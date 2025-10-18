Αλάσκα: Υποθαλάσσια σήραγγα που συνδέει τις ΗΠΑ με τη Ρωσία - Σε 8 χρόνια η κατασκευή της;

Η ιδέα μιας σήραγγας μεταξύ Αλάσκας και ανατολικής Ρωσίας υπήρχε ήδη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον για την ιδέα μιας υποθαλάσσιας σήραγγας μεταξύ της αμερικανικής πολιτείας της Αλάσκας και της Ρωσίας. «Μια σήραγγα από τη Ρωσία στην Αλάσκα», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Η ιδέα είχε προηγουμένως υποβληθεί από έναν Ρώσο εκπρόσωπο.

Ο Τραμπ υπέδειξε ότι είχε ακούσει για το πιθανό διασυνοριακό έργο και ρώτησε τον Ζελένσκι: «Τι πιστεύετε γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε;»

Ο Ουκρανός ηγέτης δεν ενθουσιάστηκε, απαντώντας: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό».

Ο Τραμπ στη συνέχεια γέλασε.

Ο ειδικός οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, πρότεινε την ιδέα για μια υποθαλάσσια σήραγγα την Πέμπτη στην πλατφόρμα X. Η ιδέα μιας «γέφυρας ειρήνης» μεταξύ Ρωσίας και Αλάσκας χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, εξήγησε ο Ντμίτριεφ, δημοσιεύοντας ένα απλό γραφικό μιας προτεινόμενης διαδρομής σήραγγας κάτω από τη Θάλασσα Μπέρινγκ στον βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό.

Κατασκευή σε λιγότερο από οκτώ χρόνια;

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος δήλωσε ότι η Boring Company, μια εταιρεία που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Έλον Μασκ, θα μπορούσε να υλοποιήσει το έργο σε λιγότερο από οκτώ χρόνια.

Με τη σύγχρονη τεχνολογία της Boring Company, «αυτό θα μπορούσε να γίνει μια σήραγγα Πούτιν-Τραμπ», μια σύνδεση 112 χιλιομέτρων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος. Η Boring Company, που ιδρύθηκε από τον Μασκ, στοχεύει να φέρει επανάσταση στις αστικές μεταφορές μέσω της κατασκευής σηράγγων.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ πρότεινε το «Τούνελ Πούτιν-Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία του Μασκ θα μπορούσε να μειώσει το κόστος στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια και να ολοκληρωθεί σε οκτώ χρόνια.



Ιδέα από τον Ψυχρό Πόλεμο

Ο Μασκ υποστήριξε τον Τραμπ στην προεδρική εκστρατεία του περασμένου έτους με περίπου 270 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ) και διετέλεσε σύμβουλος για τη μείωση της γραφειοκρατίας για αρκετούς μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Τον Μάιο, ο Μασκ παραιτήθηκε από το υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) για να επικεντρωθεί περισσότερο στις εταιρείες του, στις οποίες περιλαμβάνονται η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla και η διαστημική εταιρεία SpaceX.

Μια διαμάχη σχετικά με ένα νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό και τη φορολογία που πρότεινε ο Τραμπ οδήγησε σε ρήξη τον Ιούνιο:

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν δημόσια κριτική και απειλές.

