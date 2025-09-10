Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

«Έριχναν γκαζάκια με φωτιές, σωθήκαμε γιατί βγήκαμε στο δάσος με σαγιονάρες και πιτζάμες», περιγράφει η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, που εγκλωβίστηκε στις φονικές διαδηλώσεις του Κατμαντού στο Νεπάλ 

Newsbomb

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια
Η Εύα Χαντάβα
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Πίστευα ότι θα πεθάνω». Αυτό ήταν το μήνυμα που έστειλε η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια, Εύα Χαντάβα, που βρίσκεται στο Νεπάλ και κινδύνευσε από τις ταραχές και την εξέγερση των νέων.

Η Εύα Χαντάβα χθες και ενώ μαίνονταν οι φονικές συγκρούσεις στο Νεπάλ έστειλε δύο μηνύματα μέσω Facebook για να δείξει σε όλους ότι κινδυνεύει: «Δεν είμαι ασφαλής τώρα, κρυβόμαστε στο δάσος», έγραψε και λίγες ώρες αργότερα έστειλε το μήνυμα ότι είναι ασφαλής, ευχαριστώντας όσους κινητοποιήθηκαν.

«Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα να ζήσω κάτι τέτοιο εδώ που είμαι, στην Μπουκάρα. Εμείς ήμασταν με την ομάδα σε ξενοδοχείο και αυτό ανήκε σε μέλος της κυβέρνησης. Όπως είδατε, έκαιγαν τα πάντα που ανήκαν σε κυβερνητικούς», ξεκίνησε την περιγραφή της η Ελληνίδα αθλήτρια που αγωνίζεται με τη φανέλα της Karnali Yashvis, από το Νεπάλ στο Everest Women’s Volleyball League.

«Ξαφνικά ενώ ήμουν στο δωμάτιό μου άκουσα κάτι να σπάνε. Βγήκα στο μπαλκόνι με προσοχή γιατί φοβόμουν και είδα να σπάνε αυτοκίνητα με φτυάρια ενώ από τον διάδρομο άκουγα να σπάνε φώτα και γλάστρες. Εγώ ήμουν στο δωμάτιο απροστάτευτη. Έριχναν γκαζάκια με φωτιές», συνέχισε η Εύα Χαντάβα.

Όπως ανέφερε: «Σωθήκαμε γιατί το ξενοδοχείο ήταν σαν λαβύρινθος και είχε πολλές εξόδους και καταφέραμε να βγούμε με σαγιονάρες και πιτζάμες μέσα στο δάσος για 1,5 ώρα. Δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο ξενοδοχείο, κινούμασταν μόνο από το ένστικτό μας, τα λέω και μου έρχεται να κλάψω γιατί πίστευα ότι θα πέθαινα».

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια είπε πως «όταν έφυγαν από το ξενοδοχείο αυτοί, μας είπαν "έχετε 5 λεπτά για να πάρετε τα πράγματά σας". Εγώ δεν είχα ούτε το διαβατήριό μου, φόρεσα φόρμα και αθλητικά για να μπορώ να τρέξω, πήρα όσα πράγματα μπορούσα όσο πιο γρήγορα. Πήραμε τα πράγματα και επιστρέψαμε στο δάσος, είχαμε μαζί τις βαλίτσες μας που τις αφήσαμε για να πάμε πιο μέσα γιατί αυτοί επέστρεψαν. Η δεύτερη φορά ήταν, μάλιστα, πιο επικίνδυνη».

Η περιπέτεια για την Εύα Χαντάβα πήρε προσωρινά τέλος όταν «αργά το βράδυ επιστρέψαμε στο ξενοδοχείο γιατί ανέλαβε ο στρατός, ήρθε λεωφορείο και μας πήγε σε ξενοδοχείο που δεν ανήκει σε κυβερνητικό στέλεχος».

Αφού, τέλος, ευχαρίστησε τον πρόεδρο της ΕΟΠΕ, τον αναπληρωτή υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη και την πρέσβη της Ελλάδας στην Ινδία, η Εύα Χαντάβα επιβεβαίωσε ότι είναι σε εξέλιξη προσπάθεια απεγκλωβισμού της.

Όπως είπε «αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο του Κατμαντού είναι κλειστό. Οδικώς είναι 6 ώρες να πάω εκεί και αυτό είναι επικίνδυνο. Προς το παρόν θα μείνω εδώ. Αν το επτιρέψουν οι συνθήκες θα πάω αεροπορικώς από τη Μποκάρα που είναι 25 λεπτά μέχρι το Κατμαντού και μετά από εκεί θα φύγω όποτε μπορέσω».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Μενίδι

11:28LIFESTYLE

Η εθνική ομάδα μπάσκετ βάζει τρίποντο στην τηλεθέαση – Συνεχίζει να σαρώνει η ΕΡΤ1

11:26ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στην ανακρίτρια αξιωματικοί της ΕΛΑΣ για έλλειμμα 750.000 ευρώ που αποκαλύφθηκε μετά την αυτοκτονία υπαστυνόμου

11:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Βρούτσης: «Δεν είμαστε απλά έτοιμοι, αλλά πανέτοιμοι να διοργανώσουμε το Final Four»

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αχαΐα: Αγρότης έβαλε τέλος στην ζωή του με καραμπίνα

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Οργή στη Γαλλία: Δεκάδες συλλήψεις στις διαδηλώσεις του κινήματος «Block Everything»

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

11:14ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαράντα καλλιτέχνες μετατρέπουν το «Ελ. Βενιζέλος» σε χώρο εμπειρίας στην έκθεση «all aboard»

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πώς θα πάρετε γονική άδεια για τον αγιασμό

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Έξι πράγματα που μάθαμε από το βιβλίο γενεθλίων του

10:58ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Τι ώρα είναι αύριο ο Αγιασμός

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Live - Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Η Ευρώπη βρίσκεται σε μια μάχη»

10:52ΚΟΣΜΟΣ

Πλανήτης στο μέγεθος της Γης μόλις 40 έτη φωτός μακριά ίσως διαθέτει ατμόσφαιρα ικανή να στηρίξει ζωή

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη στα Χανιά: Έφυγε από την ζωή ο καλλιτέχνης Ευτύχης Παλλήκαρης

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το Volkswagen ID. CROSS Concept προλογίζει το ηλεκτρικό T-Cross

10:50ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέμπη: Καταθέτει ο Νίκος Πλακιάς στην ανάκριση για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια συμπλοκή Ρομά με πυροβολισμούς στο πάρκο Τρίτση

10:44ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτο ζευγάρι απατεώνων στα Φάρσαλα: Βρήκαν τραπεζική κάρτα, αγόρασαν αλκοόλ και έπαιξαν τζόγο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

09:47ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Αυτές είναι οι 4 υποθέσεις που ανοίγουν ξανά - Από βιασμό 13χρονης έως κακοποίηση αγοριού με κρεμάστρα!

11:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρίσεις από το ΚΥΣΕΑ μετά την επιλογή νέου αρχηγού ΕΛΔΥΚ: Νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

23:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Με Τουρκία στη μάχη των μεταλλίων η Ελλάδα - Πότε είναι ο ημιτελικός και οι δύο τελικοί

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: «Τεράστιος αριθμός ρωσικών drones» παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας - Για «πράξη επιθετικότητας» μιλάει ο Τουσκ

09:45ΕΛΛΑΔΑ

Νέα καταγγελία για «φακελάκι» στο Ιπποκράτειο: «Αν δεν μου δώσεις 3.000 ευρώ, δεν μπαίνει χειρουργείο»

07:30ΜΠΑΣΚΕΤ

Θρίαμβος της Εθνικής: Στα ημιτελικά του Eurobasket 2025 μετά από 16 χρόνια – Αντίπαλος η Τουρκία – Το ξεκάθαρο μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

08:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

iPhone 17: Πότε κυκλοφορεί στην Ελλάδα - Πόσο θα κοστίσει - Ποια η τεράστια αλλαγή με την κάρτα sim

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Κόντεψε να... γκρεμίσει τον πίνακα ο Θανάσης όταν κόλλησε το αυτοκόλλητο «Greece»

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Κατέρριψε ρωσικά drones που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της - «Είμαστε σε συνεχή επαφή με το ΝΑΤΟ»

08:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Το 2,5 μηνών βρέφος πήγε σακατεμένο στο ξύλο στο νοσοκομείο - Αιτία θανάτου η... μηνιγγίτιδα!

11:14ΚΟΣΜΟΣ

Εύα Χαντάβα: «Πίστευα ότι θα πεθάνω στο Νεπάλ» - Πώς γλίτωσε από τις φονικές διαδηλώσεις η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια

08:27ΚΟΣΜΟΣ

Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ: Πώς λειτουργεί η ρήτρα συλλογικής άμυνας - Η μοναδική φορά που επιστρατεύθηκε

10:07ΠΑΙΔΕΙΑ

Το νέο σχολείο που μπαίνουν αύριο οι μαθητές  - Τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι

09:08ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση Guardian: Πώς το Ισραήλ αιφνιδίασε ξανά την κυβέρνηση Τραμπ με την επίθεση στη Ντόχα - «Παγιδευμένος ο Λευκός Οίκος

09:17ΕΘΝΙΚΑ

Υδρογονάνθρακες: Όλα τα βλέμματα στη Chevron - Τι θα γίνει με τις έρευνες σε Κρήτη και Πελοπόννησο

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ