ΠΑΣΑΠΠ για Χαντάβα: «Βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και πρόκειται να μεταφερθεί άμεσα εκτός Νεπάλ»

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αμειβόμενων Πετοσφαιριστών και Πετοσφαιριστριών (ΠΑΣΑΠΠ) προχώρησε σε ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Εύα Χαντάβα στο Νεπάλ, δηλώνοντας ότι είναι ασφαλής κι αναμένεται να μεταφερθεί εκτός της χώρας.

Η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια που έχει αγωνιστεί σε Ελλάδα κι εξωτερικό ταξίδεψε τον Αύγουστο για το Νεπάλ, εκεί που θα έμενε με τη νέα της ομάδα.

Ωστόσο, μετά από τα βίαια γεγονότα που συνέβησαν στις διαδηλώσεις της χώρας, η Εύα Χαντάβα βρέθηκε σε κίνδυνο, όπως δήλωσε και η ίδια στο Newsbomb, ενώ έφυγε από το μη ασφαλές ξενοδοχείο της μαζί με τις συμπαικτριές της και κρύφτηκαν σε δάσος.

Η ίδια επικοινώνησε με την ΕΟΠΕ αλλά και με τον ΠΑΣΑΠΠ όπου ενημέρωσε ότι είναι καλά. Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, γίνονται οι απαραίτητες κινήσεις ώστε η Χαντάβα να φύγει από το Νεπάλ το συντομότερο δυνατόν.

Η ενημέρωση του ΠΑΣΑΠΠ:

«Ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του προέδρου του ΠΑΣΑΠΠ, Γιάννη Αχιλλεόπουλου με τη διεθνή αθλήτρια και μέλος του Δ.Σ. του συνδέσμου, Εύα Χαντάβα, από το απόγευμα της Τρίτης, γνωστοποιούμε ότι η αθλήτρια βρίσκεται σε ασφαλές μέρος και πρόκειται άμεσα να μεταφερθεί εκτός χώρας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τις χώρας μας».