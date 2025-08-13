Φρίκη για 12χρονη στην Ινδία: Βιάστηκε από 200 άνδρες σε 3 μήνες - Η τραγική απόφασή της

Κορίτσια-παιδιά εργάτες ξεκουράζονται στη σκιά ενός δέντρου σε ένα εργοτάξιο στα περίχωρα του Pushkar, στο βόρειο ινδικό κρατίδιο Rajasthan. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, 150 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο ασχολούνται με την παιδική εργασία. Οι Ινδοί αξιωματούχοι εκτιμούσαν πριν από μερικά χρόνια ότι 13 εκατομμύρια παιδιά εργάζονται στην Ινδία. Ακτιβιστές για τα δικαιώματα, ωστόσο, τοποθετούν τον αριθμό των παιδιών που εργάζονται ως 60 εκατομμύρια, ενώ μια εκτίμηση λέει ότι το 20% της οικονομίας της Ινδίας εξαρτάται από παιδιά κάτω των 14 ετών

Φρίκη χωρίς τέλος για μία 12χρονη, η οποία έπεσε θύμα εμπορίας ανθρώπων στην Ινδία, όταν έφυγε από το σπίτι της φοβούμενη ότι θα θύμωναν οι γονείς, επειδή απέτυχε σε εξετάσεις.

Η 12χρονη από το Μπαγκλαντές, πριν σωθεί από τα νύχια του κυκλώματος, βιάστηκε από περισσότερους από 200 άνδρες σε μόλις τρεις μήνες.

Οι αξιωματικοί δήλωσαν ότι η δοκιμασία του κοριτσιού ξεκίνησε όταν απέτυχε σε ένα μάθημα του σχολείου και φοβήθηκε ότι θα την έδερναν οι γονείς της.

Έφυγε τρέχοντας με τη βοήθεια μιας γυναίκας που γνώριζε, η οποία την πέρασε λαθραία από τα σύνορα και την πούλησε ως σκλάβα του σεξ.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στο Ναντιάντ στο Γκουτζαράτ, όπου κακοποιήθηκε επανειλημμένα.

Δέκα άτομα έχουν συλληφθεί, αλλά οι ακτιβιστές λένε ότι η διάσωση είναι μόνο η αρχή.

Απελευθερώθηκε στις 26 Ιουλίου κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης .

«Αυτό το κορίτσι δεν έχει καν φτάσει στην εφηβεία, αλλά η παιδική της ηλικία έχει κλαπεί από τέτοια τέρατα στο εμπόριο σάρκας», δήλωσε ο Abraham Mathai, ιδρυτής-πρόεδρος του Ιδρύματος Harmony.

«Πίσω από κάθε τέτοια διάσωση κρύβεται ένα παιδί που δεν ακούστηκε. Ένα παιδί που απογοητεύτηκε πρώτα από εκείνους που υποτίθεται ότι θα το προστατεύσουν και στη συνέχεια από μια κοινωνία που αντιδρά μόνο όταν είναι πολύ αργά.»

Ο Ματάι προειδοποίησε επίσης ότι η αυστηρή γονική μέριμνα μπορεί να ωθήσει τα παιδιά σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Ο αστυνομικός επίτροπος Νίκετ Καούσκι δήλωσε ότι οι αστυνομικοί χρησιμοποιούν όλα τα μέσα για να αποκαλύψουν ολόκληρο το δίκτυο και να προστατεύσουν άλλα ευάλωτα παιδιά.

Ωστόσο, οι ακτιβιστές πιέζουν τις αρχές να κάνουν περισσότερα για να προστατεύσουν τα παιδιά από τους θηρευτές.

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ινδία έχει γίνει ένα τεράστιο πρόβλημα.

Σύμφωνα με ανάλυση της οργάνωσης Child Rights and You, η σεξουαλική βία αυξήθηκε κατά ένα εκπληκτικό 96% από το 2016 έως το 2022.

Μόνο το 2022, υπήρξαν σχεδόν 39.000 αναφερόμενες περιπτώσεις βιασμού παιδιών και σεξουαλικών επιθέσεων.

Αυτά τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη τα περιστατικά που συμβαίνουν σε περιοχές όπου η αναφορά δεν θεωρείται πάντα η καλύτερη λύση.

Σύμφωνα με αναφορές, τα θύματα και οι οικογένειές τους συχνά αναγκάζονται να σιωπήσουν λόγω εκφοβισμού και ενός κατεστραμμένου συστήματος δικαιοσύνης.

Το 2022, μόνο το 3% των υποθέσεων βιασμού παιδιών οδήγησαν σε καταδίκη.