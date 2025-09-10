Νεπάλ: Ο στρατός στους δρόμους μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις -Διαδηλωτές πυρπόλησαν το Κοινοβούλιο

Οι συγκρούσεις, οι οποίες είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα, πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, η οποία όμως άρθηκε μετά τον θάνατο δεκάδων διαδηλωτών από αστυνομικά πυρά

Νεπάλ: Ο στρατός στους δρόμους μετά τις πολύνεκρες συγκρούσεις -Διαδηλωτές πυρπόλησαν το Κοινοβούλιο

Μέλη του στρατού του Νεπάλ περιπολούν τους δρόμους της Κατμαντού, Νεπάλ, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025

Στρατιώτες περιπολούν τους δρόμους του Κατμαντού, εν μέσω αόριστης απαγόρευσης κυκλοφορίας στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, μετά από δύο ημέρες αιματηρών διαδηλώσεων κατά της κυβέρνησης, στις οποίες πέθαναν τουλάχιστον 22 άτομα, οι οποίες οδήγησαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι να παραιτηθεί.

Οι συγκρούσεις, οι οποίες είναι οι χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών για τη χώρα, πυροδοτήθηκαν από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, η οποία όμως άρθηκε μετά τον θάνατο δεκάδων διαδηλωτών από αστυνομικά πυρά.

«Προσπαθούμε πρώτα να ομαλοποιήσουμε την κατάσταση», δήλωσε την Τετάρτη ο εκπρόσωπος του στρατού, Raja Ram Basnet. «Είμαστε αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τη ζωή και την περιουσία των ανθρώπων».

Μέλη του στρατού του Νεπάλ περιπολούν τους δρόμους της Κατμαντού, Νεπάλ, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Μέλη του στρατού του Νεπάλ περιπολούν τους δρόμους της Κατμαντού, Νεπάλ, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Μέλη του στρατού του Νεπάλ περιπολούν τους δρόμους της Κατμαντού, Νεπάλ, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Μέλη του στρατού του Νεπάλ περιπολούν τους δρόμους της Κατμαντού, Νεπάλ, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

Σήμερα δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για διαμαρτυρίες στην πρωτεύουσα, αλλά τα τοπικά μέσα ενημέρωσης δήλωσαν ότι περίπου 25 άτομα που προσπαθούσαν να «προκαλέσουν αναταραχές» στα περίχωρα του Κατμαντού τέθηκαν υπό κράτηση, όπως αναφέρει το Reuters, το οποίο δεν μπόρεσε να επαληθεύσει αμέσως τις αναφορές.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο Κοινοβούλιο

Η βία και η πολιτική πίεση των τελευταίων ημερών ανάγκασαν τον πρωθυπουργό Κ.Π. Σάρμα Όλι και τον πρόεδρο Ραμ Τσάντρα Πουντέλ να παραιτηθούν. Οι διαδηλωτές πολιόρκησαν το προεδρικό γραφείο, αναγκάζοντας τον πρόεδρο να απομακρυνθεί εσπευσμένα με ελικόπτερο σε ασφαλή τοποθεσία.

Φωτογραφίες από το Κατμαντού έδειχναν πυκνό καπνό να καλύπτει την πόλη, καθώς οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε σημαντικά κτίρια, όπως το κοινοβούλιο, ενώ βανδάλισαν τα ιστορικά παλάτια Σιτάλ Νιβάς και Σίνγκα Ντουρμπάρ.

Διαδηλωτές έβαλαν φωτιά στο κοινοβούλιο του Νεπάλ.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, διαδηλωτές πυρπόλησαν και άλλα κυβερνητικά κτίρια, μεταξύ των οποίων το Ανώτατο Δικαστήριο και την κατοικία του πρωθυπουργού.

Το Singha Durbar, ένα μεγάλο συγκρότημα στην πόλη που στεγάζει τα κυβερνητικά γραφεία του Νεπάλ, είχε επίσης καταληφθεί από πλήθος διαδηλωτών. Μέσα σε αυτό το συγκρότημα βρίσκεται το γραφείο του πρωθυπουργού, το οποίο έγινε επίσης στόχος.

Το Προεδρικό Μέγαρο του Νεπάλ

Νεπάλ - Διαδηλώσεις

Διαδηλωτές βγάζουν selfie και γιορτάζουν στο Singha Durbar, μετά την πυρπόλησή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απαγόρευση των μέσω κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της κυβέρνησης στο Κατμαντού, Νεπάλ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Παρά τις παραιτήσεις, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν με επιθέσεις σε κατοικίες πολιτικών και τον εμπρησμό του γραφείου του απερχόμενου προέδρου Πάουντελ.

Το οργισμένο πλήθος έβαλε φωτιά και στην κατοικία του πρώην πρωθυπουργού Τζαλανάθ Κανάλ στο Νταλού, με αποτέλεσμα τον θάνατο της συζύγου του από σοβαρά εγκαύματα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δέχθηκαν επίθεση η υπουργός Εξωτερικών Αρζού Ράνα και ο σύζυγός της, Σερ Μπαχαντούρ Ντέουμπα, πρόεδρος του Κογκρέσου του Νεπάλ και πρώην πρωθυπουργός.

Διαδηλωτές γιορτάζουν στην κορυφή του Singha Durbar, μετά την πυρπόλησή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της κυβέρνησης στο Κατμαντού, Νεπάλ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ένας διαδηλωτής κρατά μια καρέκλα από το Singha Durbar, μετά την πυρπόλησή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της κυβέρνησης στο Κατμαντού, Νεπάλ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Διαδηλωτές γιορτάζουν στο Singha Durbar, μετά την πυρπόλησή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της κυβέρνησης στο Κατμαντού, Νεπάλ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Διαδηλωτές γιορτάζουν στο Singha Durbar, μετά την πυρπόλησή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της κυβέρνησης στο Κατμαντού, Νεπάλ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Διαδηλωτές γιορτάζουν στο Singha Durbar, μετά την πυρπόλησή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της κυβέρνησης στο Κατμαντού, Νεπάλ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Διαδηλωτές γιορτάζουν στο Singha Durbar, μετά την πυρπόλησή του κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά της κυβέρνησης στο Κατμαντού, Νεπάλ, την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι διαδηλωτές είναι νέοι που εκφράζουν την απογοήτευσή τους προς την κυβέρνηση

Οι Αρχές κάλεσαν τους πολίτες σε ψυχραιμία, με τον στρατό να δεσμεύτηκε ότι θα προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού, καθώς και την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της χώρας.

Διαδηλωτές εισέβαλαν επίσης στη φυλακή Nakkhu και απελευθέρωσαν τον Ράμπι Λαμιτσάνε, ηγέτη του Ανεξάρτητου Εθνικού Κόμματος (RSP), που κρατούνταν από τον Απρίλιο για υπόθεση υπεξαίρεσης.

Δύο υπουργοί του Νεπαλέζικου Κογκρέσου, Εσωτερικών και Γεωργίας, παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βίαιη καταστολή, η οποία περιλάμβανε χρήση δακρυγόνων, κανονιών νερού αλλά και πραγματικών πυρών.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Οι περισσότεροι διαδηλωτές που συμμετείχαν ήταν νέοι που εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για αυτό που αποκάλεσαν «αποτυχία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και να ενισχύσει τις οικονομικές ευκαιρίες».

Εδώ και χρόνια, η έλλειψη θέσεων εργασίας έχει οδηγήσει εκατομμύρια ανθρώπους να αναζητήσουν εργασία σε χώρες όπως η Μαλαισία, η Μέση Ανατολή και η Νότια Κορέα, κυρίως σε εργοτάξια, προκειμένου να στέλνουν χρήματα στις πατρίδες τους.

«Σφηνωμένο» μεταξύ Ινδίας και Κίνας, το Νεπάλ αντιμετωπίζει πολιτική και οικονομική αστάθεια από το 2008, όταν διαδηλώσεις οδήγησαν στην κατάργηση της μοναρχίας.

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας της Ινδίας συνεδρίασε επίσης αργά την Τρίτη για να συζητήσει την κατάσταση στη γειτονική χώρα.

«Η σταθερότητα, η ειρήνη και η ευημερία του Νεπάλ είναι υψίστης σημασίας», δήλωσε αργότερα ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι. σε ανάρτησή του στο X. «Καλώ με σεβασμό όλους τους αδελφούς και τις αδελφές μου στο Νεπάλ να διατηρήσουν την ειρήνη και την τάξη».

