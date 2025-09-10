Βίντεο από Νεπάλ: Εντυπωσιακή απόδραση με ελικόπτερο από το φλεγόμενο Κατμαντού

Βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αξιωματούχους και πολιτικούς του Νεπάλ να διαφεύγουν από εξαγριωμένους διαδηλωτές με τη βοήθεια ελικοπτέρων του στρατού, καθώς οι βίαιες κινητοποιήσεις βρίσκονται στην τρίτη τους ημέρα.

Στα βίντεο, τα οποία κυκλοφόρησαν ευρέως σε Instagram και Χ, φαίνονται μέλη της κυβέρνησης να κρέμονται από σχοινιά, καθώς ελικόπτερα του νεπαλέζικου στρατού τους απομακρύνουν από περιοχές όπου ο όχλος προσπαθούσε να τους λιντσάρει.

Τι λένε οι χρήστες των social media

Οι αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ποικίλλουν. Κάποιοι χρήστες υποστηρίζουν ότι η επιχείρηση του στρατού ήταν μια αναγκαία ενέργεια για τη διάσωση ζωών, εν μέσω της κλιμακούμενης βίας. Ένας χρήστης με το όνομα @SGnepal σχολίασε: «Τρόποι για να σωθεί μια ζωή…», συνοδεύοντας το σχόλιό του με ένα από τα viral βίντεο.

Αντίθετα, άλλοι χρήστες κατηγορούν τους πολιτικούς για διαφθορά. Χαρακτηριστικό είναι το σχόλιο του χρήστη @iamharunkhan: «Έτσι οι διεφθαρμένοι αξιωματούχοι του Νεπάλ τράπηκαν εσπευσμένα σε φυγή, κρεμασμένοι από ένα ελικόπτερο έκτακτης ανάγκης».

Η εξέλιξη των διαδηλώσεων

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει 26 ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης που δεν είχαν συμμορφωθεί με τις τοπικές ρυθμίσεις. Αν και η απαγόρευση ανακλήθηκε γρήγορα λόγω της δημόσιας κατακραυγής, οι κινητοποιήσεις δεν υποχώρησαν, αλλά κλιμακώθηκαν, μετατρεπόμενες σε ευρεία εξέγερση κατά της διαφθοράς.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός του Νεπάλ, Κ.Π. Σάρμα Όλι, υπέβαλε την παραίτησή του, δηλώνοντας σε επιστολή του προς τον Πρόεδρο: «Παραιτούμαι από τη θέση του πρωθυπουργού αμέσως, προκειμένου να ληφθούν περαιτέρω μέτρα προς την επίλυση σειράς προβλημάτων».

Καθώς οι διαδηλώσεις βρίσκονται στην τρίτη τους ημέρα, η κατάσταση ξέφυγε. Οι διαδηλωτές ξεκίνησαν να κυνηγούν αξιωματούχους και πολιτικούς, πυρπολώντας δημόσια κτίρια και σπίτια, ως αντίδραση στη διαφθορά. Οι τελευταίες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 22 νεκρούς και περισσότερους από 500 τραυματίες στο Κατμαντού.

Ο νεπαλέζικος στρατός ανέλαβε την ευθύνη για τις επιχειρήσεις ασφαλείας και διάσωσης. Το αεροδρόμιο του Κατμαντού άνοιξε ξανά μετά από 24ωρη διακοπή, καθώς η κατάσταση φαίνεται να σταθεροποιείται.

