Αλάσκα: Υποθαλάσσια σήραγγα που συνδέει τις ΗΠΑ με τη Ρωσία - Σε 8 χρόνια η κατασκευή της;

Τώρα το έργο αναβιώνει - και ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δεν φαίνεται να είναι αντίθετος σε αυτό

Newsbomb

Αλάσκα: Υποθαλάσσια σήραγγα που συνδέει τις ΗΠΑ με τη Ρωσία - Σε 8 χρόνια η κατασκευή της;
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ιδέα μιας σήραγγας μεταξύ Αλάσκας και ανατολικής Ρωσίας υπήρχε ήδη κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε ενδιαφέρον για την ιδέα μιας υποθαλάσσιας σήραγγας μεταξύ της αμερικανικής πολιτείας της Αλάσκας και της Ρωσίας. «Μια σήραγγα από τη Ρωσία στην Αλάσκα», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων την Παρασκευή κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Η ιδέα είχε προηγουμένως υποβληθεί από έναν Ρώσο εκπρόσωπο.

Ο Τραμπ υπέδειξε ότι είχε ακούσει για το πιθανό διασυνοριακό έργο και ρώτησε τον Ζελένσκι: «Τι πιστεύετε γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε;»

Ο Ουκρανός ηγέτης δεν ενθουσιάστηκε, απαντώντας: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό».

Ο Τραμπ στη συνέχεια γέλασε.

Ο ειδικός οικονομικός απεσταλμένος του Κρεμλίνου, Κίριλ Ντμίτριεφ, πρότεινε την ιδέα για μια υποθαλάσσια σήραγγα την Πέμπτη στην πλατφόρμα X. Η ιδέα μιας «γέφυρας ειρήνης» μεταξύ Ρωσίας και Αλάσκας χρονολογείται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, εξήγησε ο Ντμίτριεφ, δημοσιεύοντας ένα απλό γραφικό μιας προτεινόμενης διαδρομής σήραγγας κάτω από τη Θάλασσα Μπέρινγκ στον βόρειο Ειρηνικό Ωκεανό.

Κατασκευή σε λιγότερο από οκτώ χρόνια;

Ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος δήλωσε ότι η Boring Company, μια εταιρεία που ανήκει στον δισεκατομμυριούχο της τεχνολογίας Έλον Μασκ, θα μπορούσε να υλοποιήσει το έργο σε λιγότερο από οκτώ χρόνια.

Με τη σύγχρονη τεχνολογία της Boring Company, «αυτό θα μπορούσε να γίνει μια σήραγγα Πούτιν-Τραμπ», μια σύνδεση 112 χιλιομέτρων μεταξύ Ρωσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, έγραψε ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος. Η Boring Company, που ιδρύθηκε από τον Μασκ, στοχεύει να φέρει επανάσταση στις αστικές μεταφορές μέσω της κατασκευής σηράγγων.

Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ πρότεινε το «Τούνελ Πούτιν-Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία του Μασκ θα μπορούσε να μειώσει το κόστος στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια και να ολοκληρωθεί σε οκτώ χρόνια.

g3enqnewyaakumu.jpg


Ιδέα από τον Ψυχρό Πόλεμο

Ο Μασκ υποστήριξε τον Τραμπ στην προεδρική εκστρατεία του περασμένου έτους με περίπου 270 εκατομμύρια δολάρια (περίπου 230 εκατομμύρια ευρώ) και διετέλεσε σύμβουλος για τη μείωση της γραφειοκρατίας για αρκετούς μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του Τραμπ τον Ιανουάριο.

Τον Μάιο, ο Μασκ παραιτήθηκε από το υπουργείο Αποδοτικότητας της Κυβέρνησης (DOGE) για να επικεντρωθεί περισσότερο στις εταιρείες του, στις οποίες περιλαμβάνονται η αυτοκινητοβιομηχανία Tesla και η διαστημική εταιρεία SpaceX.

Μια διαμάχη σχετικά με ένα νομοσχέδιο για τον προϋπολογισμό και τη φορολογία που πρότεινε ο Τραμπ οδήγησε σε ρήξη τον Ιούνιο:

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν δημόσια κριτική και απειλές.

Πηγή: mli/AFP

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

16:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Έριχνε σπρέι πιπεριού σε ανυποψίαστους και τους άρπαζε τα πορτοφόλια– Συνελήφθη 39χρονη

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ: Δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Ράζβαν Λουτσέσκου

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Υεμένη: Φωτιά σε πλοίο που δέχτηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές- Τεράστια πυρκαγιά στο αεροδρόμιο - Αναφορές για τραυματισμούς - Βίντεο

16:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κοζάνη: Τέσσερις συλλήψεις για μεταφορά μεγάλης ποσότητας ακατέργαστης κάνναβης

16:09ΚΟΣΜΟΣ

Αλάσκα: Υποθαλάσσια σήραγγα που συνδέει τις ΗΠΑ με τη Ρωσία - Σε 8 χρόνια η κατασκευή της;

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον τραυματία Παπαγιάννη – «Τον φάγατε πια…»

15:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: Στηρίζουμε τις επενδύσεις στη ναυπηγική βιομηχανία και τη νησιωτική Ελλάδα

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Φ. Κένεντι: Νέο βιβλίο «φωτίζει» άγνωστες πτυχές της ζωής του - Από τη μάχη με τα κιλά μέχρι την απόρριψη από διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Ιστορικό ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στον Ειρηνικό Ωκεανό - Προβληματισμός στην επιστημονική κοινότητα με το μυστηριώδες θαλάσσιο κύμα καύσωνα

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

15:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ChatGPT αλλάζει: Γίνεται πάλι «πιο ανθρώπινο», με ερωτικό περιεχόμενο ειδικά για ενήλικες

14:58ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κολωνάκι: Πώς 54χρονος ξάφριζε καταστήματα - Βίντεο ντοκουμέντο από τη δράση του

14:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης – Παναθηναϊκός: Η «πράσινη» αποστολή για τον αγώνα του «Κλ. Βικελίδης»

14:48TRAVEL

Λίμνη Πλαστήρα: Η «Μικρή Ελβετία» της Ελλάδας που γεννήθηκε από ένα όραμα - Περιπέτεια 4 εποχών

14:36ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λίνα Μενδώνη: Εγκαινίασε τη δομή υφαντικής τέχνης στη Βλάστη Εορδαίας

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

14:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βέλγιο: Διακόπηκε το Σταντάρ Λιέγης – Αντβέρπ, επειδή φίλαθλος πέταξε πλαστικό ποτήρι στον διαιτητή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:00ΕΛΛΑΔΑ

Ζωή Κωνσταντοπούλου: Αποχώρησε στα 2' όταν ρωτήθηκε για τον Τσίπρα - Οι αντιδράσεις παρουσιαστών του ΣΚΑΪ

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Ανατολικής Ρωμυλίας (Βόρειας Θράκης)

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Το πακιστανικό κινητό, το λευκό σκούτερ και ο μάρτυρας «κλειδί» - Νέες αποκαλύψεις στο θρίλερ του διπλού φονικού

16:39ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στη Νέα Σμύρνη – Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

15:12ΕΛΛΑΔΑ

«Έπινε τον καφέ του, απάντησε στο τηλεφώνημα και μόλις έκλεισε πήδηξε στο κενό»: Πώς αυτοκτόνησε ο 44χρονος από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων»

07:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι πρέπει να κάνετε αν δεν βρείτε ραντεβού - Το σχέδιο της ΕΛΑΣ

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Πάνω από 30 εκατ. η περιουσία του 68χρονου - «Φοβόταν τον ανιψιό του»

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Μπαγκλαντές- Τεράστια πυρκαγιά στο αεροδρόμιο - Αναφορές για τραυματισμούς - Βίντεο

14:35ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Νεκρός ο οδηγός που καρφώθηκε με το αυτοκίνητό του σε δέντρο

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Τζον Φ. Κένεντι: Νέο βιβλίο «φωτίζει» άγνωστες πτυχές της ζωής του - Από τη μάχη με τα κιλά μέχρι την απόρριψη από διάσημη ηθοποιό του Χόλιγουντ

15:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Βάναυση προσβολή στη δημοσιογράφο η αποχώρηση της Κωνσταντοπούλου από τον ΣΚΑΪ

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέα στοιχεία για τον θάνατο χήρας υπουργού στο Κολωνάκι - Οι ενδείξεις για εμπρησμό στο σπίτι της

17:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι θα γίνει το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου - Αλλαγή σκηνικού τα επόμενα 24ωρα

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Mango: «Θρίλερ» με τον θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας - Στο «κάδρο» των Αρχών ο γιος του - Πώς αντιδρά η οικογένεια

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πλήρης οδηγός για την προθεσμία και τα πρόστιμα – Ποια αυτοκίνητα δεν πληρώνουν ούτε ευρώ

15:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ChatGPT αλλάζει: Γίνεται πάλι «πιο ανθρώπινο», με ερωτικό περιεχόμενο ειδικά για ενήλικες

13:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Μελίσσια: Έρχονται μέτρα στήριξης των νοικοκυριών κόντρα στην ακρίβεια

15:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Ο Ρογκαβόπουλος επισκέφθηκε τον τραυματία Παπαγιάννη – «Τον φάγατε πια…»

13:41WHAT THE FACT

Η θερμομόνωση είναι ήδη ξεπερασμένη - Η σκανδιναβική λύση για ζέστη και μεγάλη οικονομία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ