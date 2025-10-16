«Αυξανόμενη πρόκληση της τρομοκρατίας και κρίση διακυβέρνησης»

Σύμφωνα με το PICSS, η χώρα κατέγραψε αύξηση 27% στις τρομοκρατικές επιθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα

«Αυξανόμενη πρόκληση της τρομοκρατίας και κρίση διακυβέρνησης»
Τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου που δημοσίευσε το Ινστιτούτο για Μελέτες Συγκρούσεων και Ασφάλειας του Πακιστάν (PICSS) σκιαγραφούν μια ζοφερή εικόνα της επιδεινούμενης κατάστασης ασφάλειας στη χώρα. Η έκθεση επιβεβαιώνει αυτό που ήδη αισθάνονται οι απλοί πολίτες: μια απότομη αύξηση των τρομοκρατικών επιθέσεων, ενώ το κράτος φαίνεται ανεπαρκώς προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει την πρόκληση.

Σύμφωνα με το PICSS, η χώρα κατέγραψε αύξηση 27% στις τρομοκρατικές επιθέσεις τον Σεπτέμβριο του 2025 σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Οι επιθέσεις αυτές άφησαν πίσω τους 77 νεκρούς και 124 τραυματίες, ενώ καταγράφηκαν 71 επιχειρήσεις ενόπλων οργανώσεων σε όλη τη χώρα. Παρότι αναφέρονται απώλειες και στις τάξεις των ενόπλων, το κύριο βάρος της βίας εξακολουθούν να το σηκώνουν οι δυνάμεις ασφαλείας και οι άμαχοι.

Η έκθεση αναδεικνύει αρκετές ανησυχητικές διαστάσεις.

Πρώτον, η γεωγραφική εξάπλωση της τρομοκρατίας διευρύνεται. Οι επαρχίες Khyber-Pakhtunkhwa και Balochistan παραμένουν τα επίκεντρα, αλλά τα περιστατικά σε Punjab και Sindh δείχνουν ότι η τρομοκρατία ενδέχεται να εξαπλωθεί και σε άλλες περιοχές.

Δεύτερον, οι επιθέσεις αυτοκτονίας και οι εκρήξεις αυτοσχέδιων μηχανισμών (IED) αυξάνονται ξανά — τακτικές που είχαν περιοριστεί σημαντικά μετά την Επιχείρηση Zarb-e-Azb.

Τρίτον, η στοχοποίηση των σωμάτων ασφαλείας παραμένει σταθερή, υπονομεύοντας τόσο το ηθικό όσο και την επιχειρησιακή τους ικανότητα.

Τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να ιδωθούν απομονωμένα ή ως απλοί αριθμοί. Κάθε περιστατικό αντιπροσωπεύει μια αποτυχία του κράτους να επιβάλει τον νόμο, μια απώλεια αθώων ζωών και ένα μήνυμα προς εχθρικούς παράγοντες – εσωτερικούς ή εξωτερικούς – ότι το αντιτρομοκρατικό οικοδόμημα του Πακιστάν έχει αποδυναμωθεί ξανά.

Αυτό που ίσως προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία είναι η απουσία μιας συνεκτικής κρατικής αντίδρασης.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης (NAP), που παρουσιάστηκε με τυμπανοκρουσίες μετά την τραγωδία του σχολείου APS το 2014, έχει καταντήσει μια τυπική αναφορά σε πολιτικούς λόγους και όχι ένα πλαίσιο δράσης.

Οι διαδοχικές κυβερνήσεις απέτυχαν να το θεσμοθετήσουν, και η αντιτρομοκρατική πολιτική έχει καταστεί αποσπασματική και αντιδραστική, στερούμενη στρατηγικής πρόβλεψης.

Η πολιτική ηγεσία δείχνει υπερβολικά απορροφημένη σε εσωτερικές αντιπαραθέσεις για να θέσει την τρομοκρατία ως προτεραιότητα.

Η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση συγκρούονται διαρκώς, αφήνοντας ελάχιστο περιθώριο για διακομματικό διάλογο ασφάλειας. Παράλληλα, οι αποτυχίες στη διακυβέρνηση – από την ανεπαρκή αστυνόμευση έως την κακή διαχείριση των συνόρων – έχουν δημιουργήσει κενά που οι ένοπλες οργανώσεις εκμεταλλεύονται με ευκολία.

Η έξαρση της τρομοκρατίας στο Πακιστάν δεν μπορεί να αποσυνδεθεί από τις περιφερειακές δυναμικές. Η επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία στο Αφγανιστάν το 2021 άλλαξε ριζικά το τοπίο.

Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις, το καθεστώς των Ταλιμπάν δεν έχει περιορίσει το Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP).

Αντιθέτως, τα καταφύγια της TTP πέρα από τα σύνορα έχουν ενθαρρύνει τους αντάρτες να ανασυνταχθούν, να στρατολογήσουν νέα μέλη και να εξαπολύουν επιθέσεις χωρίς τιμωρία.

Η έκθεση του PICSS επιβεβαιώνει ότι η διασυνοριακή τρομοκρατία δεν είναι πλέον περιστασιακή, αλλά δομική.

Εκτός αν το Πακιστάν επανεξετάσει την πολιτική του έναντι του Αφγανιστάν, εγκαταλείποντας τις αυταπάτες και επιδιώκοντας πιο ρεαλιστική συνεργασία με διεθνείς εταίρους, η απειλή αυτή θα συνεχιστεί. Εξίσου ανησυχητικές είναι και οι αναφορές για όλο και στενότερη συνεργασία μεταξύ εξτρεμιστικών οργανώσεων – θρησκευτικών, αποσχιστικών και διεθνών τζιχαντιστικών δικτύων.

Η τρομοκρατία ανθεί σε αδύναμα κράτη, και η οικονομική κατάρρευση του Πακιστάν έχει επιδεινώσει ακόμη περισσότερο την κατάσταση.

Ο πληθωρισμός, η ανεργία και η οικονομική ύφεση όχι μόνο έχουν αποδυναμώσει τη διοικητική ικανότητα του κράτους, αλλά έχουν δημιουργήσει και εύφορο έδαφος για εξτρεμιστικές αφηγήσεις.

Οι ένοπλες οργανώσεις εκμεταλλεύονται τα κοινωνικά παράπονα, προσφέροντας στους περιθωριοποιημένους νέους μια αίσθηση ταυτότητας, εκδίκησης ή ακόμα και μέσου βιοπορισμού.

Η αντιτρομοκρατική προσπάθεια δεν μπορεί να επιτύχει χωρίς την αντιμετώπιση αυτής της κοινωνικοοικονομικής ρίζας του προβλήματος. Ωστόσο, το κράτος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την ασφάλεια και την οικονομία ως δύο ξεχωριστούς τομείς, ενώ στην πραγματικότητα είναι βαθιά αλληλένδετοι.

Στην καρδιά του προβλήματος βρίσκεται μια θεσμική κρίση. Η αστυνόμευση παραμένει υποχρηματοδοτούμενη, οι μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών είναι κατακερματισμένοι και οι δικαστικές διαδικασίες αδύναμες.

Τα ποσοστά καταδίκης σε υποθέσεις τρομοκρατίας παραμένουν απελπιστικά χαμηλά, εν μέρει λόγω ανεπαρκών ερευνών και εν μέρει λόγω έλλειψης προστασίας μαρτύρων.
Αντί για βαθιές μεταρρυθμίσεις, οι κυβερνήσεις καταφεύγουν σε σπασμωδικά μέτρα: απαγορεύουν οργανώσεις «στα χαρτιά», ανακοινώνουν έρευνες που ποτέ δεν ολοκληρώνονται ή αναπτύσσουν στρατό χωρίς συνοδευτικές πολιτικές στρατηγικές.

Η έκθεση του PICSS πρέπει να λειτουργήσει ως σήμα αφύπνισης: χωρίς ενίσχυση των θεσμών, το Πακιστάν θα συνεχίσει να εναλλάσσεται ανάμεσα σε προσωρινές περιόδους ηρεμίας και νέους κύκλους βίας.

Η τρομοκρατία δεν πολεμιέται μόνο στα πεδία των μαχών· πολεμιέται και στο πεδίο των ιδεών. Οι εξτρεμιστικές ιδεολογίες ευδοκιμούν επειδή το κράτος έχει εγκαταλείψει τον πνευματικό χώρο.

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μέσα ενημέρωσης και τα θρησκευτικά ιεροδιδασκαλεία παραμένουν είτε παραμελημένα είτε χειραγωγούμενα για βραχυπρόθεσμους πολιτικούς σκοπούς.

Καμία βιώσιμη αντιτρομοκρατική στρατηγική δεν μπορεί να υπάρξει, αν το Πακιστάν δεν επενδύσει σε αντι-αφηγήσεις βασισμένες στον συνταγματισμό, την ανεκτικότητα και το κράτος δικαίου.

Το Πακιστάν βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Η έκθεση του PICSS δεν είναι απλώς ένα καμπανάκι κινδύνου, αλλά μια καταδίκη της αδράνειας του κράτους.

Απαιτούνται τρεις άμεσες ενέργειες:
1. Επανενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (NAP), τόσο στην ουσία όσο και στο γράμμα του νόμου.
Αυτό προϋποθέτει όχι μόνο στρατιωτική συμβολή, αλλά και κοινοβουλευτική στήριξη, ενίσχυση της πολιτικής διοίκησης και συμμετοχή των επαρχιών.
2. Επαναπροσδιορισμός της πολιτικής έναντι του Αφγανιστάν μέσω ρεαλιστικής προσέγγισης.
Το Ισλαμαμπάντ οφείλει να συνεργαστεί με περιφερειακούς και διεθνείς εταίρους για να πιέσει την Καμπούλ να περιορίσει τα καταφύγια της TTP, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη διαχείριση των συνόρων από τη δική του πλευρά.
3. Θεσμική μεταρρύθμιση – από τον εκσυγχρονισμό της αστυνόμευσης και του συντονισμού πληροφοριών, έως την ενίσχυση της δικαιοσύνης.
Χωρίς βάσεις κράτους δικαίου, καμία αντιτρομοκρατική στρατηγική δεν μπορεί να είναι μακροπρόθεσμα αποτελεσματική.

Η τρομοκρατία στο Πακιστάν δεν είναι μια περαστική καταιγίδα· είναι ένα επαναλαμβανόμενο κύμα που επιστρέφει κάθε φορά που το κράτος αποτυγχάνει στη διακυβέρνηση, την οικονομία ή το όραμά του.

Η έκθεση του Σεπτεμβρίου 2025 δεν πρέπει να απορριφθεί ως μια ακόμη στατιστική αναφορά για τα αρχεία·πρέπει να ωθήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, την κοινωνία των πολιτών και τους πολίτες να απαιτήσουν λογοδοσία και δράση.

Αλλιώς, το Πακιστάν κινδυνεύει να βυθιστεί σε έναν αέναο κύκλο, όπου κάθε περίοδος ηρεμίας θα ακολουθείται από νέο, αιματηρό ξέσπασμα βίας.

Η επιλογή είναι ξεκάθαρη: είτε αντιμετώπιση της τρομοκρατίας με σαφήνεια και συνέπεια, είτε συνέχιση της πορείας προς μια κατάσταση όπου το ίδιο το κράτος θα γίνει όμηρος των εξωκρατικών δυνάμεων.

