Εγκλωβισμένη στο Νεπάλ η Ελληνίδα βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα: «Κινδυνεύω πάρα πολύ», λέει στο Newsbomb

Η Εύα Χαντάβα βρίσκεται στο Κατμαντού από τις αρχές Σεπτεμβρίου

Μάρτυρας σκηνών χάους είναι η Ελληνίδα διεθνής βολεϊμπολίστρια Εύα Χαντάβα, η οποία ταξίδεψε στα τέλη Αυγούστου στο Νεπάλ για να αγωνιστεί με την ομάδα Karnali Yashvis στο Everest Women’s Volleyball League και έχει εγκλωβιστεί έπειτα από τις ταραχές στη χώρα.

Το τουρνουά που επρόκειτο να διαρκέσει δύο εβδομάδες διεκόπη αιφνιδίως, καθώς η χώρα βάλλεται από μαζικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις και βίαιες συγκρούσεις.

Σε επικοινωνία που είχε με το Newsbomb, η Ελληνίδα αθλήτρια δήλωσε σοκαρισμένη:

«Κινδυνεύω πάρα πολύ, δεν μπορώ να μιλήσω».

Η κατάσταση στο Κατμαντού έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Το κοινοβούλιο παραδόθηκε στις φλόγες, ο πρωθυπουργός Όλι υπέβαλε την παραίτησή του, ενώ χιλιάδες νέοι, οι περισσότεροι φοιτητές και νεαροί εργαζόμενοι, έχουν κατέβει στους δρόμους απαιτώντας αλλαγή και τερματισμό της διαφθοράς.

Τουλάχιστον 22 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν στα επεισόδια, όχι μόνο στην πρωτεύουσα, αλλά και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.

Εγκλωβισμένη η Εύα Χαντάβα και οι συμπαίκτριες της

Η Ελληνίδα αθλήτρια και οι συμπαίκτριές της, φοβούμενες για τη σωματική τους ακεραιότητα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το ξενοδοχείο όπου διέμεναν και, σύμφωνα με πληροφορίες, κρύβονται εδώ και ώρες σε δασική περιοχή προκειμένου να προστατευτούν από τους διαδηλωτές.

Μάλιστα, η Χαντάβα με ανάρτησή της στο Facebook μετέφερε την αγωνία της, περιγράφοντας ένα σκηνικό όπου η βία κυριαρχεί παντού και οι ξένοι αθλητές βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο.

«Δεν είμαι ασφαλής αυτή τη στιγμή. Νεπάλ», έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Λίγο αργότερα με νέα ανάρτηση η αθλήτρια έκανε γνωστό ότι κρύβεται σε δασική περιοχή: «Καίνε ολόκληρο το Νεπάλ, εμείς κρυβόμαστε στο δάσος περιμένοντας να δράσει ο στρατός».

Η αφορμή της εξέγερσης

Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση της κυβέρνησης του Νεπάλ να μπλοκάρει 26 πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ αυτών το Facebook και το YouTube προκάλεσε την οργή της νέας γενιάς.

Χιλιάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο απαιτώντας την άρση του αποκλεισμού και άμεσα μέτρα κατά της διαφθοράς, πυροδοτώντας το ξέσπασμα βίαιων επεισοδίων που συνεχίζονται μέρα με τη μέρα.

