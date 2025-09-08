Νεπάλ: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την απαγόρευση των social media

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας του Νεπάλ τη Δευτέρα για να εκφράσουν την οργή τους ενάντια στην απόφαση των Αρχών να μπλοκάρουν τα περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Newsbomb

Νεπάλ: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την απαγόρευση των social media

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τουλάχιστον 17 άτομα σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλα τραυματίστηκαν από πυρά αστυνομικών στην πρωτεύουσα του Νεπάλ, Κατμαντού, όπου πραγματοποιούνται μεγάλες διαδηλώσεις για την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από την κυβέρνηση της χώρας, όπως αναφέρει το Sky News.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα «Kantipur», έξι άτομα πέθαναν στο νοσοκομείο Bir στο Κατμαντού. Δύο πέθαναν στο Civil Hospital και δύο ακόμη στο νοσοκομείο KMC, σύμφωνα με γιατρούς που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να σχολιάσουν.

Οι υπόλοιποι τραυματίες νοσηλεύονται σε έξι νοσοκομεία στο Κατμαντού.

0105

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0205

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0305

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0405

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0505

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP

Δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας του Νεπάλ τη Δευτέρα για να εκφράσουν την οργή τους ενάντια στην απόφαση των Αρχών να μπλοκάρουν τα περισσότερα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συμπεριλαμβανομένων των Facebook, X και YouTube, με την αιτία ότι οι εταιρείες δεν είχαν εγγραφεί και υποβληθεί στην εποπτεία της κυβέρνησης.

Οι διαδηλωτές έσπασαν τα συρματοπλέγματα και ανάγκασαν την αστυνομία να υποχωρήσει, καθώς περικύκλωσαν το κτίριο του Κοινοβουλίου. Η αστυνομία έριξε δακρυγόνα, αλλά τελικά αναζήτησε ασφάλεια μέσα στο συγκρότημα του Κοινοβουλίου. Στο τέλος, η αστυνομία άνοιξε πυρ εναντίον των διαδηλωτών.

0105

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0205

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0305

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0405

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0505

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP

Η κατάσταση παραμένει τεταμένη με την κυβέρνηση να ανακοίνωσε απαγόρευση κυκλοφορίας για τη Δευτέρα γύρω από το Κοινοβούλιο, τη γραμματεία της κυβέρνησης, την προεδρική κατοικία και τα βασικά σημεία της πόλης.

«Σταματήστε την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σταματήστε τη διαφθορά, όχι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», φώναζαν οι διαδηλωτές, κυματίζοντας κόκκινες και μπλε σημαίες της χώρας. Η διαδήλωση της Δευτέρας ονομάστηκε «διαμαρτυρία της Γενιάς Ζ», αναφερόμενη σε άτομα που γεννήθηκαν μεταξύ του 1995 και του 2010.

0104

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0204

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0304

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP
0404

Αστυνομικοί συγκρούστηκαν με διαδηλωτές έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Κατμαντού του Νεπάλ, Δευτέρα, 8 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: AP

Περίπου 20 πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που χρησιμοποιούνται ευρέως στο Νεπάλ, έλαβαν επανειλημμένα ειδοποιήσεις να καταχωρήσουν επίσημα τις εταιρείες τους στη χώρα, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Όσες δεν καταχωρήθηκαν αποκλείστηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Το TikTok, το Viber και τρεις άλλες πλατφόρμες έχουν καταχωρηθεί και λειτουργούν κανονικά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:37ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ για τη δολοφονία της Ουκρανής πρόσφυγα - «Οι φρικτές δολοφονίες απαιτούν φρικτές πράξεις»

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία - Λεπέν: Η διάλυση της Εθνοσυνέλευσης δεν είναι επιλογή, αλλά υποχρέωση - Ξεκινά η ψηφοφορία

19:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διευκρινίσεις από το ΑΠΘ για το κρανίο του «Ανθρώπου των Πετραλώνων» - Η προέλευση και η ηλικία του

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

19:19ΚΟΣΜΟΣ

Νέο γκράφιτι του Banksy: Δικαστής ξυλοκοπεί διαδηλωτή - Το κάλυψαν άρον άρον

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Κέιτ Μίντλετον: Και επίσημα καστανή στην επέτειο τριών ετών από τον θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ

19:08ΜΠΑΣΚΕΤ

Χολμς: «Γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, θέλω να είμαι από τους κορυφαίους» - Βίντεο

19:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ελλάδα – Δανία: «Στηρίζουμε με πάθος την Εθνική χωρίς λέιζερ και πυρσούς» - Το μήνυμα της ΕΠΟ

18:55ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ: Live streaming το φιλικό με την Κλουζ στη Ρουμανία (βίντεο)

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Εσθονία: Ρωσικό ελικόπτερο παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

18:51ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πέθανε ο Ντέιβιντ Μπάλτιμορ, βιολόγος βραβευμένος με το Νόμπελ Ιατρικής

18:48ΚΟΣΜΟΣ

Έγραψαν ιστορία: Συναντήθηκαν οι απόγονοι ενός ηρωικού πληρώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

18:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ξεκίνησε η δίκη του άνδρα που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Τραμπ - Απέλυσε τους δικηγόρους του

18:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού με τραγούδι, συναίσθημα και διάθεση

18:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Φορτηγό τυλίχθηκε στις φλόγες - Η φωτιά έφτασε στους θάμνους - Εικόνες

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

18:24ΕΛΛΑΔΑ

Πολεμική Αεροπορία: 175 νέοι Ίκαροι κατατάχθηκαν στη Σχολή Ικάρων

18:23WHAT THE FACT

Τι ακριβώς θα συμβεί αν η Γη συνεχίσει να περιστρέφεται πιο γρήγορα - Ένα καταστροφικό σενάριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:37ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Μόλις 17 ετών ήταν ο οδηγός του μοιραίου φορτηγού

18:47ΕΛΛΑΔΑ

Άγριος καυγάς ζευγαριού για ένα μπουκάλι...σαμπουάν - Κατέληξαν στα δικαστήρια

15:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φοροελαφρύνσεις για μεσαία τάξη: Όλα τα νέα μέτρα - Πίνακες, παραδείγματα - Πόσο κερδίζει κάθε δικαιούχος - Ποιοι ωφελούνται - Πότε θα ισχύσουν τα μέτρα

12:37ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε αυτούς τους 12.720 οικισμούς καταργείται ο ΕΝΦΙΑ - Όλη η λίστα

19:23ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Ηλικιωμένος εντοπίστηκε απανθρακωμένος μετά από φωτιά σε μονοκατοικία

17:23ΕΛΛΑΔΑ

Μέγα Σπήλαιο: «Σκότωνε άνθρωπο, μην πειράξει κάποιος κάτι από εκεί», λέει ο αδελφός του ηγούμενου

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

13:27ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Χωρίς δίπλωμα και υπότροπος για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ο γιος του επιχειρηματία που χτύπησε αστυνομικό

13:45ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Madeleine McCann: Η γυναίκα που βρίσκεται στο επίκεντρο της θεωρίας για τροχαίο με εγκατάλειψη της 3χρονης λύνει τη σιωπή της για πρώτη φορά

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Συνελήφθη υπεύθυνος έργων ασφαλτόστρωσης - Θρήνος στην Κρήτη για τον 17χρονο οδηγό φορτηγού

17:19LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Οι πρώτες δηλώσεις της αδελφής του, Μαρίας, μετά το εξιτήριο του τραγουδιστή από το Δρομοκαΐτειο

12:39ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Αυτός είναι ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου που συνελήφθη - Θα πουλούσε βυζαντινές εικόνες και Ευαγγέλιο για 200.000 ευρώ

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Όταν ο Κάρολος πλήγωσε τη Νταΐάνα: «Δεν σε αγάπησα ποτέ, σε παντρεύτηκα μόνο για να κάνω παιδιά»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

14:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Χατζηγρίβα: Έρχεται σοβαρή γενικευμένη αλλαγή του καιρού - Η ημερομηνία «κλειδί»

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Τι λέει ο άνδρας που ήταν στο σπίτι του Παναγιωτάκη λίγο πριν δολοφονηθεί

15:43ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις μετά την καταγγελία για λάθος μετάγγιση αίματος στην Ευρωκλινική

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Λάθος μετάγγιση αίματος: Ελεύθεροι οι 3 συλληφθέντες

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: Αυτό είναι το επεισόδιο που τον έστειλε στο Δρομοκαΐτειο - «Είναι επικίνδυνος...»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ