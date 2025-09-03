Ινδία: Έκαψε ζωντανή τη γυναίκα του επειδή ήταν «πολύ μελαχρινή»

Η φριχτός θάνατος μίας Ινδής από τα χέρια του συζύγου της, επειδή το δέρμα της ήταν «πολύ σκούρο», το 2017 αναβίωσε στο δικαστήριο, σε μία υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα.

Ο Κισάντας, κορόιδευε «συστηματικά» τη σύζυγό του Λάκσμι «επειδή ήταν σκουρόχρωμη».

Πριν από τον θάνατό της, η Λάκσμι είχε δώσει καταθέσεις στην αστυνομία και το ιατρικό προσωπικό, στις οποίες είπε ότι ο σύζυγός της την αποκαλούσε συχνά «κάλι» ή σκουρόχρωμη και την ντρόπιαζε, αναφέρει το BBC .

Τη νύχτα που δολοφονήθηκε, ο Κισάντας φέρεται να είχε φέρει ένα πλαστικό μπουκάλι γεμάτο με ένα καφέ υγρό και της είχε πει ότι ήταν ένα φάρμακο που θα έκανε το δέρμα της πιο ανοιχτόχρωμο.

Σύμφωνα με τις καταθέσεις, εφάρμοσε το υγρό στο σώμα της πριν της βάλει φωτιά με ένα θυμίαμα.

Η Λάκσμι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο από την οικογένεια του Κισάντας, όπου αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο σύζυγος καταδικάστησε σε θάνατο, με τον δικαστή να χαρακτηρίζει τη δολοφονία της γυναίκας « έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Η δικαστική απόφαση έχει διαβιβαστεί στο ανώτατο δικαστήριο για την επικύρωση της θανατικής ποινής, αλλά ο Kishands έχει 30 ημέρες για να ασκήσει έφεση.

Το χρώμα του δέρματος παραμένει ένα σημαντικό ζήτημα στην Ινδία, με τους ακτιβιστές να συνδέουν την προκατάληψη με ένα εδραιωμένο σύστημα καστών, όπου οι Βραχμάνοι ανώτερης κάστας έχουν γενικά πιο ανοιχτόχρωμο δέρμα.

Ο εκφοβισμός και ο χλευασμός, ιδιαίτερα κοριτσιών και γυναικών με σκούρο δέρμα είναι συνηθισμένο φαινόμενο, και τα προϊόντα λεύκανσης του δέρματος διαφημίζονται εκτενώς.

Διαβάστε επίσης