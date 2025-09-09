Νεπάλ: Στις φλόγες το κοινοβούλιο, κλειστά αεροδρόμια, επιθέσεις σε σπίτια πολιτικών - Βίντεο

Εικόνες απόλυτου χάους στο Νεπάλ, το οποίο συγκλονίζεται τις τελευταίες ημέρες από μαζικές διαδηλώσεις, στις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 19 άνθρωποι και τραυματίστηκαν περισσότεροι από 100, με το κοινοβούλιο της χώρας να έχει παραδοθεί στις φλόγες, το κεντρικό διεθνές αεροδρόμιο της χώρας να παραμένει κλειστό και τον πρωθυπουργό να υποβάλει την παραίτησή του.

Διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβούλιο της χώρας και έβαλαν φωτιά στο κτίριο, σύμφωνα με επίσημη πηγή, μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού σε συνέχεια της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων.

«Εκατοντάδες άτομα εισήλθαν βίαια στον χώρο του κοινοβουλίου και έβαλαν φωτιά στο κεντρικό κτίριο», δήλωσε ο Εκράμ Γκίρι, εκπρόσωπος της Γραμματείας του Κοινοβουλίου.

?BREAKING: Nepal's Parliament in Kathmandu has been set on fire: Leaving Government ministers fleeing by Helicopters. pic.twitter.com/YxwIVMXQAz — World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 9, 2025

Επιθέσεις σε σπίτια αξιωματούχων

Από την οργή του πλήθους δεν διασώθηκε ούτε το σπίτι του -πλέον παραιτηθέντα- πρωθυπουργού, Κ.Π. Σάρμα Όλι, με τους διαδηλωτές να του βάζουν φωτιά, σύμφωνα με τοπικά μέσα.

Nepal is on fire ? Protesters torch homes of the President, PM & Ministers. PM Oli flees, regime collapses, airport shuts down. History is unfolding in Kathmandu! pic.twitter.com/wFHnz1TbYl — Henry Kabogo ? ❄ ?? (@Kabogo_Henry) September 9, 2025

Βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο απεικονίζουν σπίτια υψηλόβαθμων πολιτικών να βανδαλίζονται ή να έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

The Nepali Army is evacuating ministers from their residences using helicopters after a series of arson and vandalism, targeting President, Prime Minister's residences, Secretariat Building. pic.twitter.com/cvRBKPNLDS — Ashok Swain (@ashoswai) September 9, 2025

Τα βίντεο απεικονίζουν εκατοντάδες διαδηλωτές να περπατούν στους δρόμους της πρωτεύουσας, ενώ τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι αρκετές κατοικίες αξιωματούχων δέχθηκαν επίθεση και μερικές από αυτές πυρπολήθηκαν.

«Αναρχία» στην πόλη

Η Ramyata Limbu, μια Νεπαλέζα δημοσιογράφος στο Κατμαντού, λέει ότι όλοι είναι «εκπληκμένοι και σοκαρισμένοι» από την έκταση των γεγονότων.

«Φυσικά, υπήρχε απογοήτευση για την απόδοση της τρέχουσας κυβέρνησης, για την αυξανόμενη διαφθορά, την έλλειψη διαφάνειας, την έλλειψη λογοδοσίας... αλλά δεν νομίζω ότι κανείς, τουλάχιστον από όσους έχω μιλήσει, πίστευε ότι θα εξελιχθεί σε αυτό το επίπεδο», είπε η Limbu στο Al Jazeera.

Η δημοσιογράφος δήλωσε ότι έντονος καπνός βγαίνει από το κτίριο του κοινοβουλίου που κατέστρεψαν οι διαδηλωτές. «Είναι λίγο ανησυχητικό, νομίζω, λίγο ανησυχητικό, και προς το παρόν, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κανείς που να ηγείται», είπε η Limbu.

«Πριν από λίγο, οι επικεφαλής έξι οργανισμών ασφαλείας, όπως ο στρατός του Νεπάλ, ο επικεφαλής της αστικής αστυνομίας, ο επικεφαλής της ένοπλης αστυνομίας και οι γραμματείς των υπουργείων Εσωτερικών της κυβέρνησης, εξέδωσαν μια δήλωση, η οποία ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει να ηρεμήσει η κατάσταση, η οποία, κατά κάποιον τρόπο, μοιάζει λίγο με αναρχία», πρόσθεσε.

*Με πληροφορίες από Al Jazeera

