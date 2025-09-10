Νεπάλ: Εξέγερση της «Γενιάς Ζ» κατά της διαφθοράς ή σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας;

Το Νεπάλ, σφηνωμένο γεωγραφικά ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, είναι στρατηγικής σημασίας για τις δύο υπερδυνάμεις. Η στάση του πρωθυπουργού του Όλι το τελευταίο διάστημα προκάλεσε ανησυχία στο Νέο Δελχί και στην Ουάσιγκτον.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Νεπάλ: Εξέγερση της «Γενιάς Ζ» κατά της διαφθοράς ή σύγκρουση ΗΠΑ-Κίνας;

Φλόγες βγαίνουν από την κατοικία του προέδρου του Νεπάλ Ram Chandra Poudel αφού πυρπολήθηκε από διαδηλωτές κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας κατά της απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαφθοράς στο Κατμαντού του Νεπάλ, Τρίτη, 9 Σεπτεμβρίου 2025.

AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Νεπάλ βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης πολιτικής καταιγίδας. Μαζικές διαδηλώσεις, δεκάδες νεκροί, καταλήψεις και εμπρησμοί κυβερνητικών κτιρίων και τελικά η παραίτηση του πρωθυπουργού Κ.Π. Σάρμα Όλι αποτυπώνουν το μέγεθος της κρίσης.

Η σπίθα που έβαλε την φωτιά ήταν η απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, όμως το υπόβαθρο της οργής είναι πολύ βαθύτερο: Χρόνια διαφθορά, ανεργία και μια πολιτική τάξη που δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας.

Από την απαγόρευση στο ξέσπασμα οργής

Η κυβερνητική εντολή για αποκλεισμό πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάστηκε ως μέτρο «προστασίας της δημόσιας τάξης». Αντί όμως να κατευνάσει την κατάσταση, λειτούργησε ως καταλύτης. Χιλιάδες νέοι κατέβηκαν στους δρόμους, αρχικά για την άρση της απαγόρευσης, και σύντομα η κινητοποίηση μετατράπηκε σε μαζικό κίνημα κατά της διαφθοράς.

Οι διαδηλωτές επιτέθηκαν και έκαψαν τις κατοικίες κορυφαίων στελεχών, μεταξύ αυτών του προέδρου Ραμτσάντρα Πάουντελ και του ίδιου του πρωθυπουργού Όλι. Το πολυτελές ξενοδοχείο Hilton στο Κατμαντού, ιδιοκτησίας στελέχους του κυβερνώντος κόμματος, έγινε επίσης στόχος. Τα συνθήματα «KP chor, desh chhod» («Όλι κλέφτη, φύγε από τη χώρα») αντήχησαν σε όλη την πρωτεύουσα.

Παρά την άρση της απαγόρευσης, οι κινητοποιήσεις όχι μόνο δε σταμάτησαν, αλλά κλιμακώθηκαν.

Γνώριμο σενάριο στη Νότια Ασία

Το Νεπάλ δεν αποτελεί εξαίρεση. Την τελευταία τριετία, σχεδόν κάθε χώρα στη γειτονιά βρέθηκε σε δίνη πολιτικών ανατροπών:

  • Σρι Λάνκα 2022: Η οικονομική κατάρρευση οδήγησε σε μαζικές διαδηλώσεις και στην έξοδο του προέδρου Ρατζαπάκσα.
  • Πακιστάν 2023: Ο Ίμραν Χαν εκδιώχθηκε ύστερα από έντονες κινητοποιήσεις.
  • Μπαγκλαντές 2024: Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις κατά της Σέιχ Χασίνα εξελίχθηκαν σε κίνημα αλλαγής καθεστώτος.

Στα τρία αυτά παραδείγματα, οι πολίτες εισέβαλαν σε κυβερνητικά κτίρια, κατέλαβαν προεδρικές κατοικίες, ενώ ηγέτες αναγκάστηκαν να διαφύγουν στο εξωτερικό. Τώρα, το ίδιο «σενάριο» φαίνεται να εκτυλίσσεται στο Νεπάλ.

Χρόνια αστάθεια και κοινωνική κόπωση

Από το 2008, όταν καταργήθηκε η μοναρχία και το Νεπάλ ανακηρύχθηκε δημοκρατία, η χώρα έχει γνωρίσει 14 διαφορετικές κυβερνήσεις, κυρίως συνασπισμού. Η συνεχής εναλλαγή εξουσίας έχει συνοδευθεί από καταγγελίες για διαφθορά, πελατειακές σχέσεις και αδυναμία διαμόρφωσης σταθερής αναπτυξιακής πολιτικής.

Η οικονομία παραμένει στάσιμη, με υψηλή ανεργία και μαζική μετανάστευση νέων. Στα social media, η καμπάνια «nepo kids» ανέδειξε τις πολυτελείς ζωές των παιδιών πολιτικών, εντείνοντας την αγανάκτηση.

Η νεολαία, ιδίως η Γενιά Ζ, έχει βρεθεί στην πρωτοπορία των κινητοποιήσεων, χρησιμοποιώντας πλατφόρμες για να καταγγείλει όχι μόνο το κυβερνών κόμμα αλλά ολόκληρο το πολιτικό σύστημα.

Γεωπολιτική σκακιέρα: Κίνα, ΗΠΑ και Ινδία

Το Νεπάλ, σφηνωμένο γεωγραφικά ανάμεσα στην Ινδία και την Κίνα, είναι στρατηγικής σημασίας για τις δύο υπερδυνάμεις. Η στάση του Όλι το τελευταίο διάστημα προκάλεσε ανησυχία στο Νέο Δελχί και στην Ουάσιγκτον:

  • Επέλεξε το Πεκίνο για το πρώτο του ταξίδι μετά την εκλογή του το 2024, σπάζοντας την παράδοση των Νεπαλέζων ηγετών να επισκέπτονται πρώτα την Ινδία.
  • Υπέγραψε συμφωνία ένταξης του Νεπάλ στην κινέζικη Πρωτοβουλία «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» (BRI), εξασφαλίζοντας δάνειο 41 εκατ. δολαρίων.
  • Συμμετείχε στη στρατιωτική παρέλαση της Κίνας για την «Ημέρα Νίκης», δείχνοντας ξεκάθαρη ταύτιση με το Πεκίνο.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ επανέφεραν τη συμφωνία Millennium Challenge Corporation (MCC), ύψους 500 εκατ. δολαρίων, που αφορά έργα υποδομής σε ενέργεια και οδικό δίκτυο. Το πακέτο αυτό θεωρείται από πολλούς απάντηση στο κινεζικό BRI.

Έτσι, το Νεπάλ βρέθηκε στο επίκεντρο ενός ανοιχτού γεωπολιτικού ανταγωνισμού.

Νεπάλ Κίνα

Ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping, στο κέντρο δεξιά, σφίγγει το χέρι με τον πρωθυπουργό του Νεπάλ KP Sharma Oli καθώς τον αποχαιρετά, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Νεπάλ στο Κατμαντού, Νεπάλ, Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019. Το Νεπάλ και η Κίνα υπέγραψαν 20 συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και μία για μια σιδηροδρομική γραμμή μέσω των Ιμαλαΐων, καθώς ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ολοκλήρωσε τη διήμερη επίσκεψή του στο έθνος των Ιμαλαΐων.

AFP via AP

Οι κατηγορίες για ξένο δάκτυλο

Αναλυτές εκτιμούν ότι η κρίση δεν μπορεί να αποδοθεί μόνο σε εσωτερικούς λόγους. Ο Ινδός γεωπολιτικός σχολιαστής Σ.Λ. Κάνθαν χαρακτήρισε την εξέγερση «100% σκηνοθετημένη», εντάσσοντάς την σε μια μακρά σειρά «χρωματιστών επαναστάσεων».

Άλλοι υποστηρίζουν ότι το Πεκίνο επίσης έχει συμφέρον να τροφοδοτεί την αστάθεια, ώστε να εμποδίσει αμερικανικά σχέδια. Υπάρχει ακόμη και η άποψη πως φιλομοναρχικές ομάδες, με πιθανή υποστήριξη της Ινδίας, εκμεταλλεύονται την οργή των νέων. Η αλήθεια είναι πως όλα τα σενάρια συνυπάρχουν, αντανακλώντας την πολυπλοκότητα της γεωπολιτικής σκακιέρας στην περιοχή.

Επιστροφή της μοναρχίας;

Η αμφισβήτηση του πολιτικού συστήματος έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση για την αποτυχία του «δημοκρατικού πειράματος» στο Νεπάλ. Στις πρόσφατες κινητοποιήσεις ακούστηκαν συνθήματα υπέρ της επαναφοράς του βασιλιά Γκιανέντρα Σαχ, που εκδιώχθηκε το 2008.

Για πολλούς πολίτες, η μοναρχία συμβολίζει μια χαμένη σταθερότητα, σε αντίθεση με την ασυδοσία και τη διαφθορά των σημερινών πολιτικών. Ωστόσο, άλλοι θεωρούν ότι η επιστροφή σε αυταρχικές μορφές εξουσίας δεν θα λύσει τα βαθιά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα.

Η στάση της Ινδίας και οι αμερικανικές επιδιώξεις

Η Ινδία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις. Η στενή σχέση Νέου Δελχί–Κατμαντού έχει ιστορικές ρίζες, καθώς οι δύο χώρες μοιράζονται ανοιχτά σύνορα και στενούς πολιτισμικούς δεσμούς. Η στροφή Όλι προς το Πεκίνο θεωρήθηκε προκλητική. Ο πρόεδρος Τραμπ από την πλευρά του έδειξε σαφές ενδιαφέρον να συγκρατήσει την κινεζική επιρροή, αναβιώνοντας την MCC και προτείνοντας νέα οικονομικά πακέτα. Η Ουάσιγκτον πάντως βλέπει το Νεπάλ ως «κρίκο» στην αλυσίδα ανάσχεσης του BRI στη Νότια Ασία, όπως συνέβη και με τη Σρι Λάνκα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, κέντρο Αθήνας και Αττική οδός

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Sudan Gurung: Ο DJ που κινητοποίησε τη νεολαία του Νεπάλ - Οι συμβουλές που τους έδωσε

18:52LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: «Όταν διετέλεσα υπουργός Πολιτισμού δεν ήξερα όλες τις τρικλοποδιές»

18:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Φινλανδία - Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά σε επεισοδιακό ματς

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ - Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρώτο κουδούνι

18:42ΚΟΣΜΟΣ

H Κούβα ξανά στο σκοτάδι - Νέο μπλακάουτ μετά από κατάρρευση δικτύου

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Διασώζουμε την ιστορική Οικία Αναργύρου στις Σπέτσες»

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 15 άτομα για ρευματοκλοπή

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της πόλης με τη σύγκρουση μηχανών - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

18:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Προπόνηση χωρίς Όσμαν για την Τουρκία

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φακελάκι σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο

17:57LIFESTYLE

Ο Χρήστος Φερεντίνος έρχεται με το τηλεπαιχνίδι - φαινόμενο

17:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η ομάδα των CSR Ambassadors της Stoiximan μεγαλώνει με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Helleniq Energy: Υποβολή προσφοράς μαζί με την Chevron για την έρευνα υδρογονανθράκων

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έτσι αθωώθηκαν οι γονείς του 2,5 μηνών βρέφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Sudan Gurung: Ο DJ που κινητοποίησε τη νεολαία του Νεπάλ - Οι συμβουλές που τους έδωσε

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φακελάκι σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ