Σέρφινγκ στο μετρό: Η θανατηφόρα viral πρόκληση που σκοτώνει εφήβους στη Νέα Υόρκη

Ακόμα μία τραγωδία σημειώθηκε στη Νέα Υόρκη, όταν δύο κορίτσια, μόλις 12 και 13 ετών, έχασαν τη ζωή τους στις 4 Οκτωβρίου, ενώ «σέρφαραν» πάνω στην οροφή συρμού της γραμμής J, τη στιγμή που το τρένο διέσχιζε τη γέφυρα Williamsburg με κατεύθυνση προς το Μπρούκλιν. Την ίδια ημέρα, ένας 14χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο Κουίνς, σε παρόμοιο περιστατικό.

Το επικίνδυνο «σερφ στο μετρό» έχει εξελιχθεί σε μια θανατηφόρα πρόκληση που εξαπλώνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με δεκάδες εφήβους να ρισκάρουν τη ζωή τους για λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας μέσω βίντεο.

