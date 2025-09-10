Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

Οι αναλυτές φοβούνται επανάληψη του κινήματος οργής των «Κίτρινων Γιλέκων»

Newsbomb

Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

Στο περιθώριο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών στην περιοχή Châtelet-Les Halles, ξέσπασε πυρκαγιά πάνω από ένα κορεάτικο εστιατόριο, το Wafu Bar, στην οδό Saint-Denis.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χάος επικρατεί στους δρόμους πολλών γαλλικών πόλεων λόγω των επεισοδίων στις πανεθνικές διαμαρτυρίες του κινήματος «Block Everything».

Οι αναλυτές φοβούνται επανάληψη του κινήματος οργής των «Κίτρινων Γιλέκων»

Νωρίς το μεσημέρι η εισαγγελία του Παρισιού κατέγραψε 163 συλλήψεις και 63 κρατήσεις. Σε εθνικό επίπεδο οι συλλήψεις ξεπερνούν τις 250 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις.

Στο περιθώριο των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών στην περιοχή Châtelet-Les Halles, ξέσπασε πυρκαγιά πάνω από ένα κορεάτικο εστιατόριο, το Wafu Bar, στην οδό Saint-Denis. Η αστυνομία έχει εκκενώσει την περιοχή και πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Η δημοσιογράφος της Le Figaro, Pauline Landais-Barrau, ανέφερε ότι οι πυροσβέστες εργάζονται αυτή τη στιγμή για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά στη γωνία των οδών Rue Saint Denis και Rue de la Ferronnerie στο 1ο διαμέρισμα. Οι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την περιοχή, εμποδίζοντας τους κατοίκους, τους περαστικούς και τους δημοσιογράφους να πλησιάσουν.

Στο Μπορντό η κατάσταση παραμένει τεταμένη

Στο Μπορντό, η κατάσταση παραμένει τεταμένη μεταξύ των τελευταίων διαδηλωτών (περίπου 200 νέων), οι οποίοι έχουν στήσει σκηνές μπροστά από την πανεπιστημιούπολη Victoire, και της αστυνομίας.

Στη διασταύρωση των οδών Cours Victor Hugo και Rue Sainte-Catherine, σημειώθηκαν οι πρώτες συγκρούσεις μεταξύ περίπου εκατό μελών του Black Bloc και των CRS (αστυνομικών καταστολής). Έγινε ρίψη δακρυγόνων και η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει την άγρια ​​διαδήλωση και μάζεψε σκουπίδια για να αποφύγει την παρεμπόδιση της κυκλοφορίας των οχημάτων.

Η SNCF απέτρεψε «απόπειρες εισβολής» στους σταθμούς της

Η σιδηροδρομική κυκλοφορία έχει ανασταλεί μεταξύ Τουλούζης και Ος λόγω μιας από τις «κακόβουλες ενέργειες» που έπληξαν το δίκτυο την Τετάρτη, σύμφωνα με την SNCF, η οποία ισχυρίζεται ότι ματαιώθηκαν αρκετές «απόπειρες εισβολής» σε σταθμούς κατά τη διάρκεια του κινήματος «Αποκλείστε τα πάντα» .

Η SNCF ανακοίνωσε ότι η κυκλοφορία παρέμεινε «διακεκομμένη μεταξύ Τουλούζης και Auch λόγω κακόβουλης ενέργειας που κατέστρεψε καλώδια χθες το βράδυ. Θα παραμείνει έτσι όλη την ημέρα ». Επίσης, στα νοτιοδυτικά, κόπηκαν ηλεκτρικά καλώδια μεταξύ Marmande και Agen, αλλά η ζημιά αυτή επισκευάστηκε και η κυκλοφορία μπόρεσε να συνεχιστεί, σύμφωνα με την πηγή.

Στο Παρίσι και την περιοχή Île-de-France, οι δημόσιες συγκοινωνίες αντιμετωπίζουν κάποιες διαταραχές, «σύμφωνα με τις προβλέψεις », σύμφωνα με τους μεταφορείς. Στην πλευρά του μετρό στην πρωτεύουσα, «όλα είναι σύμφωνα με τις προβλέψεις », δήλωσε εκπρόσωπος της RATP το πρωί της Τετάρτης.

Για τα αεροδρόμια του Παρισιού, «δεν υπάρχει τίποτα να αναφερθεί », δήλωσε στο AFP εκπρόσωπος του διαχειριστή Groupe ADP, προσθέτοντας ότι «παρακολουθεί ενεργά την κατάσταση δεδομένης της απρόβλεπτης κίνησης » .

ΕΠΕΙΣΌΔΙΑ ΓΑΛΛΙΑ
γαλλια επεισοδια

Στη Ρεν, διαδηλωτές απομακρύνθηκαν από την πλατεία Sainte-Anne από την αστυνομία

Στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Βρετάνης, ξέσπασαν συγκρούσεις νωρίς σήμερα το απόγευμα, σύμφωνα με την επιτόπια δημοσιογράφο μας, Jeanne Durieux. Φωτιά άναψε μπροστά από τον καθεδρικό ναό Saint-Aubin, στην πλατεία Sainte-Anne, όπου είχαν συγκεντρωθεί διαδηλωτές. Στη συνέχεια, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου επενέβησαν για να τους απωθήσουν, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα. Χρησιμοποιήθηκε επίσης και ένα υδροφόρο, σύμφωνα με τους συναδέλφους μας. «ACAB!» - όλοι οι αστυνομικοί είναι καθάρματα - φώναξαν οι διαδηλωτές ως απάντηση.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, κέντρο Αθήνας και Αττική οδός

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Sudan Gurung: Ο DJ που κινητοποίησε τη νεολαία του Νεπάλ - Οι συμβουλές που τους έδωσε

18:52LIFESTYLE

Λυδία Κονιόρδου: «Όταν διετέλεσα υπουργός Πολιτισμού δεν ήξερα όλες τις τρικλοποδιές»

18:52ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Φινλανδία - Γεωργία 93-79: Ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά σε επεισοδιακό ματς

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ - Στη Νέα Φιλαδέλφεια για το πρώτο κουδούνι

18:42ΚΟΣΜΟΣ

H Κούβα ξανά στο σκοτάδι - Νέο μπλακάουτ μετά από κατάρρευση δικτύου

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

18:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Διασώζουμε την ιστορική Οικία Αναργύρου στις Σπέτσες»

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Χειροπέδες σε 15 άτομα για ρευματοκλοπή

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Σοβαρό τροχαίο στο κέντρο της πόλης με τη σύγκρουση μηχανών - Στο νοσοκομείο δύο άτομα

18:02ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025: Προπόνηση χωρίς Όσμαν για την Τουρκία

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φακελάκι σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο

17:57LIFESTYLE

Ο Χρήστος Φερεντίνος έρχεται με το τηλεπαιχνίδι - φαινόμενο

17:50ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Η ομάδα των CSR Ambassadors της Stoiximan μεγαλώνει με την προσθήκη του Χαράλαμπου Κωστούλα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

17:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Helleniq Energy: Υποβολή προσφοράς μαζί με την Chevron για την έρευνα υδρογονανθράκων

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Έτσι αθωώθηκαν οι γονείς του 2,5 μηνών βρέφους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:25ΚΟΣΜΟΣ

LIVEBLOG: «Μήνυμα-γρίφος» Τραμπ για την εισβολή ρωσικών drones στην Πολωνία - «Here we go»

08:10ΕΛΛΑΔΑ

Crime Study-Βασίλης Παλαιοκώστας: Ποιος είναι ο Νο1 Έλληνας καταζητούμενος; Άκουσε τώρα την ιστορία!

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπέρμιγχαμ: 5χρονη απήχθη και κακοποιήθηκε σεξουαλικά από 32χρονο

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Το παιδί είχε συνεχώς νέες μελανιές, η νύφη μου είχε εξωσυζυγικές σχέσεις», λέει η γιαγιά του βρέφους

18:55ΚΟΣΜΟΣ

Sudan Gurung: Ο DJ που κινητοποίησε τη νεολαία του Νεπάλ - Οι συμβουλές που τους έδωσε

18:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket 2025, Αταμάν: «Ασταμάτητος ο Σλούκας» - Τι είπε για Αντετοκούνμπο, Σπανούλη και Final 4

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Φακελάκι σε γιατρό στο Ιπποκράτειο: Έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τον ίδιο λόγο

15:36ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Τουρκία: Επίσημη η ώρα του σπουδαίου ημιτελικού στο Eurobasket 2025

17:19LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Έτσι είναι σήμερα ως μοναχή Φεβρωνία στην Κένυα - Βίντεο

17:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνες για υδρογονάνθρακες στην Κρήτη: Chevron και HELLENiQ Energy υπέβαλαν προσφορά για 4 οικόπεδα

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου - Η πρόβλεψη του ECMWF για την ημερομηνία

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία στις φλόγες: Εκατοντάδες συλλήψεις, φωτιές, δολιοφθορές και βία στους δρόμους - Βίντεο

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός για τα Labubu: Ανακαλούνται χιλιάδες που πουλήθηκαν από το Shein!

10:19LIFESTYLE

«Πενήντα – Πενήντα»: Πωλείται το σπίτι του Παύλου και της Ειρήνης στην Καστέλλα - Αυτή είναι η τιμή

16:17LIFESTYLE

O ηθοποιός Χρήστος Βασιλόπουλος σε ακριβό εστιατόριο δίπλα στην Jennifer Lopez

14:14ΚΟΣΜΟΣ

«I got that white girl»: Η απόλυτη φρίκη μετά τη δολοφονία της Ιρίνα μέσα στο Μετρό - «Κανείς δεν πρέπει να περάσει κάτι τέτοιο» λέει η οικογένεια της 23χρονης

14:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πεθερά της πέταξε το νυφικό της λίγες εβδομάδες πριν από τον γάμο

09:27WHAT THE FACT

Σταματήστε να αφήνετε αυτή τη συσκευή στην πρίζα - Ανεβάζει τον λογαριασμό ρεύματος στα ύψη

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση λεωφορείου με Τραμ στον Πειραιά

08:46TRAVEL

Αυτό είναι το «στοιχειωμένο» χωριό στους πρόποδες του Ολύμπου που τρομάζει τους επισκέπτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ