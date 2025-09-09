Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου

Χιλιάδες νέοι βγήκαν τη Δευτέρα στους δρόμους του Νεπάλ διαμαρτυρόμενοι για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και τη διαφθορά στη χώρα. Η αστυνομική καταστολή είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 22 νεκρούς και περισσότερους από 400 τραυματίες στο Ιταχάρι και στο Κατμαντού, όπου έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, σύμφωνα με το India Today.

#Internacional | Las protestas en Nepal terminaron derrocando al gobierno de ese país en 24 horashttps://t.co/I1diYrnNr6 pic.twitter.com/VmnuLebRva — Solo Noticias 24 ?️?️? (@SOLONOTICIA24) September 9, 2025

Η «επανάσταση της Γενιάς Ζ», όπως την αποκάλεσε ο Τύπος, οδήγησε την Τρίτη στην παραίτηση του προέδρου Ραμ Τσάντρα Πάουντελ και του πρωθυπουργού Χάντγκα Πρασάντ Σάρμα Όλι. Στην ανακοίνωσή του, ο Όλι ανέφερε ότι έλαβε την απόφαση να ανοίξει τον δρόμο για μια συνταγματική λύση στην κρίση.

Παρά τις παραιτήσεις, οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν με επιθέσεις σε κατοικίες πολιτικών και τον εμπρησμό του γραφείου του απερχόμενου προέδρου Πάουντελ. Ο ίδιος μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο Σιβαπούρι, βόρεια του Κατμαντού, σε στρατιωτικό εκπαιδευτικό κέντρο, για λόγους ασφαλείας.

Πυρκαγιά ξέσπασε και στην κατοικία του πρώην πρωθυπουργού Τζαλανάθ Κανάλ στο Νταλού, με αποτέλεσμα τον θάνατο της συζύγου του από σοβαρά εγκαύματα. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, δέχθηκαν επίθεση η υπουργός Εξωτερικών Αρζού Ράνα και ο σύζυγός της, Σερ Μπαχαντούρ Ντέουμπα, πρόεδρος του Κογκρέσου του Νεπάλ και πρώην πρωθυπουργός.

Το Παλάτι Σίνγκα Ντουρμπάρ

Φωτογραφίες από το Κατμαντού δείχνουν πυκνό καπνό να καλύπτει την πόλη, καθώς οι διαδηλωτές έβαλαν φωτιά σε σημαντικά κτίρια, όπως το κοινοβούλιο, ενώ βανδάλισαν τα ιστορικά παλάτια Σιτάλ Νιβάς και Σίνγκα Ντουρμπάρ.

Οι αρχές καλούν τους πολίτες σε ψυχραιμία, με τον στρατό να δεσμεύεται ότι θα προστατεύσει τη ζωή και την περιουσία του λαού, καθώς και την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της χώρας. Ωστόσο, η έκκληση δεν απέτρεψε τους διαδηλωτές, οι οποίοι πυρπόλησαν ακόμη και το συγκρότημα του Ανωτάτου Δικαστηρίου, καταστρέφοντας αρχεία και οχήματα.

Διαδηλωτές εισέβαλαν επίσης στη φυλακή Nakkhu και απελευθέρωσαν τον Ράμπι Λαμιτσάνε, ηγέτη του Ανεξάρτητου Εθνικού Κόμματος (RSP), που κρατούνταν από τον Απρίλιο για υπόθεση υπεξαίρεσης.

Δύο υπουργοί του Νεπαλέζικου Κογκρέσου, Εσωτερικών και Γεωργίας, παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη βίαιη καταστολή, η οποία περιλάμβανε χρήση δακρυγόνων, κανονιών νερού αλλά και πραγματικών πυρών.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Τριμπουβάν στο Κατμαντού παραμένει κλειστό για λόγους ασφαλείας, με αρκετές πτήσεις από την Ινδία να έχουν ήδη ακυρωθεί.

In Nepal, citizens storm Communist Party headquarters and tear down hammer and sickle flag. pic.twitter.com/EVdpKaRDqE — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 9, 2025

Η Ινδία προειδοποίησε τους πολίτες της στο Νεπάλ να παραμένουν στα σπίτια τους, να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να αναβάλουν κάθε ταξίδι προς τη χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέφρασε «βαθιά λύπη» για τα θύματα, ζητώντας ανεξάρτητη έρευνα για τις δολοφονίες, αυτοσυγκράτηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στο ίδιο πνεύμα κινήθηκαν και οι δηλώσεις της Γαλλίας.

In Nepal, politicians ban social media use and citizens burn down parliament. Politicians flee by helicopter. pic.twitter.com/6Sju9CH7Jm — RadioGenoa (@RadioGenoa) September 9, 2025

Διαβάστε επίσης