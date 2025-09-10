Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

Στο περιθώριο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών στην περιοχή Châtelet-Les Halles, ξέσπασε πυρκαγιά πάνω από ένα κορεάτικο εστιατόριο, το Wafu Bar, στην οδό Saint-Denis.

Χάος επικρατεί στους δρόμους πολλών γαλλικών πόλεων λόγω των επεισοδίων στις πανεθνικές διαμαρτυρίες του κινήματος «Block Everything».

Οι αναλυτές φοβούνται επανάληψη του κινήματος οργής των «Κίτρινων Γιλέκων»

Νωρίς το μεσημέρι η εισαγγελία του Παρισιού κατέγραψε 163 συλλήψεις και 63 κρατήσεις. Σε εθνικό επίπεδο οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 250 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Στο περιθώριο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών στην περιοχή Châtelet-Les Halles, ξέσπασε πυρκαγιά πάνω από ένα κορεάτικο εστιατόριο, το Wafu Bar, στην οδό Saint-Denis. Η αστυνομία έχει εκκενώσει την περιοχή και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

? Début d’incendie dans Paris près de Châtelet pendant le #10septembre2025 @Valeurs pic.twitter.com/CvMVC2sdVz — Gaspard de Malherbe (@GdeMalherbe) September 10, 2025

En marge de la mobilisation qui continue dans le secteur de Châtelet-Les Halles, un incendie s’est déclaré au-dessus d’un restaurant coréen, le Wafu Bar, rue Saint-Denis. Les forces de l’ordre ont évacué le secteur, et les pompiers sont sur place. pic.twitter.com/NOrPEL5e2W — Le Figaro (@Le_Figaro) September 10, 2025

Η δημοσιογράφος της Le Figaro, Pauline Landais-Barrau, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες εργάζονται αυτή τη στιγμή για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στη γωνία των οδών Rue Saint Denis και Rue de la Ferronnerie στο 1ο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή, εμποδίζοντας τους κατοίκους, τους περαστικούς και τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν.

Στο Μπορντό η κατάσταση παραμένει τεταμένη

Στο Μπορντό, η κατάσταση παραμένει τεταμένη μεταξύ των τελευταίων διαδηλωτών (περίπου 200 νέων), οι οποίοι έχουν στήσει σκηνές μπροστά από την πανεπιστημιούπολη Victoire, και της αστυνομίας.

Στη διασταύρωση των οδών Cours Victor Hugo και Rue Sainte-Catherine, σημειώθηκαν οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ περίπου εκατό μελών του Black Bloc και των CRS (αστυνομικών καταστολής). Έγινε ρίψη δακρυγόνων και η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει την άγρια ​​διαδήλωση και μάζεψε σκουπίδια για να αποφύγει την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Η SNCF απέτρεψε «απόπειρες εισβολής» στους σταθμούς της

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει ανασταλεί μεταξύ Τουλούζης και Ος λόγω μιας από τις «κακόβουλες ενέργειες» που έπληξαν το δίκτυο την Τετάρτη, σύμφωνα με την SNCF, η οποία ισχυρίζεται ότι ματαιώθηκαν αρκετές «απόπειρες εισβολής» σε σταθμούς κατά τη διάρκεια του κινήματος «Αποκλείστε τα πάντα» .

Η SNCF ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία παρέμεινε «διακεκομμένη μεταξύ Τουλούζης και Auch λόγω κακόβουλης ενέργειας που κατέστρεψε καλώδια χθες το βράδυ. Θα παραμείνει έτσι όλη την ημέρα ». Επίσης, στα νοτιοδυτικά, κόπηκαν ηλεκτρικά καλώδια μεταξύ Marmande και Agen, αλλά η ζημιά αυτή επισκευάστηκε και η κυκλοφορία μπόρεσε να συνεχιστεί, σύμφωνα με την πηγή.

Στο Παρίσι και την περιοχή Île-de-France, οι δημόσιες συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν κάποιες διαταραχές, «σύμφωνα με τις προβλέψεις », σύμφωνα με τους μεταφορείς. Στην πλευρά του μετρό στην πρωτεύουσα, «όλα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις », δήλωσε εκπρόσωπος της RATP το πρωί της Τετάρτης.

Για τα αεροδρόμια του Παρισιού, «δεν υπάρχει τίποτα να αναφερθεί », δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του διαχειριστή Groupe ADP, προσθέτοντας ότι «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση δεδομένης της απρόβλεπτης κίνησης » .

Στη Ρεν, διαδηλωτές απομακρύνθηκαν από την πλατεία Sainte-Anne από την αστυνομία

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Βρετάνης, ξέσπασαν συγκρούσεις νωρίς σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με την επιτόπια δημοσιογράφο μας, Jeanne Durieux. Φωτιά άναψε μπροστά από τον καθεδρικό ναό Saint-Aubin, στην πλατεία Sainte-Anne, όπου είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου επενέβησαν για να τους απωθήσουν, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης και ένα υδροφόρο, σύμφωνα με τους συναδέλφους μας. «ACAB!» - όλοι οι αστυνομικοί είναι καθάρματα - φώναξαν οι διαδηλωτές ως απάντηση.