Σκόπια: Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη για τη φονική πυρκαγιά στο κλαμπ - 37 κατηγορούμενοι

Άνθρωποι χρησιμοποιούν τα κινητά τους τηλέφωνα ως φακούς για να γιορτάσουν τους έξι μήνες από την πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο Kocani που στοίχισε τη ζωή σε 62 ανθρώπους, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στα Σκόπια, στα Σκόπια, την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025.

Στις 19 Νοεμβρίου ξεκινά η δίκη για τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κλαμπ στην πόλη Κοτσάνι των Σκοπίων, με τραγικό απολογισμό 63 νεκρούς - οι περισσότεροι νεαρής ηλικίας - και περίπου 200 τραυματίες. Την έναρξη της διαδικασίας ανακοίνωσε το κακουργιοδικείο των Σκοπίων, τονίζοντας ότι η ακροαματική διαδικασία θα διεξαχθεί στη δικαστική αίθουσα των φυλακών Ιντρίζοβο.

37 κατηγορούμενοι ενώπιον της δικαιοσύνης

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, συνολικά 37 άτομα παραπέμπονται σε δίκη. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο ιδιοκτήτης και οι υπεύθυνοι λειτουργίας του κλαμπ, τρεις πρώην δήμαρχοι του Κοτσάνι, δύο πρώην υπουργοί οικονομίας των Σκοπίων, πέντε κρατικοί λειτουργοί και άλλοι, οι οποίοι φέρονται να συνέβαλαν, με πράξεις ή παραλείψεις, στην τραγωδία.

Υπενθυμίζεται ότι η πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της 16ης Μαρτίου, κατά τη διάρκεια συναυλίας γνωστού μουσικού συγκροτήματος. Πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήθηκαν ως εφέ άναψαν μέσα στον χώρο του κλαμπ, με αποτέλεσμα η φωτιά να επεκταθεί αστραπιαία. Όπως διαπιστώθηκε, το κατάστημα δεν πληρούσε βασικούς κανόνες πυρασφάλειας, ενώ λειτουργούσε με πλαστογραφημένη άδεια, γεγονός που προκάλεσε οργή στην κοινή γνώμη.

Κοινωνική κατακραυγή και απαίτηση για δικαιοσύνη

Η τραγωδία προκάλεσε βαθιά κοινωνική αναταραχή στα Σκόπια. Συγγενείς των θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι του Κότσανι οργανώνουν τακτικά διαδηλώσεις, ζητώντας δικαιοσύνη και σαφείς απαντήσεις για τα αίτια του δυστυχήματος. Οι γονείς και οι οικογένειες των θυμάτων δηλώνουν αποφασισμένοι να παρακολουθήσουν τη δίκη με προσοχή, ελπίζοντας σε μια δίκαιη και αμερόληπτη διαδικασία.

«Εμείς, οι γονείς και οι οικογένειες των θυμάτων, θα παρακολουθήσουμε τη δίκη με μεγάλη προσοχή, με μοναδικό στόχο την αποκάλυψη της αλήθειας και την απονομή της δικαιοσύνης για τις ζωές των νέων που χάθηκαν σε αυτή την τραγωδία», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

Σκιά διαφθοράς

Η κοινή γνώμη στα Σκόπια παραμένει απογοητευμένη, θεωρώντας ότι το δυστύχημα στο Κότσανι αποτελεί σύμπτωμα της βαθιάς διαφθοράς και της χρόνιας δυσλειτουργίας των θεσμών. Πολλοί βλέπουν στη δίκη μια ευκαιρία να αποδοθούν ευθύνες και να αποκατασταθεί, έστω εν μέρει, η εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη.

Διαβάστε επίσης