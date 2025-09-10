Nεπάλ: Ο ράπερ που έγινε δήμαρχος Κατμαντού και «τρελαίνει» τους νέους

Ο δήμαρχος του Κατμαντού, Balendra Shah, ένας νεαρός αξιωματούχος στην πολιτική σκηνή του Νεπάλ, στην οποία επικρατούν συνήθως βετεράνοι νομοθέτες, είναι φαβορί ανάμεσα στους νέους για να αναλάβει τα ηνία σε μια νέα κυβέρνηση, μετά το χάος των τελευταίων ημερών.



Ο 35χρονος δήμαρχος της πρωτεύουσας, πρώην ράπερ που εμφανίζεται συχνά στο Instagram και δημόσια φορώντας ένα σκούρο σακάκι και γυαλιά ηλίου, βρίσκεται στο προσκήνιο μετά τις φονικές διαμαρτυρίες που οδήγησαν στην παραίτηση του 73χρονου πρωθυπουργού Khadga Prasad Sharma Oli.

«Θα έπρεπε να είσαι ο νέος πρωθυπουργός μας», δήλωσε ο νεαρός Rewant Adhikari στο X, ένας από τους πολλούς που έχουν προτρέψει τον Shah να διεκδικήσει την πρωθυπουργία και τελικά να αντικαταστήσει τον Oli. «Ζήτω το Νεπάλ!»

Οι διαμαρτυρίες κατά της διαφθοράς αυτής της εβδομάδας που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο 19 ανθρώπων διοργανώθηκαν από την ομάδα «Gen Z Nepal», η οποία υποστηρίζεται από περισσότερους από τους μισούς από τα 30 εκατομμύρια των κατοίκων της χώρας που είναι κάτω των 30 ετών, αλλά συχνά κυβερνούνται από πρωθυπουργούς με τη διπλάσια ηλικία.

https://www.instagram.com/p/DOBeuvoDQ9o/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Shah θα πρέπει να είναι μεταξύ των εκπροσώπων της Γενιάς Ζ που θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες με τον Πρόεδρο Ραμ Τσάντρα Πουντέλ για να χαράξουν τα επόμενα βήματα για το έθνος των Ιμαλαΐων, δήλωσε ο Balaram K.C, πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου και συνταγματολόγος.

Γνωστός ως «Balen», ο πολιτικός μηχανικός κέρδισε τις δημοτικές εκλογές του 2022 ως ανεξάρτητος υποψήφιος, αψηφώντας το παραδοσιακό κομματικό σύστημα του Νεπάλ και έγινε σύμβολο πολιτικής αναταραχής.

Ανάμεσα στα ραπ κομμάτια του, το "Balidan" ή "Θυσία", που κυκλοφόρησε το 2020, ξεχωρίζει, με περισσότερες από 11 εκατομμύρια προβολές στο YouTube για την κριτική του στη διαφθορά, την κοινωνική αδικία και τις αποτυχίες διακυβέρνησης. Στον λογαριασμό του στο Instagram, τον οποίο ακολουθούν περισσότεροι από 800.000 άνθρωποι, ο δήμαρχος με την πυκνή γενειάδα έχει εκφράσει σταθερά την υποστήριξή του στους διαδηλωτές, αποκαλώντας τον Οli "τρομοκράτη" που δεν κατανοεί τον "πόνο της απώλειας ενός γιου ή μιας κόρης".

https://www.instagram.com/p/DMJzX4xTWMM/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ένα προσχέδιο πολιτικής που εκπονήθηκε από την ομάδα Gen Z Nepal ορίζει τον Shah ως πιθανό εκπρόσωπο των νέων και των κινημάτων διαμαρτυρίας σε ένα Συμβούλιο Ουδέτερης Προσωρινής Εξουσίας που προτείνεται για την αποκατάσταση του νόμου και της τάξης και την καθοδήγηση του Νεπάλ προς εκλογές σε περίπου 18 μήνες. Θα συμμετέχει στο σώμα μαζί με τεχνοκράτες και ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με το έγγραφο που είδε το Reuters.

Ο Shah δήλωσε ότι δεν συμμετείχε στις διαμαρτυρίες επειδή αφορούσαν κυρίως άτομα κάτω των 26 ετών, τα οποία τον έβλεπαν συγκριτικά ως ηλικιωμένο άνδρα, αλλά πρόσθεσε ότι προτίθεται να τους ακούσει. Χθες (9/9), προειδοποίησε τους διαδηλωτές για τις προκλήσεις που τους περιμένουν. «Τώρα η γενιά σας θα πρέπει να ηγηθεί της χώρας!», είπε. «Να είστε προετοιμασμένοι!»

Γεννημένος το 1990 στο Κατμαντού, ο Shah σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο Νεπάλ και ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στη δομική μηχανική στην Ινδία. Το περιοδικό Time τον συμπεριέλαβε στους 100 κορυφαίους αναδυόμενους ηγέτες του 2023.

https://www.instagram.com/p/DNqSHXwtwAj/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Οι αναλυτές λένε ότι επι των ημερών του ο Shah έκανε προσπάθειες κατά της διαφθοράς, αστικές μεταρρυθμίσεις και είχε ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει βελτιώσει τις υποδομές για τους πεζούς, έχει καταστείλει τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή από ιδιωτικά σχολεία και έχει πιέσει για καλύτερη εποπτεία της δημόσιας εκπαίδευσης.

«Οι νέοι θέλουν να αναδειχθείτε ως προσωρινός εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια αυτής της μετάβασης», δήλωσε ο νεαρός επαγγελματίας πληροφορικής Pramod Kandel στον Shah στο X. «Μακροπρόθεσμα, σε χρειαζόμαστε... να συνεργαστείς με, ακόμη και υπό, άλλους μη διεφθαρμένους ηγέτες που έχουν επιδείξει ικανότητα, ακεραιότητα και αγάπη για τη χώρα».

Διαβάστε επίσης