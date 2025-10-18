18 Οκτωβρίου: Η ημέρα που οι Αμερικανοί πήραν την Αλάσκα και η πρόταση για το «Τούνελ Πούτιν-Τραμπ»

Το φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», προβλέπει την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής και εμπορευματικής γραμμής μήκους 112 χιλιομέτρων σε διάστημα οκτώ ετών

Μάνος Χατζηγιάννης

18 Οκτωβρίου: Η ημέρα που οι Αμερικανοί πήραν την Αλάσκα και η πρόταση για το «Τούνελ Πούτιν-Τραμπ»

Στιμγιότυπο από τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα 

ASSOCIATED PRESS
Σαν σήμερα 18 Οκτωβρίου 1867 οι Η.Π.Α. παίρνουν στην κατοχή τους την Αλάσκα μετά την αγορά της από τη Ρωσική Αυτοκρατορία έναντι του ποσού των 7.200.000 δολαρίων.

Το γεγονός εορτάζεται κάθε χρόνο στην Πολιτεία ως η Ημέρα της Αλάσκας.

Φέτος όμως η Αλάσκα έχει και για έναν ακόμη λόγο την τιμητική της. Δεν φτάνει που στις 15 Αυγούστου συναντήθηκαν εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, εσχάτως έπεσε στο τραπέζι και η πρόταση για τη δημιουργία μίας σήραγγας με την επωνυμία «Τούνελ Πούτιν-Τραμπ».

Ένας απεσταλμένος του Κρεμλίνου προέτρεψε τον Έλον Μασκ και την εταιρεία The Boring Company να βοηθήσουν στην κατασκευή ενός υποθαλάσσιου σιδηροδρομικού τούνελ αξίας 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα συνδέει τη Ρωσία με την Αλάσκα. Ο Κιρίλ Ντμίτριεφ πρότεινε το «Τούνελ Πούτιν-Τραμπ», υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία του Μασκ θα μπορούσε να μειώσει το κόστος στα 8 δισεκατομμύρια δολάρια και να ολοκληρωθεί σε οκτώ χρόνια.

g3enqnewyaakumu.jpg

«Δεν μου αρέσει η ιδέα της κατασκευής ενός τούνελ μεταξύ της Αλάσκας και της Ρωσίας», είπε ο Ζελένσκι στον Τραμπ χθες στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ πάντως φάνηκε να βρίσκει την ιδέα ενδιαφέρουσα.

Μια πρόταση του Κρεμλίνου

Το Κρεμλίνο συγκεκριμένα υπέβαλε την πρόταση για την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής σήραγγας Πούτιν-Τραμπ κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό, υπονοώντας ότι θα μπορούσε να συνδέσει τη Ρωσία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διευκολύνει την κοινή εξερεύνηση φυσικών πόρων και να «συμβολίζει την ενότητα».

Ο Βερίγγειος πορθμός είναι θαλάσσιο στενό μεταξύ του Ακρωτηρίου Ντεζνιόβ της Τσουκότκας, που είναι το ανατολικότερο σημείο της Ασίας, και του Ακρωτηρίου του Πρίγκιπα της Ουαλίας της Αλάσκας, που είναι το δυτικότερο σημείο της αμερικανικής ηπείρου

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός επενδυτικός εκπρόσωπος του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), παρουσίασε το όραμά του για το κατασκευαστικό έργο ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τη Μόσχα και «διεθνείς εταίρους», προβλέπει την κατασκευή μιας σιδηροδρομικής και εμπορευματικής γραμμής μήκους 112 χιλιομέτρων σε διάστημα οκτώ ετών.

g3cwh43waaeqcgr.jpg

