοίνωση για την Ελένη Τσολάκη – Η πρεμιέρα και η ομάδα

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη: Σφαίρα πέρασε ξυστά από εργαζόμενο καθαριότητας - Τοκάρεφ, μαχαίρια και μπουφάν πυροσβεστικής στο σπίτι του πιστολέρο στην Κυψέλη

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΕΚΚΟΜΕΔ: Ενας χρόνος λειτουργίας - Δείτε τον απολογισμό της ενίσχυσης του οπτικοακουστικού κλάδου

14:10ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε την εμφάνιση: Αυτά τα χαρακτηριστικά μας κάνουν ακαταμάχητους, δείχνει νέα μελέτη - Τα 5 «σημάδια γοητείας»

14:09LIFESTYLE

Η Γη της Ελιάς: H Αθηνά συνεχίζει να παλεύει με τα χτυπήματα της προδοσίας από τον Τζον

14:09ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του χιλιάδες Ecstasy

14:05ΦΑΡΜΑΚΟ

Ταμείο Καινοτομίας: «Θετικό βήμα, αλλά τα 50 εκατ. ευρώ δεν επαρκούν για τις πραγματικές ανάγκες»

14:01LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Η μάχη στον ΣΚΑΪ και ο Ευαγγελάτος

14:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρούτε προς Πούτιν: Επικίνδυνο αυτό που έγινε στην Πολωνία - Θα υπερασπιστούμε τις χώρες του ΝΑΤΟ

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drones στην Πολωνία: Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου

13:56ΚΟΣΜΟΣ

UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

13:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Δούκας: «Το Final 4 της Αθήνας, στο πιο σύγχρονο γήπεδο της Ευρώπης, θα είναι το πιο επιτυχημένο»

13:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα έτους 2025- Οι δικαιούχοι και τα ποσά

13:52LIFESTYLE

Μαρία Κορινθίου: «Ήταν κάτι απρόβλεπτο, ήρθε από εκεί που δεν το περίμενα», είπε για τον σύντροφό της

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης της ελληνικής πρεσβείας στο Νεπάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

12:07ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: Στα πρόθυρα παγκόσμιας σύρραξης - Όλες οι εξελίξεις από ΝΑΤΟ, Ρωσία και Πολωνία

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Φωτιά στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Η πρόβλεψη της Τεχνητής Νοημοσύνης: Τι θα συμβεί σε περίπτωση πολέμου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η Ελλάδα και ο τελικός νικητής

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Αυτά είναι τα ρωσικά drones που κατέρριψαν F-16 από Πολωνία και F-35 της Ολλανδίας με συνδρομή AWACS και ιπτάμενων τάνκερ από ΝΑΤΟ - Δείτε τις φωτογραφίες

13:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague Final Four 2026: Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας που έφερε τον θρίαμβο της Αθήνας

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση με drones στην Πολωνία: Η πρώτη αντίδραση του Κρεμλίνου

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

14:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γκύζη: Σφαίρα πέρασε ξυστά από εργαζόμενο καθαριότητας - Τοκάρεφ, μαχαίρια και μπουφάν πυροσβεστικής στο σπίτι του πιστολέρο στην Κυψέλη

13:36ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Εύβοια

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

13:56ΚΟΣΜΟΣ

UFO ή απάτη; Το βίντεο που παρουσιάστηκε στο Κογκρέσο - Ιπτάμενο αντικείμενο αποφεύγει πύραυλο

12:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρέλα Τζόκοβιτς για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την Εθνική - Τι έγραψε στα ελληνικά

13:28ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία - Επίθεση στην Πολωνία: Χτύπησαν με drones-δόλωμα; Ποια είναι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη «Gerbera»

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Ασπρόπυργο: Εξερράγη γκαζάκι - Νεκρός ένας άνδρας

13:15ΚΟΣΜΟΣ

Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους - «Πρέπει να γίνεις ο πρωθυπουργός μας»

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ