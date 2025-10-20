Ρόιστον Ντρέντε: Υπέστη εγκεφαλικό ο πρώην άσος της Ρέαλ Μαδρίτης - Μάχη να κρατηθεί στη ζωή

Σοκ προκαλεί στο φίλαθλο κοινό η είδηση ότι ο Ρόιστον Ντρέντε διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η FC De Rebellen, ερασιτεχνική ομάδα στην οποία αγωνίζεται ο 38χρονος Ολλανδός άσος, ανέφερε στο Instagram ότι το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή (17/10).

«Ο Ρόιστον λαμβάνει καλή φροντίδα και βρίσκεται σε καλά χέρια. Η ομάδα και όλοι όσοι εμπλέκονται εύχονται ταχεία ανάρρωση. Η οικογένεια του Ρόιστον ζητά ηρεμία και ιδιωτικότητα αυτή την περίοδο, ώστε να του προσφέρει την απαραίτητη στήριξη και χώρο για την ανάρρωσή του», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

https://www.instagram.com/p/DP_n3lSiKmz/

Ο Ολλανδός εξτρέμ άρχισε την καριέρα του στη Φέγενορντ, ώσπου μετακόμισε στη Ρεάλ Μαδρίτης το 2007.

Θήτευσε επίσης στην Έβερτον σε πολλές ακόμη ομάδες σε διάφορες χώρες (Αγγλία, Ισπανία, Ρωσία, Τουρκία, Ολλανδία, ΗΑΕ), προτού αποσυρθεί από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο το 2023.

Ο άτυχος παίκτης εισήχθη στα επείγοντα προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τη ζωή του, ενώ σημειώνεται ότι τα αίτια του εγκεφαλικού δεν έχουν γίνει γνωστά.