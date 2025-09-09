Νεπάλ: Τέλος στην απαγόρευση των social media μετά τις φονικές διαδηλώσεις - Τουλάχιστον 19 νεκροί

19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις διαδηλώσεις στη χώρα.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ ακύρωσε την απαγόρευση των μέσων κοινωνικών δικτύωσης, έπειτα από τις μεγάλες διαμαρτυρίες που συντάραξαν τη χώρα με αποτέλεσμα τουλάχιστον 19 άτομα να σκοτωθούν και περισσότερα από 100 να τραυματιστούν.

Τις εβδομάδες πριν από την απαγόρευση, στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είχε ξεκινήσει μια εκστρατεία με τίτλο «nepo kid», η οποία έθετε στο προσκήνιο τον πολυτελή τρόπο ζωής των παιδιών των πολιτικών και καταγγελίες για διαφθορά.

Όταν η κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει 26 πλατφόρμες κοινωνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων του Facebook και του YouTube, ξέσπασαν διαμαρτυρίες με χιλιάδες νέους να εισβάλλουν στο κοινοβούλιο στην πρωτεύουσα Κατμαντού τη Δευτέρα (08/09). Αρκετές περιοχές βρίσκονται τώρα υπό απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ένας υπουργός της κυβέρνησης δήλωσε ότι άρθηκε η απαγόρευση έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση αργά το βράδυ της Δευτέρας (08/09) για να «ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Gen Ζ», της γενιάς που έχει γεννηθεί μεταξύ 1997 και 2012.

Διαμαρτυρίες για διαφθορά και αυταρχικές πολιτικές

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Νεπάλ διέταξε τις αρχές να μπλοκάρουν 26 πλατφόρμες κοινωνικών μέσων επειδή δεν συμμορφώθηκαν με την προθεσμία εγγραφής στο αρμόδιο υπουργείο της χώρας.

Πλατφόρμες όπως το Instagram και το Facebook έχουν εκατομμύρια χρήστες στο Νεπάλ, οι οποίοι τις χρησιμοποιούν για ψυχαγωγία, ενημέρωση και επαγγελματικούς σκοπούς.

Ωστόσο, η κυβέρνηση δικαιολόγησε την απαγόρευση, που τέθηκε σε εφαρμογή την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι είναι απαραίτητη για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων, της ρητορικής μίσους και της διαδικτυακής απάτης.

Οι νέοι που βγήκαν στους δρόμους τη Δευτέρα δήλωσαν ότι διαμαρτύρονταν επίσης για αυτό που θεωρούσαν αυταρχικές πολιτικές της κυβέρνησης. Πολλοί κρατούσαν πλακάτ με συνθήματα όπως «αρκετά πια» και «τέλος στη διαφθορά».

Μερικοί διαδηλωτές πέταξαν πέτρες στο σπίτι του πρωθυπουργού K.P. Sharma Oli στην πόλη Damak, από όπου κατάγεται.

Μια διαδηλώτρια, η Sabana Budathoki, είχε δηλώσει στο BBC ότι η απαγόρευση των social media ήταν «απλώς η αφορμή» για την οποία διαδήλωναν.

«Περισσότερο από την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, νομίζω ότι το ενδιαφέρον όλων επικεντρώνεται στη διαφθορά», εξήγησε, προσθέτοντας: «Θέλουμε πίσω τη χώρα μας. Ήρθαμε για να σταματήσουμε τη διαφθορά».

