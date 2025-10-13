Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την

Η έρημος που μετατρέπεται σε ελπίδα

Επιμέλεια - Δημήτρης Δρίζος

Η έρημος που εξαφανίζεται: Το φιλόδοξο ενεργειακό θαύμα που αλλάζει την
Στη Δυτική Αυστραλία συντελείται μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση. Εκεί όπου κάποτε απλωνόταν η έρημος, ετοιμάζεται να γεννηθεί ένα από τα μεγαλύτερα ενεργειακά έργα στον κόσμο: το Western Green Energy Hub (WGEH).

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο που φιλοδοξεί να συνδυάσει ηλιακή, αιολική και υδρογονοενέργεια σε κλίμακα που δεν έχει ξαναδεί η παγκόσμια αγορά.

Το μεγαθήριο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Το WGEH, που αναπτύσσεται κατά μήκος της ερημικής ακτής της Δυτικής Αυστραλίας, θα καλύπτει έκταση 22.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων – σχεδόν όσο η μισή Ελλάδα. Εκεί, μηχανικοί σχεδιάζουν να εγκαταστήσουν 60 εκατομμύρια φωτοβολταϊκά πάνελ και 3.000 ανεμογεννήτριες ισχύος 7 έως 20 MW, με στόχο μια συνδυασμένη παραγωγική ικανότητα που θα φτάσει τα 70 γιγαβάτ (GW).

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος, έργα όπως το Karapinar στην Τουρκία ή το Urumqi στην Κίνα δεν πλησιάζουν καν τη χωρική ή ενεργειακή έκταση του αυστραλιανού εγχειρήματος. Όταν φτάσει στη μέγιστη απόδοσή του, το WGEH θα παράγει πάνω από 200 τεραβατώρες (TWh) καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως – ποσότητα μεγαλύτερη από την κατανάλωση αρκετών χωρών μαζί.

Από την πράσινη ενέργεια στην πράσινη αμμωνία

Η παραγόμενη ενέργεια δεν θα περιοριστεί στην τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς. Η Αυστραλία σχεδιάζει να αξιοποιήσει την περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας για την παραγωγή 3,5 εκατομμυρίων τόνων “πράσινου” υδρογόνου κάθε χρόνο. Το υδρογόνο αυτό θα μετατρέπεται σε πράσινη αμμωνία, μια μορφή καυσίμου πιο εύκολη στη μεταφορά, που μπορεί να εξαχθεί προς χώρες όπως η Σιγκαπούρη, η Ινδονησία και η Ιαπωνία.

Με αυτό τον τρόπο, η Αυστραλία επιχειρεί να αντικαταστήσει τις εξαγωγές ορυκτών καυσίμων με καθαρή ενέργεια, αποκτώντας νέο ρόλο στην παγκόσμια ενεργειακή οικονομία και ενισχύοντας τη μετάβαση προς έναν κόσμο μηδενικών ρύπων.

Οι προκλήσεις και τα εμπόδια

Παρά το όραμα, οι δυσκολίες είναι πολλές. Το έργο θα υλοποιηθεί σε επτά φάσεις μέσα σε 30 χρόνια, υπό την καθοδήγηση των InterContinental Energy, CWP Global και Mining Green Energy Limited. Σε κάθε φάση θα κατασκευάζονται «ενεργειακοί πυρήνες» 2–3 GW, που σταδιακά θα ενώνονται σε ένα γιγάντιο δίκτυο παραγωγής.

Ωστόσο, πολλές από τις απαιτούμενες τεχνολογίες δεν υπάρχουν ακόμη σε εμπορική κλίμακα, ενώ ο τεράστιος αριθμός των ηλιακών πάνελ προκαλεί επιπλέον τεχνικές και περιβαλλοντικές ανησυχίες. Παράλληλα, χρειάζονται συμφωνίες με τις ιθαγενείς κοινότητες για τη χρήση γης, γεγονός που μπορεί να καθυστερήσει την πρόοδο.

Η έρημος που μετατρέπεται σε ελπίδα

Το Western Green Energy Hub δεν είναι απλώς ένα έργο καθαρής ενέργειας. Είναι ένα σύμβολο μετάβασης – από την εποχή του άνθρακα και του φυσικού αερίου, σε μια εποχή όπου η ενέργεια θα παράγεται, θα μετασχηματίζεται και θα μεταφέρεται χωρίς να βλάπτει τον πλανήτη.

Η Αυστραλία, παραδοσιακά ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς ορυκτών καυσίμων, φιλοδοξεί τώρα να γίνει πρωταγωνιστής της πράσινης επανάστασης. Και αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, η «εξαφανισμένη» της έρημος μπορεί να αποδειχθεί η πιο ισχυρή πηγή ενέργειας του μέλλοντος.

