Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

Η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, βρίσκεται εγκλωβισμένη στο Νεπάλ - Μιλώντας στο Newsbomb, περιέγραψε τη δραματική κατάσταση σε λίγες λέξεις 

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα αθλήτρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

Η Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Κατμαντού από τις αρχές Σεπτεμβρίου

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μάρτυρας σκηνών χάους είναι η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, η οποία ταξίδεψε στα τέλη Αυγούστου στο Νεπάλ για να αγωνιστεί με την ομάδα Karnali Yashvis στο Everest Women’s Volleyball League και έχει εγκλωβιστεί έπειτα από τις ταραχές στη χώρα.

Το τουρνουά που επρόκειτο να διαρκέσει δύο εβδομάδες διεκόπη αιφνιδίως, καθώς η χώρα βάλλεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις.

Σε επικοινωνία που είχε με το Newsbomb, η Ελληνίδα αθλήτρια δήλωσε σοκαρισμένη:
«Κινδυνεύω πάρα πολύ, δεν μπορώ να μιλήσω».

Η κατάσταση στο Κατμαντού έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το κοινοβούλιο παραδόθηκε στις φλόγες, ο πρωθυπουργός Όλι υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ χιλιάδες νέοι, οι περισσότεροι φοιτητές και νεαροί εργαζόμενοι, έχουν κατέβει στους δρόμους απαιτώντας αλλαγή και τερματισμό της διαφθοράς.

Aftermath of violent clashes over social media ban in Nepal

Το Προεδρικό Μέγαρο του Νεπάλ

ANSA/ TWITTER

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στα επεισόδια, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Εγκλωβισμένη η Εύα Χαντάβα και οι συμπαίκτριες της

Η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και, σύμφωνα με πληροφορίες, κρύβονται εδώ και ώρες σε δασική περιοχή προκειμένου να προστατευτούν από τους διαδηλωτές.

https://www.instagram.com/p/DODUHJWjVSa/

Μάλιστα, η Χαντάβα με ανάρτησή της στο Facebook μετέφερε την αγωνία της, περιγράφοντας ένα σκηνικό όπου η βία κυριαρχεί παντού και οι ξένοι αθλητές βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

«Δεν είμαι ασφαλής αυτή τη στιγμή. Νεπάλ», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Λίγο αργότερα με νέα ανάρτηση η αθλήτρια έκανε γνωστό ότι κρύβεται σε δασική περιοχή: «Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ, εμείς κρυβόμαστε στο δάσος περιμένοντας να δράσει ο στρατός».

eva2.jpg

Η αφορμή της εξέγερσης

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της κυβέρνησης του Νεπάλ να μπλοκάρει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ αυτών το Facebook και το YouTube προκάλεσε την οργή της νέας γενιάς.

Χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο απαιτώντας την άρση του αποκλεισμού και άμεσα μέτρα κατά της διαφθοράς, πυροδοτώντας το ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων που συνεχίζονται μέρα με τη μέρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:33ΕΛΛΑΔΑ

Καλάβρυτα: Ο «Τζάκσον από τη Νεμέα», ο «πωλητής» ηγούμενος και ο «Θανάσης» που κάρφωσε το κύκλωμα

18:30ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Οι κορυφαίοι του στίβου επιστρέφουν στο Τόκιο – Το πρόγραμμα των αγώνων

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η Άγκυρα καταδίκασε την ισραηλινή επίθεση εναντίον μελών της Χαμάς

18:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Χιλιάδες πιστοί στα Μυριοκέφαλα για τον εορτασμό της Παναγίας

18:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: «Συναγερμός» στην Τουρκία - Αποχώρησε με τραυματισμό ο Οσμάν

18:18ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

doValue Greece & IRIS: Πώς εξασφαλίζουμε Γρήγορες και Ασφαλείς Πληρωμές Οφειλών με απλά βήματα

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου - Κάηκε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

17:54LIFESTYLE

Λαυρέντης Μαχαιρίτσας: Συγκινεί η κόρη του 6 χρόνια μετά τον θάνατό του - «Πού να ήξερα τι σήμαινε η υπογραφή που μου άφησες κληρονομιά μπαμπάκα μου»

17:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αναγνώριση της Παλαιστίνης ζήτησαν οι δήμαρχοι Αθήνας και Βηθλεέμ - Τι είπαν στη συνέντευξη Τύπου

17:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ιδρυμα Β&Ε Γουλανδρή: Δείτε τις παράλληλες εκδηλώσεις της έκθεσης «Takis 1∞»

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πολεμική αεροπορία του Κατάρ έμεινε στα αεροδρόμια μετά από εντολή των ΗΠΑ

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις - Σε εξέλιξη η έρευνα πολλαπλών υποθέσεων μυστηριωδών θανάτων

17:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσείο Μαρία Κάλλας: Τιμά τη μνήμη της με δύο προβολές του ντοκιμαντέρ «Callas»

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στο Ηράκλειο: Βίντεο αποκαλύπτει τη μοιραία πορεία του φορτηγού

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε εργοστάσιο στο Βελεστίνο - Ήχησε το 112

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Προφυλακίστηκαν τα δύο αδέλφια για την υπόθεση εκβιασμών μετά τις απολογίες τους

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η πρώτη αντίδραση Νετανιάχου για την επίθεση στο Κατάρ: Αναλαμβάνουμε πλήρως την ευθύνη - Ήταν 100% ισραηλινή επιχείρηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΟΣΜΟΣ

Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στο Νεπάλ με την «επανάσταση της Γενιάς Ζ»: Χιλιάδες νέοι στους δρόμους κατά της κυβέρνησης - 22 νεκροί - Πυρπολήθηκε το γραφείο του προέδρου - Κάηκε η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού

05:14ΥΓΕΙΑ

Ούτε τόνος, ούτε σολομός: Το ψάρι που μπαίνει σε κάθε ελληνικό σπίτι και είναι γεμάτο υδράργυρο

17:06ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια καταδίωξη στον Κηφισό: Η στιγμή που εκσφενδονίστηκε ο αστυνομικός από τον 20χρονο οδηγό

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Σπάνιο θέαμα ανοιχτά της Ικαρίας: Καταγράφηκε ζιφιός πάνω από τη θαλάσσια τάφρο

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ξεφεύγει η κατάσταση στο Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών - Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις - Βίντεο

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Η στιγμή των ισραηλινών βομβαρδισμών στην πρωτεύουσα του Κατάρ - Bίντεο

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανανέωσε το GFS - Καλά οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό πλησιάζει την Ελλάδα

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Kevin Costner: Νέα αγωγή από συμπρωταγωνίστριά του για σκηνή βιασμού χωρίς τη συναίνεσή της

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Ντόχα: Ισραηλινό χτύπημα κατά της ηγεσίας της Χαμάς - Μια ημέρα μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Ιερουσαλήμ - Ποιος ήταν ο στόχος

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Παράβαση καθήκοντος ιατροδικαστή ερευνούν οι Εσωτερικές Υπόθεσεις - Σε εξέλιξη η έρευνα πολλαπλών υποθέσεων μυστηριωδών θανάτων

15:56ΕΛΛΑΔΑ

Μικρασιατική Καταστροφή: Ο Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας στη Σμύρνη Αριστείδης Στεργιάδης και οι αποφάσεις του - Οι σχέσεις του με τον Ελευθέριο Βενιζέλο

17:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Ερευνάται εγκληματική ενέργεια για την υπόθεση με μυστηριώδη θάνατο βρέφους το 2013 - Συγκλονίζουν οι αποκαλύψεις

12:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πακέτο ΔΕΘ: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα – Αναλυτικός πίνακας

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 5,2R στα Νέα Στύρα: Αναλυτικός χάρτης με όλους τους σεισμούς άνω των 4R σε Αττική και Ευβοϊκό από το 1900

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τραγικό παιχνίδι της μοίρας στον 17χρονο Γιώργο που «έσβησε» στον ΒΟΑΚ - Oι φίλοι του είχαν δώσει ραντεβού στο σπίτι του για αποχαιρετιστήριο τραπέζι

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Doha: Τα πρόσωπα της ηγεσίας της Χαμάς που στόχευσε το Ισραήλ

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ανασκαφή στην Αίγυπτο: Απεικονίζεται σε άγαλμα η Κλεοπάτρα; - Τι ισχυρίζονται οι αρχαιολόγοι

16:58ΚΟΣΜΟΣ

Έσωσαν... αχάριστο αρκουδάκι από λάκκο - Βίντεο

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη και οργή στη Μεσσηνία: Κατέρρευσε τμήμα της αιωνόβιας βελανιδιάς, συμβόλου της Επανάστασης του 1821

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ