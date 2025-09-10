Τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης της ελληνικής πρεσβείας στο Νεπάλ
Οι Έλληνες πολίτες δύνανται να επικοινωνούν με την πρεσβεία της Ελλάδας για ό,τι χρειαστούν
Τα τηλέφωνα της πρεσβείας της Ελλάδας στο Νέο Δελχί υπενθυμίζει με ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στο Νεπάλ μετά τις πολύνεκρες διαδηλώσεις που έλαβαν χώρα τα προηγούμενα 24ωρα.
«Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Νεπάλ δύνανται να επικοινωνούν με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Νέο Δελχί, μέσω τηλεφώνου έκτακτης ανάγκης: +91 9266015493 και e-mail: gremb.del@mfa.gr», αναφέρει στην ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.
