Τραγωδία στην Ινδία: 67χρονος σκοτώθηκε από επιδρομή πιθήκων

Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν επιτέθηκε από αγέλη 20 πιθήκων σε χωριό του Μπιχάρ, στην ανατολική Ινδία. Το περιστατικό προκάλεσε πανικό στους κατοίκους του χωριού Σαχπούρ.

Ο Ραμνάθ Τσαουντάρι, 67 ετών, συνταξιούχος υπάλληλος εργοστασίου ζάχαρης, είχε πάει στο αγρόκτημά του για να μαζέψει τροφή για τα ζώα του την Κυριακή, όταν η ομάδα των πιθήκων τον επιτέθηκε. Ο Τσαουντάρι έπεσε φωνάζοντας για βοήθεια, αλλά κανείς δεν βρισκόταν κοντά. Οι γείτονες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Madhubani Sadar, όπου οι γιατροί τον υπέδειξαν νεκρό κατά την άφιξή του.

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε αμέσως και ζήτησε τη σύλληψη των ζώων, προκειμένου να αποφευχθούν νέα περιστατικά. Αν και οι πίθηκοι είχαν προκαλέσει προβλήματα στην περιοχή τους τελευταίους μήνες, όπως δαγκώματα και ζημιές σε σπίτια, αυτή είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται θανατηφόρο περιστατικό.

Ένας αξιωματικός από το αστυνομικό τμήμα Pandaul δήλωσε ότι η αστυνομία έχει ζητήσει από το δασαρχείο να παρέμβει και να μεταφέρει τους πιθήκους αλλού, ενώ προειδοποίησε τους κατοίκους να αποφεύγουν επαφή με τα ζώα. Ο τοπικός δασάρχης, Μπχασκάρ Τσαντρα Μπάρτι, τόνισε όμως ότι οι πίθηκοι πλέον δεν θεωρούνται προστατευόμενα ζώα και η ευθύνη ελέγχου ανήκει στην τοπική αστυνομία.

Το περιστατικό έρχεται μετά από άλλες τραγωδίες στην Ινδία, όπου επιθέσεις ή αναστάτωση από πίθηκους είχαν προκαλέσει θανάτους. Τον Ιούλιο, τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πανικό που προκλήθηκε από πίθηκους σε ναό στην Ουτάρ Πραντές, όταν ένα ηλεκτρικό καλώδιο έσπασε και προκάλεσε συνωστισμό πιστών.

Ατυχήματα με μεγάλους συνωστισμούς είναι συχνά σε θρησκευτικές συγκεντρώσεις στην Ινδία, με πρόσφατο παράδειγμα το πλήθος που προκάλεσε 30 θανάτους στο φεστιβάλ Maha Kumbh στην Prayagraj τον Ιανουάριο.